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В Нижегородской области задержали женщину, пытавшуюся поджечь автомобиль
В Нижегородской области задержали женщину, пытавшуюся поджечь автомобиль - РИА Новости, 01.12.2023
В Нижегородской области задержали женщину, пытавшуюся поджечь автомобиль
Сотрудники Росгвардии задержали с поличным поджигательницу автомобиля в городе Саров Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального управления... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T11:44
2023-12-01T11:44
2023-12-01T12:04
происшествия
нижегородская область
саров
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 дек - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии задержали с поличным поджигательницу автомобиля в городе Саров Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, инцидент произошел вечером 30 ноября. "Автомобиль, который пыталась поджечь женщина, принадлежит частному лицу. Женщина стала жертвой телефонных мошенников, которые велели ей поджечь машину якобы сотрудника прокуратуры", - заявил собеседник агентства. "Экипаж вневедомственной охраны, патрулируя территорию, обратил внимание на женщину с канистрой топлива в руках. Неизвестная мгновенно облила припаркованный на дворовой территории автомобиль и подожгла его. Оперативно сориентировавшись в обстановке, росгвардейцы предприняли меры к локализации возгорания и задержанию женщины", - говорится в сообщении управления Росгвардии по Нижегородской области. Подозреваемая была задержана и передана прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группе полиции. Ранее Telegram-канал "Оперативные сводки" разместил публикацию с видео задержанной пенсионерки, которая, как сообщается, по заданию украинских спецслужб попыталась поджечь автомобиль рядом со зданием прокуратуры в Сарове - якобы чтобы поймать мошенников, которые украли деньги с ее пенсионных счетов.
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нижегородская область
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, нижегородская область, саров, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Нижегородская область, Саров, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Нижегородской области задержали женщину, пытавшуюся поджечь автомобиль
ВНГ: Росгвардия задержала поджигательницу авто в Нижегородской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 дек - РИА Новости.
Сотрудники Росгвардии задержали с поличным поджигательницу автомобиля в городе Саров Нижегородской области, сообщает пресс-служба
регионального управления ведомства.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, инцидент произошел вечером 30 ноября. "Автомобиль, который пыталась поджечь женщина, принадлежит частному лицу. Женщина стала жертвой телефонных мошенников, которые велели ей поджечь машину якобы сотрудника прокуратуры", - заявил собеседник агентства.
«
"Экипаж вневедомственной охраны, патрулируя территорию, обратил внимание на женщину с канистрой топлива в руках. Неизвестная мгновенно облила припаркованный на дворовой территории автомобиль и подожгла его. Оперативно сориентировавшись в обстановке, росгвардейцы предприняли меры к локализации возгорания и задержанию женщины", - говорится в сообщении управления Росгвардии по Нижегородской области.
Подозреваемая была задержана и передана прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группе полиции.
Ранее Telegram-канал "Оперативные сводки" разместил публикацию с видео задержанной пенсионерки, которая, как сообщается, по заданию украинских спецслужб попыталась поджечь автомобиль рядом со зданием прокуратуры в Сарове - якобы чтобы поймать мошенников, которые украли деньги с ее пенсионных счетов.
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