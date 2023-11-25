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Минобороны показало кадры уничтожения катеров ВСУ у Крыма - РИА Новости, 25.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:06 25.11.2023
https://ria.ru/20231125/samolety-1911770580.html
Минобороны показало кадры уничтожения катеров ВСУ у Крыма
Минобороны показало кадры уничтожения катеров ВСУ у Крыма - РИА Новости, 25.11.2023
Минобороны показало кадры уничтожения катеров ВСУ у Крыма
Минобороны России показало видеоролик, в котором самолеты Су-30СМ и Су-24М морской авиации Черноморского флота патрулируют акваторию у берегов Крыма и... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T05:06
2023-11-25T05:06
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
черное море
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
су-30см
су-24м
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Минобороны России показало видеоролик, в котором самолеты Су-30СМ и Су-24М морской авиации Черноморского флота патрулируют акваторию у берегов Крыма и уничтожают украинские безэкипажные катера. Как уточнили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота, задачей экипажей Су-30СМ и Су-24М является обнаружение и уничтожение безэкипажных катеров и скоростных десантных лодок ВСУ. "Обнаруженные скоростные надводные цели истребители и фронтовые бомбардировщики из состава дежурных сил уничтожают из авиационных пушек или применяя авиационные бомбы", - говорится в сообщении. Кроме того, многофункциональные истребители Су-30СМ эффективно работают по беспилотникам, которыми противник пытается атаковать объекты инфраструктуры полуострова. На счету черноморских летчиков уже несколько десятков сбитых над Черным морем украинских БПЛА, подчеркнули в отделе.
https://ria.ru/20231125/spetsoperatsiya-1911770224.html
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безопасность, россия, черное море, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, су-30см, су-24м
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Минобороны показало кадры уничтожения катеров ВСУ у Крыма

Минобороны показало, как самолеты Черноморского флота уничтожают катера ВСУ

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ авиации Черноморского флота
Многоцелевой истребитель Су-30СМ авиации Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Многоцелевой истребитель Су-30СМ авиации Черноморского флота. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Минобороны России показало видеоролик, в котором самолеты Су-30СМ и Су-24М морской авиации Черноморского флота патрулируют акваторию у берегов Крыма и уничтожают украинские безэкипажные катера.
Как уточнили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота, задачей экипажей Су-30СМ и Су-24М является обнаружение и уничтожение безэкипажных катеров и скоростных десантных лодок ВСУ.
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"Обнаруженные скоростные надводные цели истребители и фронтовые бомбардировщики из состава дежурных сил уничтожают из авиационных пушек или применяя авиационные бомбы", - говорится в сообщении.
Кроме того, многофункциональные истребители Су-30СМ эффективно работают по беспилотникам, которыми противник пытается атаковать объекты инфраструктуры полуострова. На счету черноморских летчиков уже несколько десятков сбитых над Черным морем украинских БПЛА, подчеркнули в отделе.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЧерное мореВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФСу-30СМСу-24М
 
 
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