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Назарбаев назвал Путина человеком слова и дела - РИА Новости, 01.12.2023
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15:16 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/putin-1913196071.html
Назарбаев назвал Путина человеком слова и дела
Назарбаев назвал Путина человеком слова и дела - РИА Новости, 01.12.2023
Назарбаев назвал Путина человеком слова и дела
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев охарактеризовал главу российского государства Владимира Путина как человека слова и дела, который который всегда РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T15:16
2023-12-01T15:16
в мире
казахстан
россия
владимир путин
нурсултан назарбаев
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АСТАНА, 1 дек – РИА Новости. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев охарактеризовал главу российского государства Владимира Путина как человека слова и дела, который который всегда добросовестно выполняет свои обещания и может "заледенеть" к тем, кто не поступает таким же образом. Назарбаев стал первым президентом независимого Казахстана и возглавлял его почти 30 лет, сложив полномочия главы государства 20 марта 2019 года. Первого декабря в стране поступили в продажу мемуары Назарбаева. Книга под названием "Моя жизнь. От зависимости к свободе" состоит из 694 страниц, которые объединены в 22 главы. Каждая из них посвящена отдельному событию из личной жизни автора или его политической карьеры. "Путин – хозяин своего слова. Между нами никогда не было недомолвок или недоразумений. Он всегда и добросовестно выполняет данные коллегам обещания. Водится за ним и такая черта: он может заледенеть и долго не оттаивать по отношению к тем главам государств и другим людям, которые не держат слово и не выполняют взятые обязательства. Его речь прицельна и пронзительна, ее смысл – многослойные пласты", — сказал Назарбаев. По его словам, "руководителю страны порой бывает непросто придерживаться ранее данного слова". "Но я был свидетелем, как Путин выполнял обещание, хотя казалось, что это не в пользу России. Знаю, что он верен дружбе. Эти редкие человеческие качества, не столь часто встречающиеся у глав государств, вызывают уважение и доверие. У него можно этому поучиться", - отметил экс-президент Казахстана.
https://ria.ru/20231007/putin-1901172337.html
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в мире, казахстан, россия, владимир путин, нурсултан назарбаев
В мире, Казахстан, Россия, Владимир Путин, Нурсултан Назарбаев
Назарбаев назвал Путина человеком слова и дела

Назарбаев: Путин всегда держит слово и добросовестно выполняет обещания

© Фото : предоставлено пресс-службой Нурсултана НазарбаеваПрезидент РФ Владимир Путин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев
Президент РФ Владимир Путин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой Нурсултана Назарбаева
Президент РФ Владимир Путин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Архивное фото
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АСТАНА, 1 дек – РИА Новости. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев охарактеризовал главу российского государства Владимира Путина как человека слова и дела, который который всегда добросовестно выполняет свои обещания и может "заледенеть" к тем, кто не поступает таким же образом.
Назарбаев стал первым президентом независимого Казахстана и возглавлял его почти 30 лет, сложив полномочия главы государства 20 марта 2019 года. Первого декабря в стране поступили в продажу мемуары Назарбаева. Книга под названием "Моя жизнь. От зависимости к свободе" состоит из 694 страниц, которые объединены в 22 главы. Каждая из них посвящена отдельному событию из личной жизни автора или его политической карьеры.
"Путин – хозяин своего слова. Между нами никогда не было недомолвок или недоразумений. Он всегда и добросовестно выполняет данные коллегам обещания. Водится за ним и такая черта: он может заледенеть и долго не оттаивать по отношению к тем главам государств и другим людям, которые не держат слово и не выполняют взятые обязательства. Его речь прицельна и пронзительна, ее смысл – многослойные пласты", — сказал Назарбаев.
По его словам, "руководителю страны порой бывает непросто придерживаться ранее данного слова". "Но я был свидетелем, как Путин выполнял обещание, хотя казалось, что это не в пользу России. Знаю, что он верен дружбе. Эти редкие человеческие качества, не столь часто встречающиеся у глав государств, вызывают уважение и доверие. У него можно этому поучиться", - отметил экс-президент Казахстана.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
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В миреКазахстанРоссияВладимир ПутинНурсултан Назарбаев
 
 
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