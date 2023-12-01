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В Черном море уничтожили украинский безэкипажный катер - РИА Новости, 01.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:48 01.12.2023 (обновлено: 12:34 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/mo-1913071591.html
В Черном море уничтожили украинский безэкипажный катер
В Черном море уничтожили украинский безэкипажный катер - РИА Новости, 01.12.2023
В Черном море уничтожили украинский безэкипажный катер
Самолеты авиации Черноморского флота уничтожили следовавший к Крыму украинский морской дрон, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T08:48
2023-12-01T12:34
специальная военная операция на украине
безопасность
черное море
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Самолеты авиации Черноморского флота уничтожили следовавший к Крыму украинский морской дрон, сообщили в Минобороны России.&quot;Около 08:00 мск в западной части акватории Черного моря был обнаружен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины. Обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения&quot;, — сказали в ведомстве.На минувшей неделе в отделе информационного обеспечения Черноморского флота сообщили, что задача по патрулированию акватории у берегов Крыма возложена на самолеты Су-30СМ и Су-24М.Они обнаруживают морские дроны и скоростные десантные лодки ВСУ и уничтожают их из авиационных пушек или применяя авиационные бомбы.
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безопасность, черное море, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Черное море, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
В Черном море уничтожили украинский безэкипажный катер

МО РФ: морская авиация уничтожила безэкипажный катер Украины в Черном море

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель морской авиации Черноморского флота
Многоцелевой истребитель морской авиации Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Многоцелевой истребитель морской авиации Черноморского флота. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Самолеты авиации Черноморского флота уничтожили следовавший к Крыму украинский морской дрон, сообщили в Минобороны России.
«

"Около 08:00 мск в западной части акватории Черного моря был обнаружен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины. Обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения", — сказали в ведомстве.

На минувшей неделе в отделе информационного обеспечения Черноморского флота сообщили, что задача по патрулированию акватории у берегов Крыма возложена на самолеты Су-30СМ и Су-24М.
Они обнаруживают морские дроны и скоростные десантные лодки ВСУ и уничтожают их из авиационных пушек или применяя авиационные бомбы.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЧерное мореРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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