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Суд оштрафовал канал "Айва ТВ" за ЛГБТ*-пропаганду в клипе Сергея Лазарева
Суд оштрафовал канал "Айва ТВ" за ЛГБТ*-пропаганду в клипе Сергея Лазарева - РИА Новости, 02.12.2023
Суд оштрафовал канал "Айва ТВ" за ЛГБТ*-пропаганду в клипе Сергея Лазарева
Музыкальный телеканал "Айва ТВ" оштрафовали на 500 тысяч рублей за ЛГБТ*-пропаганду в клипе Сергея Лазарева, сообщает объединенная пресс-служба судов... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-01T17:41
2023-12-01T17:41
2023-12-02T01:22
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Музыкальный телеканал "Айва ТВ" оштрафовали на 500 тысяч рублей за ЛГБТ*-пропаганду в клипе Сергея Лазарева, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.Речь идет о видеоролике 2017 года на песню "Так красиво", который транслировал канал.Выборгский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел в клипе пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и привлек данное СМИ к административной ответственности. "Стоит обратить внимание на фрагмент, представленный последовательной сменой кадров, демонстрирующих взаимодействующие кисти рук (ласкающие друг друга), […] принадлежащие двум разным людям одного пола, то есть потенциально воспринимающиеся как тактильное, чувственное взаимодействие лиц, транслирующих свои гомосексуальные предпочтения", — говорится в сообщении.Постановление в полном объеме пока не изготовлено. Известно, что размер штрафа для телеканала — 500 тысяч рублей.Сергей Лазарев и представители "Айва ТВ" ситуацию пока не прокомментировали. *Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20231031/shtraf-1906474997.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Суд оштрафовал канал "Айва ТВ" за ЛГБТ*-пропаганду в клипе Сергея Лазарева
Суд Петербурга оштрафовал канал Aiva за пропаганду ЛГБТ