Рейтинг@Mail.ru
Шойгу: в зоне СВО готовят семь современных полигонов для боевой подготовки - РИА Новости, 01.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:14 01.12.2023 (обновлено: 13:15 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/poligon-1913146337.html
Шойгу: в зоне СВО готовят семь современных полигонов для боевой подготовки
Шойгу: в зоне СВО готовят семь современных полигонов для боевой подготовки - РИА Новости, 01.12.2023
Шойгу: в зоне СВО готовят семь современных полигонов для боевой подготовки
В зоне СВО оборудуются семь современных полигонов для боевой подготовки, на двух из которых работы завершены в полном объеме, сообщил в пятницу министр обороны... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T13:14
2023-12-01T13:15
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898656662_0:123:3072:1851_1920x0_80_0_0_3c50c2280079a9f8bf2f9d0ab5669736.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В зоне СВО оборудуются семь современных полигонов для боевой подготовки, на двух из которых работы завершены в полном объеме, сообщил в пятницу министр обороны Сергей Шойгу. "В зоне специальной военной операции оборудуются семь современных полигонов, на двух из которых работы завершены в полном объеме. С личным составом полигонов проведены дополнительные занятия, что позволит повысить эффективность и безопасность эксплуатации учебно-методической базы", - сказал министр на селекторном совещании в Минобороны России. По его словам, в рамках боевой подготовки в течение года намечено провести ряд учений. "Порядка 20 из них – с участием подразделений иностранных государств, в том числе четыре – в рамках ОДКБ и ШОС", - уточнил Шойгу.
https://ria.ru/20231129/obstanovka-1912188511.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898656662_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_902bdd3ad9641d1dba5de828863fdb09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу
Шойгу: в зоне СВО готовят семь современных полигонов для боевой подготовки

Шойгу: в зоне СВО уже готовы 2 из 7 современных полигонов для боевой подготовки

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие на полигоне в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие на полигоне в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие на полигоне в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В зоне СВО оборудуются семь современных полигонов для боевой подготовки, на двух из которых работы завершены в полном объеме, сообщил в пятницу министр обороны Сергей Шойгу.
«
"В зоне специальной военной операции оборудуются семь современных полигонов, на двух из которых работы завершены в полном объеме. С личным составом полигонов проведены дополнительные занятия, что позволит повысить эффективность и безопасность эксплуатации учебно-методической базы", - сказал министр на селекторном совещании в Минобороны России.
По его словам, в рамках боевой подготовки в течение года намечено провести ряд учений.
"Порядка 20 из них – с участием подразделений иностранных государств, в том числе четыре – в рамках ОДКБ и ШОС", - уточнил Шойгу.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
"Они скоро выдохнутся". К чему готовятся на линии фронта
29 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСергей Шойгу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала