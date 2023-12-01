https://ria.ru/20231201/moskva-1913151879.html
Собянин рассказал о снижении смертности в Москве
Собянин рассказал о снижении смертности в Москве - РИА Новости, 01.12.2023
Собянин рассказал о снижении смертности в Москве
В Москве смертность трудоспособного населения за последние годы уменьшилась почти на четверть, младенческая - в 2,5 раза, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T13:26
2023-12-01T13:26
2023-12-01T14:09
москва
сергей собянин
здоровье - общество
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В Москве смертность трудоспособного населения за последние годы уменьшилась почти на четверть, младенческая - в 2,5 раза, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на пленарном заседании конгресса "Национальное здравоохранение - 2023"."В Москве смертность трудоспособного населения за последние годы уменьшилась почти на четверть, это хороший показатель. Младенческая смертность уменьшилась почти в 2,5 раза, что тоже хороший показатель", - сказал Собянин.По его словам, как и в большинстве регионов этот показатель уже приближен к мировым."Это замечательно, и это говорит о том, что те усилия министерства здравоохранения, национального проекта, правительства в целом, они достигают результатов", - сказал Собянин.При этом, Собянин отметил, что все равно важно помнить, что постоянно пытаться продлить продолжительность жизни и "навечно отодвигать" показатели смертности невозможно, так как есть естественные пределы возможностей человеческого организма, поэтому лучше концентрироваться на том, на что реально можно повлиять."Как бы мы не хотели жить вечно, но, к сожалению, ситуация фактически говорит о том, что после 80 лет человек все равно вступает в форму риска.... Когда мы достигаем высоких показателей снижения общих показателей смертности, то при достижении определенного потолка продолжительности жизни, смертность на 100 тысяч жителей начинает замирать, и более того, мы видим, что в ряде европейских стран начинает снижаться этот показатель", - сказал мэр.
https://ria.ru/20230822/smertnost-1891610446.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, сергей собянин, здоровье - общество
Москва, Сергей Собянин, Здоровье - Общество
Собянин рассказал о снижении смертности в Москве
Собянин: в Москве смертность трудоспособного населения упала почти на четверть
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В Москве смертность трудоспособного населения за последние годы уменьшилась почти на четверть, младенческая - в 2,5 раза, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на пленарном заседании конгресса "Национальное здравоохранение - 2023".
«
"В Москве смертность трудоспособного населения за последние годы уменьшилась почти на четверть, это хороший показатель. Младенческая смертность уменьшилась почти в 2,5 раза, что тоже хороший показатель", - сказал Собянин.
По его словам, как и в большинстве регионов этот показатель уже приближен к мировым.
"Это замечательно, и это говорит о том, что те усилия министерства здравоохранения, национального проекта, правительства в целом, они достигают результатов", - сказал Собянин.
При этом, Собянин отметил, что все равно важно помнить, что постоянно пытаться продлить продолжительность жизни и "навечно отодвигать" показатели смертности невозможно, так как есть естественные пределы возможностей человеческого организма, поэтому лучше концентрироваться на том, на что реально можно повлиять.
"Как бы мы не хотели жить вечно, но, к сожалению, ситуация фактически говорит о том, что после 80 лет человек все равно вступает в форму риска.... Когда мы достигаем высоких показателей снижения общих показателей смертности, то при достижении определенного потолка продолжительности жизни, смертность на 100 тысяч жителей начинает замирать, и более того, мы видим, что в ряде европейских стран начинает снижаться этот показатель", - сказал мэр.
Голикова сообщила о снижении смертности в России