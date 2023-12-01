https://ria.ru/20231201/nato-1913053899.html

"Лучшая шутка" НАТО над Украиной рассмешила пользователей Сети

"Лучшая шутка" НАТО над Украиной рассмешила пользователей Сети - РИА Новости, 01.12.2023

"Лучшая шутка" НАТО над Украиной рассмешила пользователей Сети

Пользователи соцсети X с юмором оценили заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия якобы ослабела в экономическом и военном... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T03:40

2023-12-01T03:40

2023-12-01T03:40

в мире

россия

украина

йенс столтенберг

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Пользователи соцсети X с юмором оценили заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия якобы ослабела в экономическом и военном планах, тогда как Украина "достигает успехов" на фронте."Пока что лучшая шутка НАТО", — высказался S M."Какой идиот в это поверит?" — спросил -- GEROMAN --."Это запредельная пародия", — отметил Hagar."Мир смеется над тобой, разжигающий войны клоун", — написал function()."Что они там курят у себя в НАТО?" — пошутил Dennis Mahoney.Ранее глава Североатлантического альянса признал недопустимым для Украины и западных союзников "недооценивать Россию". Он добавил, что НАТО поставляет ВСУ вооружение, но назвал ситуацию на фронте крайне сложной для украинских военных.

https://ria.ru/20231201/nato-1913051053.html

россия

украина

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в мире, россия, украина, йенс столтенберг, нато, вооруженные силы украины