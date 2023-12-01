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В США запустили ракету Falcon 9 с первым южнокорейским спутником-шпионом - РИА Новости, 01.12.2023
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23:19 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/raketa-1913284238.html
В США запустили ракету Falcon 9 с первым южнокорейским спутником-шпионом
В США запустили ракету Falcon 9 с первым южнокорейским спутником-шпионом - РИА Новости, 01.12.2023
В США запустили ракету Falcon 9 с первым южнокорейским спутником-шпионом
Ракета-носитель Falcon 9 с 25 космическими аппаратами, в том числе первым разведывательным спутником для вооруженных сил Южной Кореи, стартовала в США,... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T23:19
2023-12-01T23:19
южная корея
сша
сеул
spacex
в мире
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ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 с 25 космическими аппаратами, в том числе первым разведывательным спутником для вооруженных сил Южной Кореи, стартовала в США, трансляцию вела компания SpaceX. Ракета стартовала с космодрома Ванденберг в Калифорнии. "На борту миссии 25 спутников, в том числе корейский 425, ISL48 компании Space BD"s, microHETSat от SITAEL, ION SCV Daring Diego компании D-Orbit, Bane компании York Space Systems и GNOMES-4 от PlanetIQ", - сообщила компания в социальной сети Х. Помимо перечисленных SpaceX аппаратов, по данным Space Flight Now, ракета выводит на орбиту первый исследовательский спутник для Ирландии - EIRSAT-1. Как уточняет в связи с запуском Space Flight Now со ссылкой на агентство оборонных разработок Южной Кореи, 425 "станет первым военным разведывательным спутником этой страны". Он оснащен инфракрасными и электронно-оптическими сенсорами. По данным издания, к 2025 году Сеул с помощью SpaceX планирует вывод на орбиту еще четырех аналогичных аппаратов. Старт ракеты с южнокорейским спутником-разведчика состоялся чуть более недели после заявления Пхеньяна об успешном запуске собственного военного аппарата. КНДР в ответ на осуждение Сеула и его союзников заявила, что обладает суверенным правом на космические исследования, а запуск спутника является реализацией ее права на самооборону. В запуске очередной миссии SpaceX участвовала многоразовая первая ступень Falcon 9, ранее она была задействована в 16 запусках, в том числе двух пилотируемых миссиях. По технологии SpaceX, через 8,5 минут после старта первая ступень вернулась на Землю и совершила вертикальную посадку.
https://ria.ru/20230801/vashington-1887474042.html
южная корея
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южная корея, сша, сеул, spacex, в мире, космос - риа наука
Южная Корея, США, Сеул, SpaceX, В мире, Космос - РИА Наука
В США запустили ракету Falcon 9 с первым южнокорейским спутником-шпионом

SpaceX: в США запустили ракету Falcon 9 с первым южнокорейским спутником-шпионом

© AP Photo / Terry RennaСтарт ракеты SpaceX Falcon 9
Старт ракеты SpaceX Falcon 9 - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© AP Photo / Terry Renna
Старт ракеты SpaceX Falcon 9. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 с 25 космическими аппаратами, в том числе первым разведывательным спутником для вооруженных сил Южной Кореи, стартовала в США, трансляцию вела компания SpaceX.
Ракета стартовала с космодрома Ванденберг в Калифорнии.
"На борту миссии 25 спутников, в том числе корейский 425, ISL48 компании Space BD"s, microHETSat от SITAEL, ION SCV Daring Diego компании D-Orbit, Bane компании York Space Systems и GNOMES-4 от PlanetIQ", - сообщила компания в социальной сети Х.
Помимо перечисленных SpaceX аппаратов, по данным Space Flight Now, ракета выводит на орбиту первый исследовательский спутник для Ирландии - EIRSAT-1.
Как уточняет в связи с запуском Space Flight Now со ссылкой на агентство оборонных разработок Южной Кореи, 425 "станет первым военным разведывательным спутником этой страны". Он оснащен инфракрасными и электронно-оптическими сенсорами. По данным издания, к 2025 году Сеул с помощью SpaceX планирует вывод на орбиту еще четырех аналогичных аппаратов.
Старт ракеты с южнокорейским спутником-разведчика состоялся чуть более недели после заявления Пхеньяна об успешном запуске собственного военного аппарата. КНДР в ответ на осуждение Сеула и его союзников заявила, что обладает суверенным правом на космические исследования, а запуск спутника является реализацией ее права на самооборону.
В запуске очередной миссии SpaceX участвовала многоразовая первая ступень Falcon 9, ранее она была задействована в 16 запусках, в том числе двух пилотируемых миссиях. По технологии SpaceX, через 8,5 минут после старта первая ступень вернулась на Землю и совершила вертикальную посадку.
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