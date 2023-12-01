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В Черном море уничтожили украинский безэкипажный катер

В Черном море уничтожили украинский безэкипажный катер - РИА Новости, 01.12.2023

В Черном море уничтожили украинский безэкипажный катер

Самолеты авиации Черноморского флота уничтожили следовавший к Крыму украинский морской дрон, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T08:48

2023-12-01T08:48

2023-12-01T12:34

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Самолеты авиации Черноморского флота уничтожили следовавший к Крыму украинский морской дрон, сообщили в Минобороны России."Около 08:00 мск в западной части акватории Черного моря был обнаружен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины. Обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения", — сказали в ведомстве.На минувшей неделе в отделе информационного обеспечения Черноморского флота сообщили, что задача по патрулированию акватории у берегов Крыма возложена на самолеты Су-30СМ и Су-24М.Они обнаруживают морские дроны и скоростные десантные лодки ВСУ и уничтожают их из авиационных пушек или применяя авиационные бомбы.

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безопасность, черное море, россия, украина, вооруженные силы украины