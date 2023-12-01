В Петербурге начали строить новый участок шестой линии метро
© Администрация Санкт-ПетербургаВ Петербурге началось строительство еще одного участка шестой, Красносельско-Калининской линии метрополитена
© Администрация Санкт-Петербурга
В Петербурге началось строительство еще одного участка шестой, Красносельско-Калининской линии метрополитена
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек - РИА Новости. Строительство нового участка Красносельско-Калининской линии петербургского метрополитена началось в пятницу с тестового запуска проходческого щита, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
"В Петербурге началось строительство еще одного участка шестой, Красносельско-Калининской линии метрополитена от строящейся станции "Путиловская" в сторону будущей станции "Каретная". В тестовом режиме запущен проходческий щит КТ-1", - говорится в сообщении.
© Администрация Санкт-ПетербургаВ Петербурге началось строительство еще одного участка шестой, Красносельско-Калининской линии метрополитена
© Администрация Санкт-Петербурга
В Петербурге началось строительство еще одного участка шестой, Красносельско-Калининской линии метрополитена
На новом участке протяженностью около 7 километров появятся четыре станции ("Броневая", "Заставская", "Боровая" и "Каретная"). Для строительства планируется задействовать четыре проходческих щита.
"Сегодня для петербургского метро очень важный день. Мы запустили проходческий щит на важном для города участке. Здесь будут пересадки на "синюю" и "фиолетовую" линии, выход к железнодорожной станции "Боровая". Президент России Владимир Владимирович Путин поставил нам четкие задачи по развитию метрополитена Петербурга. Эти задачи мы выполняем. Город благодарен президенту и федеральному центру за поддержку в строительстве и модернизации петербургского метро", - сказал губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Как отмечают городские власти, в Петербурге до 2032 года планируется построить 20 новых станций и реконструировать 12 действующих.
© Администрация Санкт-ПетербургаВ Петербурге началось строительство еще одного участка шестой, Красносельско-Калининской линии метрополитена
© Администрация Санкт-Петербурга
В Петербурге началось строительство еще одного участка шестой, Красносельско-Калининской линии метрополитена