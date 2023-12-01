https://ria.ru/20231201/putin-1913196071.html

Назарбаев назвал Путина человеком слова и дела

Назарбаев назвал Путина человеком слова и дела - РИА Новости, 01.12.2023

Назарбаев назвал Путина человеком слова и дела

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев охарактеризовал главу российского государства Владимира Путина как человека слова и дела, который который всегда РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T15:16

2023-12-01T15:16

2023-12-01T15:16

в мире

казахстан

россия

владимир путин

нурсултан назарбаев

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АСТАНА, 1 дек – РИА Новости. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев охарактеризовал главу российского государства Владимира Путина как человека слова и дела, который который всегда добросовестно выполняет свои обещания и может "заледенеть" к тем, кто не поступает таким же образом. Назарбаев стал первым президентом независимого Казахстана и возглавлял его почти 30 лет, сложив полномочия главы государства 20 марта 2019 года. Первого декабря в стране поступили в продажу мемуары Назарбаева. Книга под названием "Моя жизнь. От зависимости к свободе" состоит из 694 страниц, которые объединены в 22 главы. Каждая из них посвящена отдельному событию из личной жизни автора или его политической карьеры. "Путин – хозяин своего слова. Между нами никогда не было недомолвок или недоразумений. Он всегда и добросовестно выполняет данные коллегам обещания. Водится за ним и такая черта: он может заледенеть и долго не оттаивать по отношению к тем главам государств и другим людям, которые не держат слово и не выполняют взятые обязательства. Его речь прицельна и пронзительна, ее смысл – многослойные пласты", — сказал Назарбаев. По его словам, "руководителю страны порой бывает непросто придерживаться ранее данного слова". "Но я был свидетелем, как Путин выполнял обещание, хотя казалось, что это не в пользу России. Знаю, что он верен дружбе. Эти редкие человеческие качества, не столь часто встречающиеся у глав государств, вызывают уважение и доверие. У него можно этому поучиться", - отметил экс-президент Казахстана.

https://ria.ru/20231007/putin-1901172337.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, казахстан, россия, владимир путин, нурсултан назарбаев