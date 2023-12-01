https://ria.ru/20231201/murashko-1913201125.html

Травматология и ортопедия переживают новый этап развития, заявил Мурашко

Травматология и ортопедия переживают новый этап развития, заявил Мурашко - РИА Новости, 01.12.2023

Травматология и ортопедия переживают новый этап развития, заявил Мурашко

Травматология и ортопедия в России переживает новый этап развития, появляются новые материалы и препараты, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T15:29

2023-12-01T15:29

2023-12-01T15:29

общество

россия

михаил мурашко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759324116_0:127:3155:1902_1920x0_80_0_0_a74b1a26fa71997eb69c3dba37ded2f0.jpg

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Травматология и ортопедия в России переживает новый этап развития, появляются новые материалы и препараты, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Сегодня травматология и ортопедия переживает новый этап развития, включая эндопротезирование, экзопротезирование. Сегодня в травматологию приходят в том числе и новые препараты, новые материалы", - сказал Мурашко на конгрессе "Национальное здравоохранение". В свою очередь, директор "НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова" Минздрава России Антон Назаренко в ходе своего выступления на конгрессе отметил, что сегодня в России есть отечественные компании, которые производят бионические протезы, на их долю на рынке приходится более 25%. По словам Назаренко, современная ортопедия не может существовать без применения роботизированных технологий. Их, в том числе применяют в России при протезировании тазобедренных и коленных суставов, уточнил он.

https://rsport.ria.ru/20230328/kostomarov-1861196816.html

https://ria.ru/20230331/protezy-1862038797.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, михаил мурашко