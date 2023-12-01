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СМИ: Россия может победить на Украине из-за самодовольства Запада - РИА Новости, 01.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:25 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/rossiya-1913199249.html
СМИ: Россия может победить на Украине из-за самодовольства Запада
СМИ: Россия может победить на Украине из-за самодовольства Запада - РИА Новости, 01.12.2023
СМИ: Россия может победить на Украине из-за самодовольства Запада
Издание Economist считает, что Россия может одержать победу в военном конфликте на Украине в том числе из-за отсутствия стратегического мышления и... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T15:25
2023-12-01T15:25
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Издание Economist считает, что Россия может одержать победу в военном конфликте на Украине в том числе из-за отсутствия стратегического мышления и самодовольства Запада. Журнал пишет о том, что сейчас Россия "выглядит так, словно может выиграть". "Российский президент поставил свою страну на военные рельсы и укрепил свою власть... Что особенно важно, он подрывает убежденность Запада в том, что Украина может и должна выйти из войны процветающей европейской демократией", - заявляет издание. Журнал упрекает Запад в том, что он мог сделать "гораздо больше", чтобы "расстроить" планы России. "Тем не менее, фатализм, самодовольство и шокирующее отсутствие стратегического мышления мешают (Западу), особенно в Европе", - отмечает издание. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
https://ria.ru/20231125/gazeta_zeit-1911736604.html
https://ria.ru/20231130/pobeda-1912744516.html
https://ria.ru/20231122/zelenskiy-1910933589.html
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россия, украина, вооруженные силы украины, в мире, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: Россия может победить на Украине из-за самодовольства Запада

Economist: Запад мог сделать гораздо больше, чтобы расстроить планы России

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРСЗО БМ-21 "Град" гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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РСЗО БМ-21 "Град" гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Издание Economist считает, что Россия может одержать победу в военном конфликте на Украине в том числе из-за отсутствия стратегического мышления и самодовольства Запада.
Журнал пишет о том, что сейчас Россия "выглядит так, словно может выиграть". "Российский президент поставил свою страну на военные рельсы и укрепил свою власть... Что особенно важно, он подрывает убежденность Запада в том, что Украина может и должна выйти из войны процветающей европейской демократией", - заявляет издание.
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Журнал упрекает Запад в том, что он мог сделать "гораздо больше", чтобы "расстроить" планы России. "Тем не менее, фатализм, самодовольство и шокирующее отсутствие стратегического мышления мешают (Западу), особенно в Европе", - отмечает издание.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
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