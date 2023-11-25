https://ria.ru/20231125/samolety-1911770580.html

Минобороны показало кадры уничтожения катеров ВСУ у Крыма

Минобороны показало кадры уничтожения катеров ВСУ у Крыма - РИА Новости, 25.11.2023

Минобороны показало кадры уничтожения катеров ВСУ у Крыма

Минобороны России показало видеоролик, в котором самолеты Су-30СМ и Су-24М морской авиации Черноморского флота патрулируют акваторию у берегов Крыма и... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T05:06

2023-11-25T05:06

2023-11-25T05:06

специальная военная операция на украине

безопасность

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вооруженные силы украины

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су-30см

су-24м

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Минобороны России показало видеоролик, в котором самолеты Су-30СМ и Су-24М морской авиации Черноморского флота патрулируют акваторию у берегов Крыма и уничтожают украинские безэкипажные катера. Как уточнили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота, задачей экипажей Су-30СМ и Су-24М является обнаружение и уничтожение безэкипажных катеров и скоростных десантных лодок ВСУ. "Обнаруженные скоростные надводные цели истребители и фронтовые бомбардировщики из состава дежурных сил уничтожают из авиационных пушек или применяя авиационные бомбы", - говорится в сообщении. Кроме того, многофункциональные истребители Су-30СМ эффективно работают по беспилотникам, которыми противник пытается атаковать объекты инфраструктуры полуострова. На счету черноморских летчиков уже несколько десятков сбитых над Черным морем украинских БПЛА, подчеркнули в отделе.

https://ria.ru/20231125/spetsoperatsiya-1911770224.html

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безопасность, россия, черное море, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, су-30см, су-24м