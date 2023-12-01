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"Лучшая шутка" НАТО над Украиной рассмешила пользователей Сети
"Лучшая шутка" НАТО над Украиной рассмешила пользователей Сети - РИА Новости, 01.12.2023
"Лучшая шутка" НАТО над Украиной рассмешила пользователей Сети
Пользователи соцсети X с юмором оценили заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия якобы ослабела в экономическом и военном... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T03:40
2023-12-01T03:40
2023-12-01T03:40
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Пользователи соцсети X с юмором оценили заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия якобы ослабела в экономическом и военном планах, тогда как Украина "достигает успехов" на фронте."Пока что лучшая шутка НАТО", — высказался S M."Какой идиот в это поверит?" — спросил -- GEROMAN --."Это запредельная пародия", — отметил Hagar."Мир смеется над тобой, разжигающий войны клоун", — написал function()."Что они там курят у себя в НАТО?" — пошутил Dennis Mahoney.Ранее глава Североатлантического альянса признал недопустимым для Украины и западных союзников "недооценивать Россию". Он добавил, что НАТО поставляет ВСУ вооружение, но назвал ситуацию на фронте крайне сложной для украинских военных.
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В мире, Россия, Украина, Йенс Столтенберг, НАТО, Вооруженные силы Украины