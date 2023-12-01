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Путин примет верительные грамоты у 21 посла 4 декабря, сообщили в Кремле - РИА Новости, 01.12.2023
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15:07 01.12.2023 (обновлено: 15:11 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/putin-1913193607.html
Путин примет верительные грамоты у 21 посла 4 декабря, сообщили в Кремле
Путин примет верительные грамоты у 21 посла 4 декабря, сообщили в Кремле - РИА Новости, 01.12.2023
Путин примет верительные грамоты у 21 посла 4 декабря, сообщили в Кремле
Президент России Владимир Путин 4 декабря примет верительные грамоты у 21 вновь прибывшего посла иностранного государства, среди них послы Великобритании, ФРГ и РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T15:07
2023-12-01T15:11
в мире
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турция
великобритания
владимир путин
танжу бильгич
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 4 декабря примет верительные грамоты у 21 вновь прибывшего посла иностранного государства, среди них послы Великобритании, ФРГ и Турции, сообщает пресс-служба Кремля."Четвертого декабря президент Российской Федерации Владимир Путин примет верительные грамоты у 21 вновь прибывшего посла иностранного государства. Церемония традиционно пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца", - говорится в сообщении.Верительные грамоты вручат Жозеф Нкурунзиза (Бурунди), Чам Угала Урят (Эфиопия), Даурен Аскербекович Абаев (Казахстан), Сейду Камиссоко (Мали), Ли До Хун (Республика Корея), Ибрайма Сисей (Гамбия), Александр Граф Ламбсдорфф (ФРГ), Марк Бенг Эк Нео (Сингапур), Карин Ульрика Улофсдоттер (Швеция), Дарья Бавдаж-Курет (Словения), Томас Райзен (Люксембург), Мухаммад Халид Джамали (Пакистан), Бумедьен Геннад (Алжир), Рашед Хаммад Аль-Адвани (Кувейт), Джон Уильям Гиринг (Австралия), Деман Хамар (Мавритания), Танжу Бильгич (Турция), Найджел Филип Кейси (Великобритания), Эсен Мухаммедович Айдогдыев (Туркмения), Екатерини Ксагорари (Греция), Алехандро Ариас Сарсуэла (Доминиканская Республика).
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в мире, германия, турция, великобритания, владимир путин, танжу бильгич
В мире, Германия, Турция, Великобритания, Владимир Путин, Танжу Бильгич
Путин примет верительные грамоты у 21 посла 4 декабря, сообщили в Кремле

Кремль: Путин примет верительные грамоты у 21 прибывшего посла 4 декабря

© РИА Новости / Евгений Паулин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Евгений Паулин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 4 декабря примет верительные грамоты у 21 вновь прибывшего посла иностранного государства, среди них послы Великобритании, ФРГ и Турции, сообщает пресс-служба Кремля.
«
"Четвертого декабря президент Российской Федерации Владимир Путин примет верительные грамоты у 21 вновь прибывшего посла иностранного государства. Церемония традиционно пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца", - говорится в сообщении.
Верительные грамоты вручат Жозеф Нкурунзиза (Бурунди), Чам Угала Урят (Эфиопия), Даурен Аскербекович Абаев (Казахстан), Сейду Камиссоко (Мали), Ли До Хун (Республика Корея), Ибрайма Сисей (Гамбия), Александр Граф Ламбсдорфф (ФРГ), Марк Бенг Эк Нео (Сингапур), Карин Ульрика Улофсдоттер (Швеция), Дарья Бавдаж-Курет (Словения), Томас Райзен (Люксембург), Мухаммад Халид Джамали (Пакистан), Бумедьен Геннад (Алжир), Рашед Хаммад Аль-Адвани (Кувейт), Джон Уильям Гиринг (Австралия), Деман Хамар (Мавритания), Танжу Бильгич (Турция), Найджел Филип Кейси (Великобритания), Эсен Мухаммедович Айдогдыев (Туркмения), Екатерини Ксагорари (Греция), Алехандро Ариас Сарсуэла (Доминиканская Республика).
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