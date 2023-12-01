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ПСБ получил национальную премию за сервис по рассмотрению ипотеки - РИА Новости, 01.12.2023
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12:13 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/psb-1913123926.html
ПСБ получил национальную премию за сервис по рассмотрению ипотеки
ПСБ получил национальную премию за сервис по рассмотрению ипотеки - РИА Новости, 01.12.2023
ПСБ получил национальную премию за сервис по рассмотрению ипотеки
ПСБ получил национальную премию Frank Mortgage Award 2023 за самое быстрое одобрение ипотечной заявки для новых клиентов, сообщает пресс-служба кредитной... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T12:13
2023-12-01T12:13
россия
псб (банк псб)
банки
ипотека
жилье
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. ПСБ получил национальную премию Frank Mortgage Award 2023 за самое быстрое одобрение ипотечной заявки для новых клиентов, сообщает пресс-служба кредитной организации. "&lt;…&gt; Зачастую заемщикам, которые уже выбрали подходящую квартиру, необходимо оперативно получить ответ банка, от этого может зависеть не только срок совершения сделки, но иногда и стоимость квартиры с учетом высокого спроса на недвижимость. Поэтому при выборе решения в пользу конкретного банка и ипотечной программы, помимо ценовых условий, людям важно качественное сопровождение сделки от банка &lt;…&gt;", – сказала заместитель директора департамента по развитию премиального сегмента, инвестиционных и ипотечных продаж ПСБ Марина Заботина, слова которой цитирует пресс-служба. Frank Mortgage Award - национальная премия за лучшие банковские ипотечные продукты и сервисы, которые на основе маркетинговых исследований и изучения клиентского опыта выбирает аналитическая компания Frank RG. В основе выбора победителей этого года – результаты масштабного отраслевого исследования "Ипотека в России 2023", в котором были проанализированы ипотечные программы крупнейших кредитных организаций страны, протестирован диджитал-функционал банков, изучены мнения более 2,5 тысячи ипотечных клиентов, проведены интервью с участниками рынка: банками, застройщиками и агентствами недвижимости, говорится в сообщении.
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россия, псб (банк псб), банки, ипотека, жилье
Россия, ПСБ (Банк ПСБ), Банки, Ипотека, Жилье

ПСБ получил национальную премию за сервис по рассмотрению ипотеки

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип ПАО "Промсвязьбанк"
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. ПСБ получил национальную премию Frank Mortgage Award 2023 за самое быстрое одобрение ипотечной заявки для новых клиентов, сообщает пресс-служба кредитной организации.
"<…> Зачастую заемщикам, которые уже выбрали подходящую квартиру, необходимо оперативно получить ответ банка, от этого может зависеть не только срок совершения сделки, но иногда и стоимость квартиры с учетом высокого спроса на недвижимость. Поэтому при выборе решения в пользу конкретного банка и ипотечной программы, помимо ценовых условий, людям важно качественное сопровождение сделки от банка <…>", – сказала заместитель директора департамента по развитию премиального сегмента, инвестиционных и ипотечных продаж ПСБ Марина Заботина, слова которой цитирует пресс-служба.
Председатель ПСБ Петр Фрадков - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Фрадков: ПСБ учитывает особенности клиентов в новых субъектах России
28 ноября, 19:24
Frank Mortgage Award - национальная премия за лучшие банковские ипотечные продукты и сервисы, которые на основе маркетинговых исследований и изучения клиентского опыта выбирает аналитическая компания Frank RG. В основе выбора победителей этого года – результаты масштабного отраслевого исследования "Ипотека в России 2023", в котором были проанализированы ипотечные программы крупнейших кредитных организаций страны, протестирован диджитал-функционал банков, изучены мнения более 2,5 тысячи ипотечных клиентов, проведены интервью с участниками рынка: банками, застройщиками и агентствами недвижимости, говорится в сообщении.
 
РоссияПСБ (Банк ПСБ)БанкиИпотекаЖилье
 
 
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