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В Сарове завели дело на пенсионерку, пытавшуюся поджечь машину - РИА Новости, 01.12.2023
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16:32 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/podzhog-1913222274.html
В Сарове завели дело на пенсионерку, пытавшуюся поджечь машину
В Сарове завели дело на пенсионерку, пытавшуюся поджечь машину - РИА Новости, 01.12.2023
В Сарове завели дело на пенсионерку, пытавшуюся поджечь машину
Уголовное дело об умышленном уничтожении имущества завели на пенсионерку из Сарова, которая попыталась поджечь автомобиль по указанию телефонных мошенников,... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T16:32
2023-12-01T16:32
происшествия
саров
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 дек - РИА Новости. Уголовное дело об умышленном уничтожении имущества завели на пенсионерку из Сарова, которая попыталась поджечь автомобиль по указанию телефонных мошенников, сообщает главное управление МВД по Нижегородской области на сайте. Ранее сотрудники Росгвардии задержали с поличным женщину с канистрой в руках, которая облила припаркованный автомобиль и попыталась поджечь его. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, женщина стала жертвой телефонных мошенников, которые велели ей поджечь машину якобы сотрудника прокуратуры. "В ОВД 65-летняя местная жительница рассказала полицейским, что ей позвонила женщина, которая представилась менеджером банка, и сообщила о попытке получения мошенниками кредита на ее имя… Действуя по инструкции, жительница Сарова перевела 370 тысяч рублей на номер счета, который ей продиктовали при телефонном разговоре. Затем с женщиной снова связались якобы сотрудники банка, которые сообщили, что деньги похищены сотрудником правоохранительного ведомства, и они нуждаются в её помощи при проведении операции по задержанию злоумышленника", - говорится в сообщении. Мошенники поручили женщине поджечь автомобиль, который припаркован около дома на проспекте Мира, якобы принадлежащий правоохранителю, чтобы хозяин вышел на улицу, где и произойдёт его задержание. Во время этих действий саровчанка и была задержана. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Установлено, что автомобиль, который подожгла пенсионерка принадлежит инженеру, работающему в одном из местных НИИ. Женщина задержана, ей избирается мера пресечения", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20230913/kriminal-1895940354.html
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происшествия, саров, нижегородская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Саров, Нижегородская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Сарове завели дело на пенсионерку, пытавшуюся поджечь машину

На жительницу Сарова завели дело после попытки поджечь авто по указке мошенников

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 дек - РИА Новости. Уголовное дело об умышленном уничтожении имущества завели на пенсионерку из Сарова, которая попыталась поджечь автомобиль по указанию телефонных мошенников, сообщает главное управление МВД по Нижегородской области на сайте.
Ранее сотрудники Росгвардии задержали с поличным женщину с канистрой в руках, которая облила припаркованный автомобиль и попыталась поджечь его. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, женщина стала жертвой телефонных мошенников, которые велели ей поджечь машину якобы сотрудника прокуратуры.
«
"В ОВД 65-летняя местная жительница рассказала полицейским, что ей позвонила женщина, которая представилась менеджером банка, и сообщила о попытке получения мошенниками кредита на ее имя… Действуя по инструкции, жительница Сарова перевела 370 тысяч рублей на номер счета, который ей продиктовали при телефонном разговоре. Затем с женщиной снова связались якобы сотрудники банка, которые сообщили, что деньги похищены сотрудником правоохранительного ведомства, и они нуждаются в её помощи при проведении операции по задержанию злоумышленника", - говорится в сообщении.
Мошенники поручили женщине поджечь автомобиль, который припаркован около дома на проспекте Мира, якобы принадлежащий правоохранителю, чтобы хозяин вышел на улицу, где и произойдёт его задержание. Во время этих действий саровчанка и была задержана.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Установлено, что автомобиль, который подожгла пенсионерка принадлежит инженеру, работающему в одном из местных НИИ. Женщина задержана, ей избирается мера пресечения", - подчеркивается в сообщении.
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