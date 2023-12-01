Назарбаев заявил, что событиями января 2022 года руководили с Украины
Назарбаев: протестами в январе 2022 года управляли из штаба в Киеве
© AP Photo / Vasily KrestyaninovСгоревшие автомобили на улице в Алма-Ате
© AP Photo / Vasily Krestyaninov
Сгоревшие автомобили на улице в Алма-Ате. Архивное фото
АСТАНА, 1 дек — РИА Новости. Январскими событиями 2022 года в Казахстане управляли из штаба в Киеве, заявил бывший президент Нурсултан Назарбаев в книге "Моя жизнь. От зависимости к свободе".
"Истинное лицо радикальной оппозиции окончательно раскрылось в ходе трагических январских событий 2022 года. С самого начала протестных акций Аблязов подбрасывал лозунги, призывающие протестующих к "координации действий". В обращении к митингующим через Facebook* был указан код украинских операторов. Как выяснилось, созданный заранее штаб Аблязова находился в Киеве. Он открыто говорит о своей причастности к кровопролитию", — рассказал он в разделе, посвященном тем протестам.
Назарбаев напомнил, что тогда президент Касым-Жомарт Токаев обратился с просьбой о помощи к странам — членам Организации Договора о коллективной безопасности. Так, по мнению экс-главы государства, Казахстан пережил один из самых суровых экзаменов в своей истории.
Страну, которая это преодолела, ждет светлое будущее, подчеркнул Назарбаев.
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"Слава богу, мы прошли и это испытание. Народ, преодолевший подобное и сохранивший свой внутренний стержень, — это сильный народ", — заключил он.
Назарбаев стал президентом независимого Казахстана в 1991 году и возглавлял его почти 30 лет. Мемуары под названием "Моя жизнь. От зависимости к свободе" поступили в продажу 1 декабря. В книге 22 главы, каждая посвящена отдельному событию из его личной жизни или политической карьеры.
В первые дни 2022 года в городах Жанаозен и Актау на западе Казахстана начались массовые протесты против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже они распространились и на другие города, в том числе на Алма-Ату, начались беспорядки. Власти ввели чрезвычайное положение и начали контртеррористическую операцию, в Казахстан впервые были направлены коллективные миротворческие силы ОДКБ. По данным Генпрокуратуры, в результате беспорядков погибли 230 человек, в том числе 19 силовиков.
Мухтар Аблязов уже много лет проживает за рубежом. В Казахстане его осудили по делу о хищении средств БТА-банка, ущерб от которого превышает 7,5 миллиарда долларов, а также заочно приговорили к пожизненному сроку за убийство бизнес-партнера Ержана Татишева в 2004 году. Возглавляемое Аблязовым незарегистрированное движение "Демократический выбор Казахстана" признано экстремистской организацией.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.