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В Нижегородской области задержали женщину, пытавшуюся поджечь автомобиль

В Нижегородской области задержали женщину, пытавшуюся поджечь автомобиль - РИА Новости, 01.12.2023

В Нижегородской области задержали женщину, пытавшуюся поджечь автомобиль

Сотрудники Росгвардии задержали с поличным поджигательницу автомобиля в городе Саров Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального управления... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T11:44

2023-12-01T11:44

2023-12-01T12:04

происшествия

нижегородская область

саров

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 дек - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии задержали с поличным поджигательницу автомобиля в городе Саров Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, инцидент произошел вечером 30 ноября. "Автомобиль, который пыталась поджечь женщина, принадлежит частному лицу. Женщина стала жертвой телефонных мошенников, которые велели ей поджечь машину якобы сотрудника прокуратуры", - заявил собеседник агентства. "Экипаж вневедомственной охраны, патрулируя территорию, обратил внимание на женщину с канистрой топлива в руках. Неизвестная мгновенно облила припаркованный на дворовой территории автомобиль и подожгла его. Оперативно сориентировавшись в обстановке, росгвардейцы предприняли меры к локализации возгорания и задержанию женщины", - говорится в сообщении управления Росгвардии по Нижегородской области. Подозреваемая была задержана и передана прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группе полиции. Ранее Telegram-канал "Оперативные сводки" разместил публикацию с видео задержанной пенсионерки, которая, как сообщается, по заданию украинских спецслужб попыталась поджечь автомобиль рядом со зданием прокуратуры в Сарове - якобы чтобы поймать мошенников, которые украли деньги с ее пенсионных счетов.

https://ria.ru/20231123/zaderzhanie-1911463325.html

нижегородская область

саров

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, нижегородская область, саров, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)