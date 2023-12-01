https://ria.ru/20231201/sharlot-1913217508.html

Суд в Самаре рассмотрит ходатайство следствия об аресте певца Шарлота

Суд в Самаре рассмотрит ходатайство следствия об аресте певца Шарлота - РИА Новости, 01.12.2023

Суд в Самаре рассмотрит ходатайство следствия об аресте певца Шарлота

Кировский районный суд Самары завтра рассмотрит ходатайство следствия о заключении под стражу певца Эдуарда Шарлота, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T16:12

2023-12-01T16:12

2023-12-01T16:15

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САМАРА, 1 дек - РИА Новости. Кировский районный суд Самары завтра рассмотрит ходатайство следствия о заключении под стражу певца Эдуарда Шарлота, сообщили РИА Новости в суде."Получили ходатайство об избрании меры пресечения, речь идет о заключении под стражу", - сказала собеседница агентства.Суд рассмотрит ходатайство в субботу, 2 декабря.Ранее глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина сообщила в своем Telegram-канале, что в отношении Шарлота возбуждено три уголовных дела: два дела по статье 354.1 (реабилитация нацизма), а третье - по статье 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий).Уроженец Самары Эдуард Шарлот – российский певец и блогер, наиболее известен из-за песни "Щека за щеку" (14,5 миллионов просмотров клипа на YouTube) и эпатажного поведения.В июне Шарлот разместил видео, на котором сжигает свой паспорт. Он заявил, что больше не считает себя гражданином России и поедет в Киев. Однако в середине ноября певец попросил у подписчиков деньги на обратный билет на родину.В петербургском аэропорту "Пулково" 22 ноября певца, прилетевшего из Армении, встретил наряд полиции. Артист извинился за то, что сжег паспорт, соответствующую видеозапись опубликовала в своем Telegram-канале Мизулина. Ленинский райсуд Санкт-Петербурга назначил Шарлоту 13 суток административного ареста за нецензурную брань в общественном месте.

https://ria.ru/20231124/sharlot-1911688397.html

https://ria.ru/20231122/sharlot-1911185138.html

https://ria.ru/20231123/shaman-1911213680.html

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происшествия, самара, россия, киев, эдуард шарлот, лига безопасного интернета, пулково (аэропорт)