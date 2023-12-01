https://ria.ru/20231201/moskva-1913151879.html

Собянин рассказал о снижении смертности в Москве

Собянин рассказал о снижении смертности в Москве - РИА Новости, 01.12.2023

Собянин рассказал о снижении смертности в Москве

В Москве смертность трудоспособного населения за последние годы уменьшилась почти на четверть, младенческая - в 2,5 раза, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T13:26

2023-12-01T13:26

2023-12-01T14:09

москва

сергей собянин

здоровье - общество

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В Москве смертность трудоспособного населения за последние годы уменьшилась почти на четверть, младенческая - в 2,5 раза, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на пленарном заседании конгресса "Национальное здравоохранение - 2023"."В Москве смертность трудоспособного населения за последние годы уменьшилась почти на четверть, это хороший показатель. Младенческая смертность уменьшилась почти в 2,5 раза, что тоже хороший показатель", - сказал Собянин.По его словам, как и в большинстве регионов этот показатель уже приближен к мировым."Это замечательно, и это говорит о том, что те усилия министерства здравоохранения, национального проекта, правительства в целом, они достигают результатов", - сказал Собянин.При этом, Собянин отметил, что все равно важно помнить, что постоянно пытаться продлить продолжительность жизни и "навечно отодвигать" показатели смертности невозможно, так как есть естественные пределы возможностей человеческого организма, поэтому лучше концентрироваться на том, на что реально можно повлиять."Как бы мы не хотели жить вечно, но, к сожалению, ситуация фактически говорит о том, что после 80 лет человек все равно вступает в форму риска.... Когда мы достигаем высоких показателей снижения общих показателей смертности, то при достижении определенного потолка продолжительности жизни, смертность на 100 тысяч жителей начинает замирать, и более того, мы видим, что в ряде европейских стран начинает снижаться этот показатель", - сказал мэр.

https://ria.ru/20230822/smertnost-1891610446.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, сергей собянин, здоровье - общество