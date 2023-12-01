https://ria.ru/20231201/peterburg-1913205904.html

В Петербурге начали строить новый участок шестой линии метро

В Петербурге начали строить новый участок шестой линии метро - РИА Новости, 01.12.2023

В Петербурге начали строить новый участок шестой линии метро

Строительство нового участка Красносельско-Калининской линии петербургского метрополитена началось в пятницу с тестового запуска проходческого щита, сообщила... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T15:52

2023-12-01T15:52

2023-12-01T15:52

санкт-петербург

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек - РИА Новости. Строительство нового участка Красносельско-Калининской линии петербургского метрополитена началось в пятницу с тестового запуска проходческого щита, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "В Петербурге началось строительство еще одного участка шестой, Красносельско-Калининской линии метрополитена от строящейся станции "Путиловская" в сторону будущей станции "Каретная". В тестовом режиме запущен проходческий щит КТ-1", - говорится в сообщении.На новом участке протяженностью около 7 километров появятся четыре станции ("Броневая", "Заставская", "Боровая" и "Каретная"). Для строительства планируется задействовать четыре проходческих щита. "Сегодня для петербургского метро очень важный день. Мы запустили проходческий щит на важном для города участке. Здесь будут пересадки на "синюю" и "фиолетовую" линии, выход к железнодорожной станции "Боровая". Президент России Владимир Владимирович Путин поставил нам четкие задачи по развитию метрополитена Петербурга. Эти задачи мы выполняем. Город благодарен президенту и федеральному центру за поддержку в строительстве и модернизации петербургского метро", - сказал губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Как отмечают городские власти, в Петербурге до 2032 года планируется построить 20 новых станций и реконструировать 12 действующих.

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

санкт-петербург, александр беглов