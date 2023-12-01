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Путин и Си Цзиньпин провели 15 часов за столом переговоров в октябре
Путин и Си Цзиньпин провели 15 часов за столом переговоров в октябре - РИА Новости, 01.12.2023
Путин и Си Цзиньпин провели 15 часов за столом переговоров в октябре
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в октябре в общей сложности провели за столом переговоров 15 часов, в том числе "с глазу на... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T08:42
2023-12-01T08:42
2023-12-01T08:57
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ПЕКИН, 1 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в октябре в общей сложности провели за столом переговоров 15 часов, в том числе "с глазу на глаз", заявил посол РФ в Китае Игорь Моргулов в интервью китайской газете Global Times. Посол отметил, что самыми значимыми событиями в двусторонней повестке дня в последний год стали взаимные визиты лидеров двух стран. "Сначала председатель Си Цзиньпин – через десять дней после своего переизбрания на этот пост - посетил Россию с государственным визитом, а в октябре президент РФ Владимир Путин в качестве почетного гостя принял участие в работе 3-го Форума высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках инициативы "Пояса и пути". Два лидера в общей сложности провели за столом переговоров, в том числе "с глазу на глаз", беспрецедентные полтора десятка часов", - рассказал Моргулов. Он отметил, что по итогам этих носивших доверительный характер контактов подтвержден стратегический курс российско-китайских отношений, намечены магистральные пути дальнейшего развития всего комплекса двусторонних связей.
https://ria.ru/20231201/kitay-1913059285.html
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в мире, россия, китай, си цзиньпин, владимир путин, игорь моргулов
В мире, Россия, Китай, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Игорь Моргулов
Путин и Си Цзиньпин провели 15 часов за столом переговоров в октябре
Моргулов: Путин и Си Цзиньпин в октябре провели за столом переговоров 15 часов