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Назарбаев заявил, что событиями января 2022 года руководили с Украины - РИА Новости, 01.12.2023
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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
 
11:14 01.12.2023 (обновлено: 19:45 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/protesty-1913106221.html
Назарбаев заявил, что событиями января 2022 года руководили с Украины
Назарбаев заявил, что событиями января 2022 года руководили с Украины - РИА Новости, 01.12.2023
Назарбаев заявил, что событиями января 2022 года руководили с Украины
Январскими событиями 2022 года в Казахстане управляли из штаба в Киеве, заявил бывший президент Нурсултан Назарбаев в книге "Моя жизнь. От зависимости к... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T11:14
2023-12-01T19:45
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
нурсултан назарбаев
украина
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АСТАНА, 1 дек — РИА Новости. Январскими событиями 2022 года в Казахстане управляли из штаба в Киеве, заявил бывший президент Нурсултан Назарбаев в книге "Моя жизнь. От зависимости к свободе"."Истинное лицо радикальной оппозиции окончательно раскрылось в ходе трагических январских событий 2022 года. С самого начала протестных акций Аблязов подбрасывал лозунги, призывающие протестующих к "координации действий". В обращении к митингующим через Facebook* был указан код украинских операторов. Как выяснилось, созданный заранее штаб Аблязова находился в Киеве. Он открыто говорит о своей причастности к кровопролитию", — рассказал он в разделе, посвященном тем протестам. Назарбаев напомнил, что тогда президент Касым-Жомарт Токаев обратился с просьбой о помощи к странам — членам Организации Договора о коллективной безопасности. Так, по мнению экс-главы государства, Казахстан пережил один из самых суровых экзаменов в своей истории. Страну, которая это преодолела, ждет светлое будущее, подчеркнул Назарбаев. &quot;Слава богу, мы прошли и это испытание. Народ, преодолевший подобное и сохранивший свой внутренний стержень, — это сильный народ&quot;, — заключил он.В первые дни 2022 года в городах Жанаозен и Актау на западе Казахстана начались массовые протесты против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже они распространились и на другие города, в том числе на Алма-Ату, начались беспорядки. Власти ввели чрезвычайное положение и начали контртеррористическую операцию, в Казахстан впервые были направлены коллективные миротворческие силы ОДКБ. По данным Генпрокуратуры, в результате беспорядков погибли 230 человек, в том числе 19 силовиков.Мухтар Аблязов уже много лет проживает за рубежом. В Казахстане его осудили по делу о хищении средств БТА-банка, ущерб от которого превышает 7,5 миллиарда долларов, а также заочно приговорили к пожизненному сроку за убийство бизнес-партнера Ержана Татишева в 2004 году. Возглавляемое Аблязовым незарегистрированное движение "Демократический выбор Казахстана" признано экстремистской организацией. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230102/kazakhstan-1842794148.html
https://ria.ru/20221122/kazakhstan-1833136443.html
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в мире, казахстан, нурсултан назарбаев, украина
Беспорядки в Казахстане, В мире, Казахстан, Нурсултан Назарбаев, Украина
Назарбаев заявил, что событиями января 2022 года руководили с Украины

Назарбаев: протестами в январе 2022 года управляли из штаба в Киеве

© AP Photo / Vasily KrestyaninovСгоревшие автомобили на улице в Алма-Ате
Сгоревшие автомобили на улице в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© AP Photo / Vasily Krestyaninov
Сгоревшие автомобили на улице в Алма-Ате. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 1 дек — РИА Новости. Январскими событиями 2022 года в Казахстане управляли из штаба в Киеве, заявил бывший президент Нурсултан Назарбаев в книге "Моя жизнь. От зависимости к свободе".
"Истинное лицо радикальной оппозиции окончательно раскрылось в ходе трагических январских событий 2022 года. С самого начала протестных акций Аблязов подбрасывал лозунги, призывающие протестующих к "координации действий". В обращении к митингующим через Facebook* был указан код украинских операторов. Как выяснилось, созданный заранее штаб Аблязова находился в Киеве. Он открыто говорит о своей причастности к кровопролитию", — рассказал он в разделе, посвященном тем протестам.
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Назарбаев напомнил, что тогда президент Касым-Жомарт Токаев обратился с просьбой о помощи к странам — членам Организации Договора о коллективной безопасности. Так, по мнению экс-главы государства, Казахстан пережил один из самых суровых экзаменов в своей истории.
Страну, которая это преодолела, ждет светлое будущее, подчеркнул Назарбаев.
«

"Слава богу, мы прошли и это испытание. Народ, преодолевший подобное и сохранивший свой внутренний стержень, — это сильный народ", — заключил он.

Назарбаев стал президентом независимого Казахстана в 1991 году и возглавлял его почти 30 лет. Мемуары под названием "Моя жизнь. От зависимости к свободе" поступили в продажу 1 декабря. В книге 22 главы, каждая посвящена отдельному событию из его личной жизни или политической карьеры.

В первые дни 2022 года в городах Жанаозен и Актау на западе Казахстана начались массовые протесты против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже они распространились и на другие города, в том числе на Алма-Ату, начались беспорядки. Власти ввели чрезвычайное положение и начали контртеррористическую операцию, в Казахстан впервые были направлены коллективные миротворческие силы ОДКБ. По данным Генпрокуратуры, в результате беспорядков погибли 230 человек, в том числе 19 силовиков.
Мухтар Аблязов уже много лет проживает за рубежом. В Казахстане его осудили по делу о хищении средств БТА-банка, ущерб от которого превышает 7,5 миллиарда долларов, а также заочно приговорили к пожизненному сроку за убийство бизнес-партнера Ержана Татишева в 2004 году. Возглавляемое Аблязовым незарегистрированное движение "Демократический выбор Казахстана" признано экстремистской организацией.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанНурсултан НазарбаевУкраина
 
 
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