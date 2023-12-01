https://ria.ru/20231201/puteshestviya-1912967228.html

Эксперты назвали цены железнодорожных круизов на новогодние каникулы

Эксперты назвали цены железнодорожных круизов на новогодние каникулы - РИА Новости, 01.12.2023

Эксперты назвали цены железнодорожных круизов на новогодние каникулы

Эксперты рассказали о самых популярных в новогодние каникулы железнодорожных круизах и назвали стоимость такого отдыха, сообщает АТОР. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T02:41

2023-12-01T02:41

2023-12-01T02:41

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кострома

дед мороз

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Эксперты рассказали о самых популярных в новогодние каникулы железнодорожных круизах и назвали стоимость такого отдыха, сообщает АТОР.Наибольший интерес для семейных поездок в новогодние праздники вызывает посещение Великого Устюга. Билеты на поезда под общим названием "Зимняя сказка" из Москвы (через Кострому) и Санкт-Петербурга (с посещением Вологды) уже выкуплены полностью.Зато еще можно оплатить путешествие на скором поезде "Мороз-экспресс" из столицы. Программа тура рассчитана на три дня. За дополнительную плату в Великом Устюге можно устроить встречу с Дедом Морозом, представления и экскурсию по городу. Стоимость круиза — от 36 тысяч рублей.В праздничное путешествие в Белоруссию отправляйтесь 2 января за 37 тысяч рублей, это "Белорусский вояж с посещением Гродно".В этот же день можно будет поехать из столицы в шестидневный круиз "В Сибирь". Настоящие морозы обещают в Тюмени, Тобольске, Перми, а также в Казани. Стоимость — от 74,5 тысячи рублей."Серебряный маршрут" с посещением Пскова отправится 1 и 5 января. В пути — четыре дня, стоимость — от 37 тысяч рублей.Специально для любителей зимних видов спорта в праздничные дни традиционно назначаются поезда "Лыжная стрела" к популярным горнолыжным курортам — в "Розу Хутор" и Хибины. Жители Дальнего Востока смогут совершить тур выходного дня в Холдоми.Новинка сезона — круизный поезд "По Золотому кольцу" из Москвы через Ярославль, Иваново и Владимир. Первый праздничный рейс — 30 декабря, а 3 января в маршрут будет включен Муром. Стоимость такого путешествия на четыре дня — от 52 тысяч рублей.Турпоезда отправятся и в Карелию. Пассажиры встретят Новый год в Петрозаводске, а в ходе путешествия встретятся с карельским Дедом Морозом Талви Укко и местной Снегурочкой Лумиккой.На круизном поезде "Величие Севера" туристы посетят Горный парк "Рускеала". По пути из Москвы пассажиры за пять дней побывают в Архангельске и Великом Устюге. Билеты есть на 5 января, стоимость — от 57 тысяч рублей.

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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