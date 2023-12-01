https://ria.ru/20231201/poligon-1913146337.html
Шойгу: в зоне СВО готовят семь современных полигонов для боевой подготовки
Шойгу: в зоне СВО готовят семь современных полигонов для боевой подготовки - РИА Новости, 01.12.2023
Шойгу: в зоне СВО готовят семь современных полигонов для боевой подготовки
В зоне СВО оборудуются семь современных полигонов для боевой подготовки, на двух из которых работы завершены в полном объеме, сообщил в пятницу министр обороны... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T13:14
2023-12-01T13:14
2023-12-01T13:15
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В зоне СВО оборудуются семь современных полигонов для боевой подготовки, на двух из которых работы завершены в полном объеме, сообщил в пятницу министр обороны Сергей Шойгу. "В зоне специальной военной операции оборудуются семь современных полигонов, на двух из которых работы завершены в полном объеме. С личным составом полигонов проведены дополнительные занятия, что позволит повысить эффективность и безопасность эксплуатации учебно-методической базы", - сказал министр на селекторном совещании в Минобороны России. По его словам, в рамках боевой подготовки в течение года намечено провести ряд учений. "Порядка 20 из них – с участием подразделений иностранных государств, в том числе четыре – в рамках ОДКБ и ШОС", - уточнил Шойгу.
https://ria.ru/20231129/obstanovka-1912188511.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу
Шойгу: в зоне СВО готовят семь современных полигонов для боевой подготовки
Шойгу: в зоне СВО уже готовы 2 из 7 современных полигонов для боевой подготовки
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В зоне СВО оборудуются семь современных полигонов для боевой подготовки, на двух из которых работы завершены в полном объеме, сообщил в пятницу министр обороны Сергей Шойгу.
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"В зоне специальной военной операции оборудуются семь современных полигонов, на двух из которых работы завершены в полном объеме. С личным составом полигонов проведены дополнительные занятия, что позволит повысить эффективность и безопасность эксплуатации учебно-методической базы", - сказал министр на селекторном совещании в Минобороны России.
По его словам, в рамках боевой подготовки в течение года намечено провести ряд учений.
"Порядка 20 из них – с участием подразделений иностранных государств, в том числе четыре – в рамках ОДКБ и ШОС", - уточнил Шойгу.
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