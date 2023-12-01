Рейтинг@Mail.ru
Суд оштрафовал канал "Айва ТВ" за ЛГБТ*-пропаганду в клипе Сергея Лазарева - РИА Новости, 02.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
17:41 01.12.2023 (обновлено: 01:22 02.12.2023)
https://ria.ru/20231201/lazarev-1913235969.html
Суд оштрафовал канал "Айва ТВ" за ЛГБТ*-пропаганду в клипе Сергея Лазарева
Суд оштрафовал канал "Айва ТВ" за ЛГБТ*-пропаганду в клипе Сергея Лазарева - РИА Новости, 02.12.2023
Суд оштрафовал канал "Айва ТВ" за ЛГБТ*-пропаганду в клипе Сергея Лазарева
Музыкальный телеканал "Айва ТВ" оштрафовали на 500 тысяч рублей за ЛГБТ*-пропаганду в клипе Сергея Лазарева, сообщает объединенная пресс-служба судов... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-01T17:41
2023-12-02T01:22
шоубиз
санкт-петербург
сергей лазарев
технологии
происшествия
новости шоу-бизнеса
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912182673_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2ffdd8d4fddaa4bb8affe8f5ef39b6d0.jpg
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Музыкальный телеканал "Айва ТВ" оштрафовали на 500 тысяч рублей за ЛГБТ*-пропаганду в клипе Сергея Лазарева, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.Речь идет о видеоролике 2017 года на песню "Так красиво", который транслировал канал.Выборгский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел в клипе пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и привлек данное СМИ к административной ответственности. "Стоит обратить внимание на фрагмент, представленный последовательной сменой кадров, демонстрирующих взаимодействующие кисти рук (ласкающие друг друга), […] принадлежащие двум разным людям одного пола, то есть потенциально воспринимающиеся как тактильное, чувственное взаимодействие лиц, транслирующих свои гомосексуальные предпочтения", — говорится в сообщении.Постановление в полном объеме пока не изготовлено. Известно, что размер штрафа для телеканала — 500 тысяч рублей.Сергей Лазарев и представители "Айва ТВ" ситуацию пока не прокомментировали. *Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20231031/shtraf-1906474997.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912182673_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d2a501cfef777056d6f259484bca1e62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, сергей лазарев, технологии, происшествия, новости шоу-бизнеса, россия
Шоубиз, Санкт-Петербург, Сергей Лазарев, Технологии, Происшествия, Новости шоу-бизнеса, Россия
Суд оштрафовал канал "Айва ТВ" за ЛГБТ*-пропаганду в клипе Сергея Лазарева

Суд Петербурга оштрафовал канал Aiva за пропаганду ЛГБТ

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевец Сергей Лазарев
Певец Сергей Лазарев - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Музыкальный телеканал "Айва ТВ" оштрафовали на 500 тысяч рублей за ЛГБТ*-пропаганду в клипе Сергея Лазарева, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Речь идет о видеоролике 2017 года на песню "Так красиво", который транслировал канал.
Выборгский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел в клипе пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и привлек данное СМИ к административной ответственности.
«
"Стоит обратить внимание на фрагмент, представленный последовательной сменой кадров, демонстрирующих взаимодействующие кисти рук (ласкающие друг друга), […] принадлежащие двум разным людям одного пола, то есть потенциально воспринимающиеся как тактильное, чувственное взаимодействие лиц, транслирующих свои гомосексуальные предпочтения", — говорится в сообщении.
Постановление в полном объеме пока не изготовлено. Известно, что размер штрафа для телеканала — 500 тысяч рублей.

Сергей Лазарев и представители "Айва ТВ" ситуацию пока не прокомментировали.

*Запрещенная в России экстремистская организация.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
ТНТ Music грозит штраф до 16 миллионов рублей за ЛГБТ-пропаганду
31 октября, 17:23
 
ШоубизСанкт-ПетербургСергей ЛазаревТехнологииПроисшествияНовости шоу-бизнесаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала