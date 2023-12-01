https://ria.ru/20231201/poligon-1913146337.html

Шойгу: в зоне СВО готовят семь современных полигонов для боевой подготовки

Шойгу: в зоне СВО готовят семь современных полигонов для боевой подготовки - РИА Новости, 01.12.2023

Шойгу: в зоне СВО готовят семь современных полигонов для боевой подготовки

В зоне СВО оборудуются семь современных полигонов для боевой подготовки, на двух из которых работы завершены в полном объеме, сообщил в пятницу министр обороны... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T13:14

2023-12-01T13:14

2023-12-01T13:15

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сергей шойгу

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В зоне СВО оборудуются семь современных полигонов для боевой подготовки, на двух из которых работы завершены в полном объеме, сообщил в пятницу министр обороны Сергей Шойгу. "В зоне специальной военной операции оборудуются семь современных полигонов, на двух из которых работы завершены в полном объеме. С личным составом полигонов проведены дополнительные занятия, что позволит повысить эффективность и безопасность эксплуатации учебно-методической базы", - сказал министр на селекторном совещании в Минобороны России. По его словам, в рамках боевой подготовки в течение года намечено провести ряд учений. "Порядка 20 из них – с участием подразделений иностранных государств, в том числе четыре – в рамках ОДКБ и ШОС", - уточнил Шойгу.

https://ria.ru/20231129/obstanovka-1912188511.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, сергей шойгу