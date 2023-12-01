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Новый посол Японии в России приступит к обязанностям в начале декабря - РИА Новости, 01.12.2023
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04:33 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/posol-1913056624.html
Новый посол Японии в России приступит к обязанностям в начале декабря
Новый посол Японии в России приступит к обязанностям в начале декабря - РИА Новости, 01.12.2023
Новый посол Японии в России приступит к обязанностям в начале декабря
Новый посол Японии в России Акира Муто приступит к своим обязанностям в первой декаде декабря, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T04:33
2023-12-01T04:33
россия
япония
москва
тоехиса кодзуки
синдзо абэ
андрей руденко
в мире
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ТОКИО, 1 дек – РИА Новости. Новый посол Японии в России Акира Муто приступит к своим обязанностям в первой декаде декабря, сообщил телеканал NHK. Новый посол Акира Муто в начале декабря сменит Тоёхису Кодзуки, который занимал этот пост с декабря 2015 года. Перед завершением миссии Кодзуки дал пресс-конференцию в Москве, в ходе которой подвел итоги восьми годам работы в России. Он отметил, что первая половина его пребывания на посту посла Японии в России была ознаменована "развитием российско-японских отношений под руководством Синдзо Абэ, который тогда был премьер-министром". Вторая часть прошла под влиянием событий на Украине, "это стало большим испытанием". Он повторил традиционную позицию Японии относительно кризиса на Украине и заявил, что встречался с заместителем министра иностранных дел Андреем Руденко и передал ему позицию Токио относительно продолжения санкций против России. В то же время Кодзуки отметил, что Япония и Россия – страны-соседи, и это останется неизменным. "Связи между людьми двух стран станут важной базой для построения отношений в будущем", - сказал посол. Тоёхиса Кодзуки считается представителем так называемой "русской школы" в японском МИД, его отличали глубокие знания и понимание России. Считается, что смена посла в России вызвана изменением вектора в отношениях двух стран: Кодзуки стал послом через полтора года после исторического визита Абэ в Москву вскоре после избрания премьер-министром и за год до визита российского президента в Японию.
https://ria.ru/20231129/stsenariy-1912520196.html
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россия, япония, москва, тоехиса кодзуки, синдзо абэ, андрей руденко, в мире
Россия, Япония, Москва, Тоехиса Кодзуки, Синдзо Абэ, Андрей Руденко, В мире
Новый посол Японии в России приступит к обязанностям в начале декабря

Новый посол Японии в России Акира Муто приступит к обязанностям в начале декабря

© Фото : Consulate-General of Japan in Los AngelesАкира Муто
Акира Муто - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© Фото : Consulate-General of Japan in Los Angeles
Акира Муто. Архивное фото
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ТОКИО, 1 дек – РИА Новости. Новый посол Японии в России Акира Муто приступит к своим обязанностям в первой декаде декабря, сообщил телеканал NHK.
Новый посол Акира Муто в начале декабря сменит Тоёхису Кодзуки, который занимал этот пост с декабря 2015 года. Перед завершением миссии Кодзуки дал пресс-конференцию в Москве, в ходе которой подвел итоги восьми годам работы в России.
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Он отметил, что первая половина его пребывания на посту посла Японии в России была ознаменована "развитием российско-японских отношений под руководством Синдзо Абэ, который тогда был премьер-министром". Вторая часть прошла под влиянием событий на Украине, "это стало большим испытанием". Он повторил традиционную позицию Японии относительно кризиса на Украине и заявил, что встречался с заместителем министра иностранных дел Андреем Руденко и передал ему позицию Токио относительно продолжения санкций против России. В то же время Кодзуки отметил, что Япония и Россия – страны-соседи, и это останется неизменным.
"Связи между людьми двух стран станут важной базой для построения отношений в будущем", - сказал посол.
Тоёхиса Кодзуки считается представителем так называемой "русской школы" в японском МИД, его отличали глубокие знания и понимание России. Считается, что смена посла в России вызвана изменением вектора в отношениях двух стран: Кодзуки стал послом через полтора года после исторического визита Абэ в Москву вскоре после избрания премьер-министром и за год до визита российского президента в Японию.
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