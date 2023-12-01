https://ria.ru/20231201/obrazovanie-1913267548.html

Кириенко назвал запрос на управленцев в сфере образования колоссальным

Кириенко назвал запрос на управленцев в сфере образования колоссальным - РИА Новости, 01.12.2023

Кириенко назвал запрос на управленцев в сфере образования колоссальным

Сегодня в РФ существует колоссальный запрос на современных квалифицированных управленцев в сфере образования, сообщил первый заместитель руководителя... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T20:22

2023-12-01T20:22

2023-12-01T20:22

выставка-форум "россия"

общество

россия

сергей кириенко

алексей комиссаров

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Сегодня в РФ существует колоссальный запрос на современных квалифицированных управленцев в сфере образования, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. "Люди, профессионально занимающиеся воспитанием, будут востребованы не только в системе образования и просвещения, они будут востребованы в системе государственного и регионального управления, и также в управлении крупнейшими российскими компаниями. Запрос на современных квалифицированных управленцев в этой сфере просто колоссальный, поэтому я хочу всем финалистам конкурса пожелать успехов и удачи", - сообщил Кириенко на церемонии завершения профессионального конкурса "Флагманы образования" президентской платформы "Россия - страна возможностей". Он отметил, что платформа "Россия - страна возможностей" при поддержке администрации президента и министерства просвещения будет поддерживать отбор, повышение квалификации, обучение и продвижение талантливых кадров в системе образования и воспитания. "Сформирована сквозная система воспитательной работы, целая инфраструктура для этой работы, включая круглогодичные образовательные центры, систему отбора и поддержки кадров. И это, на мой взгляд, говорит о двух вещах: первое - высочайший приоритет, который Президент России уделяет поддержке людей, занимающихся образованием и воспитанием. Второе - это как раз для финалистов "Флагманов образования" - это говорит о высочайшей востребованности людей, которые профессионально умеют это делать", - сказал Кириенко. Также первый замруководителя администрации президента напомнил слова Отто Фон Бисмарка о том, что войны выигрывают не генералы, а школьные учителя. "Долгосрочная конкурентоспособность страны определяется вами", - добавил Кириенко, обращаясь к участникам конкурса. Победителями конкурса "Флагманы образования" стали 10 человек. По словам ректора РАНХиГС, генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексея Комиссарова, конкурс в этом году стал очень популярным. "Мы получили свыше 106 тысяч заявок из всех регионов нашей страны, и на этой неделе в стенах Президентской Академии собрались 265 финалистов - лучшие из лучших, те, кто прошли все испытания, заочные и очные, и проявили себя наилучшим образом", - сказал Комиссаров.

https://radiosputnik.ru/20231106/kirienko-1907747551.html

https://ria.ru/20231123/premiya-1911292187.html

https://ria.ru/20231106/forum-1907785834.html

https://radiosputnik.ru/20231106/vystavka-1907749361.html

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общество, россия, сергей кириенко, алексей комиссаров, выставка-форум "россия"