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Травматология и ортопедия переживают новый этап развития, заявил Мурашко - РИА Новости, 01.12.2023
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15:29 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/murashko-1913201125.html
Травматология и ортопедия переживают новый этап развития, заявил Мурашко
Травматология и ортопедия переживают новый этап развития, заявил Мурашко - РИА Новости, 01.12.2023
Травматология и ортопедия переживают новый этап развития, заявил Мурашко
Травматология и ортопедия в России переживает новый этап развития, появляются новые материалы и препараты, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T15:29
2023-12-01T15:29
общество
россия
михаил мурашко
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Травматология и ортопедия в России переживает новый этап развития, появляются новые материалы и препараты, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Сегодня травматология и ортопедия переживает новый этап развития, включая эндопротезирование, экзопротезирование. Сегодня в травматологию приходят в том числе и новые препараты, новые материалы", - сказал Мурашко на конгрессе "Национальное здравоохранение". В свою очередь, директор "НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова" Минздрава России Антон Назаренко в ходе своего выступления на конгрессе отметил, что сегодня в России есть отечественные компании, которые производят бионические протезы, на их долю на рынке приходится более 25%. По словам Назаренко, современная ортопедия не может существовать без применения роботизированных технологий. Их, в том числе применяют в России при протезировании тазобедренных и коленных суставов, уточнил он.
https://rsport.ria.ru/20230328/kostomarov-1861196816.html
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общество, россия, михаил мурашко
Общество, Россия, Михаил Мурашко
Травматология и ортопедия переживают новый этап развития, заявил Мурашко

Мурашко: в России травматология и ортопедия переживают новый этап развития

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтенд компании Implantcast на первом Московском международном онкологический форуме в Центральном выставочном зале "Манеж"
Стенд компании Implantcast на первом Московском международном онкологический форуме в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Стенд компании Implantcast на первом Московском международном онкологический форуме в Центральном выставочном зале "Манеж". Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Травматология и ортопедия в России переживает новый этап развития, появляются новые материалы и препараты, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«
"Сегодня травматология и ортопедия переживает новый этап развития, включая эндопротезирование, экзопротезирование. Сегодня в травматологию приходят в том числе и новые препараты, новые материалы", - сказал Мурашко на конгрессе "Национальное здравоохранение".
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28 марта, 12:40
В свою очередь, директор "НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова" Минздрава России Антон Назаренко в ходе своего выступления на конгрессе отметил, что сегодня в России есть отечественные компании, которые производят бионические протезы, на их долю на рынке приходится более 25%.
По словам Назаренко, современная ортопедия не может существовать без применения роботизированных технологий. Их, в том числе применяют в России при протезировании тазобедренных и коленных суставов, уточнил он.
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