https://ria.ru/20231201/lazarev-1913235969.html

Суд оштрафовал канал "Айва ТВ" за ЛГБТ*-пропаганду в клипе Сергея Лазарева

Суд оштрафовал канал "Айва ТВ" за ЛГБТ*-пропаганду в клипе Сергея Лазарева - РИА Новости, 02.12.2023

Суд оштрафовал канал "Айва ТВ" за ЛГБТ*-пропаганду в клипе Сергея Лазарева

Музыкальный телеканал "Айва ТВ" оштрафовали на 500 тысяч рублей за ЛГБТ*-пропаганду в клипе Сергея Лазарева, сообщает объединенная пресс-служба судов... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-01T17:41

2023-12-01T17:41

2023-12-02T01:22

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Музыкальный телеканал "Айва ТВ" оштрафовали на 500 тысяч рублей за ЛГБТ*-пропаганду в клипе Сергея Лазарева, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.Речь идет о видеоролике 2017 года на песню "Так красиво", который транслировал канал.Выборгский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел в клипе пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и привлек данное СМИ к административной ответственности. "Стоит обратить внимание на фрагмент, представленный последовательной сменой кадров, демонстрирующих взаимодействующие кисти рук (ласкающие друг друга), […] принадлежащие двум разным людям одного пола, то есть потенциально воспринимающиеся как тактильное, чувственное взаимодействие лиц, транслирующих свои гомосексуальные предпочтения", — говорится в сообщении.Постановление в полном объеме пока не изготовлено. Известно, что размер штрафа для телеканала — 500 тысяч рублей.Сергей Лазарев и представители "Айва ТВ" ситуацию пока не прокомментировали. *Запрещенная в России экстремистская организация.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

санкт-петербург, сергей лазарев, технологии, происшествия, новости шоу-бизнеса, россия