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В Петербурге начали строить новый участок шестой линии метро - РИА Новости, 01.12.2023
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15:52 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/peterburg-1913205904.html
В Петербурге начали строить новый участок шестой линии метро
В Петербурге начали строить новый участок шестой линии метро - РИА Новости, 01.12.2023
В Петербурге начали строить новый участок шестой линии метро
Строительство нового участка Красносельско-Калининской линии петербургского метрополитена началось в пятницу с тестового запуска проходческого щита, сообщила... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T15:52
2023-12-01T15:52
санкт-петербург
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек - РИА Новости. Строительство нового участка Красносельско-Калининской линии петербургского метрополитена началось в пятницу с тестового запуска проходческого щита, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "В Петербурге началось строительство еще одного участка шестой, Красносельско-Калининской линии метрополитена от строящейся станции "Путиловская" в сторону будущей станции "Каретная". В тестовом режиме запущен проходческий щит КТ-1", - говорится в сообщении.На новом участке протяженностью около 7 километров появятся четыре станции ("Броневая", "Заставская", "Боровая" и "Каретная"). Для строительства планируется задействовать четыре проходческих щита. "Сегодня для петербургского метро очень важный день. Мы запустили проходческий щит на важном для города участке. Здесь будут пересадки на "синюю" и "фиолетовую" линии, выход к железнодорожной станции "Боровая". Президент России Владимир Владимирович Путин поставил нам четкие задачи по развитию метрополитена Петербурга. Эти задачи мы выполняем. Город благодарен президенту и федеральному центру за поддержку в строительстве и модернизации петербургского метро", - сказал губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Как отмечают городские власти, в Петербурге до 2032 года планируется построить 20 новых станций и реконструировать 12 действующих.
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санкт-петербург, александр беглов
Санкт-Петербург, Александр Беглов

В Петербурге начали строить новый участок шестой линии метро

© Администрация Санкт-ПетербургаВ Петербурге началось строительство еще одного участка шестой, Красносельско-Калининской линии метрополитена
В Петербурге началось строительство еще одного участка шестой, Красносельско-Калининской линии метрополитена
© Администрация Санкт-Петербурга
В Петербурге началось строительство еще одного участка шестой, Красносельско-Калининской линии метрополитена
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек - РИА Новости. Строительство нового участка Красносельско-Калининской линии петербургского метрополитена началось в пятницу с тестового запуска проходческого щита, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
"В Петербурге началось строительство еще одного участка шестой, Красносельско-Калининской линии метрополитена от строящейся станции "Путиловская" в сторону будущей станции "Каретная". В тестовом режиме запущен проходческий щит КТ-1", - говорится в сообщении.
© Администрация Санкт-ПетербургаВ Петербурге началось строительство еще одного участка шестой, Красносельско-Калининской линии метрополитена
В Петербурге началось строительство еще одного участка шестой, Красносельско-Калининской линии метрополитена
© Администрация Санкт-Петербурга
В Петербурге началось строительство еще одного участка шестой, Красносельско-Калининской линии метрополитена
На новом участке протяженностью около 7 километров появятся четыре станции ("Броневая", "Заставская", "Боровая" и "Каретная"). Для строительства планируется задействовать четыре проходческих щита.
"Сегодня для петербургского метро очень важный день. Мы запустили проходческий щит на важном для города участке. Здесь будут пересадки на "синюю" и "фиолетовую" линии, выход к железнодорожной станции "Боровая". Президент России Владимир Владимирович Путин поставил нам четкие задачи по развитию метрополитена Петербурга. Эти задачи мы выполняем. Город благодарен президенту и федеральному центру за поддержку в строительстве и модернизации петербургского метро", - сказал губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Как отмечают городские власти, в Петербурге до 2032 года планируется построить 20 новых станций и реконструировать 12 действующих.
© Администрация Санкт-ПетербургаВ Петербурге началось строительство еще одного участка шестой, Красносельско-Калининской линии метрополитена
В Петербурге началось строительство еще одного участка шестой, Красносельско-Калининской линии метрополитена
© Администрация Санкт-Петербурга
В Петербурге началось строительство еще одного участка шестой, Красносельско-Калининской линии метрополитена
 
Санкт-ПетербургАлександр Беглов
 
 
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