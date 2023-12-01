Температура на планете бьет рекорды. Когда будет пройден безопасный порог
В Дубае идут переговоры по климату COP28 на фоне провала Парижского соглашения
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкАйсберг и яхта "Alter Ego" у берегов одного из островов архипелага Земля Франца-Иосифа
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости, Татьяна Пичугина. В Дубае проходят климатические переговоры ООН — COP28. Мировому сообществу предстоит подвести промежуточные итоги борьбы с глобальным потеплением и решить, как финансировать зеленый переход в развивающихся странах. Впрочем, эксперты отмечают: несмотря на все усилия, удержать температуру на планете на желаемом уровне не удастся.
Как все начиналось
В 1997-м приняли Киотский протокол, обязывающий сокращать выбросы CO2. К 2012 году собирались уменьшить их на пять процентов (относительно 1990-го). Не получилось.
В 2015-м в Париже подписали соглашение с более реалистичным планом действий. Там обозначили новые цели: адаптация к изменениям климата, оценка потерь и ущерба от последствий глобального потепления.
Жестких требований по парниковым газам уже не выдвигали. Каждый устанавливает себе планку сам. Ввели так называемые климатические финансы, то есть механизмы передачи средств от развитых стран к развивающимся и бедным, которые из-за недостатков управления и слабости экономики особенно сильно страдают от стихийных бедствий. Речь о трансферах на сто миллиардов долларов в год.
Признали проблему климатических беженцев — тех, чьи земли затопит Мировой океан. В первую очередь это островные государства, например Тувалу, Вануату. Единственный способ им помочь — переселить.
© AP Photo / Peter DejongПрезидент конференции ООН по климату COP28 Султан аль-Джабер на церемонии открытия
© AP Photo / Peter Dejong
Президент конференции ООН по климату COP28 Султан аль-Джабер на церемонии открытия
Чему посвящен COP28
Подписавшие Парижское соглашение каждые пять лет проверяют, что сделано, и обновляют обязательства. Следующая сверка часов — в 2025-м. Однако промежуточные итоги решили подвести уже сейчас в Дубае. Преимущественно этому и посвятили COP28 — 28-ю конференцию участников Рамочной конвенции ООН по изменению климата (Conference of the Parties). На повестке два основных вопроса: что с выбросами и финансами.
Ситуация по-прежнему непростая. Этот год установит очередной рекорд по объемам промышленного CO2, предсказывает проект Global Carbon.
Тропические леса — главный поглотитель парниковых газов — продолжают вырубать. Растут субсидии на добычу ископаемого топлива, строятся угольные электростанции.
Но климатическое финансирование увеличивается: государственное и частное суммарно достигло 85 миллиардов долларов в год.
© Инфографика . Консорциум "Экономика климата"Ключевые факты и статистика по ВИП ГЗ Климат
© Инфографика . Консорциум "Экономика климата"
Что с температурой
На конференциях такого уровня научные вопросы не в центре внимания. В Дубае их, конечно, коснутся, но лишь на дополнительных сессиях и круглых столах. Считается, что проблему уже всесторонне рассмотрели в докладах Межправительственной группы экспертов по изменению климата.
Тенденции к похолоданию на планете пока не заметно. Этот год стал самым жарким за всю историю наблюдений, средняя температура — на 1,4 градуса Цельсия выше, чем в доиндустриальную эпоху. А 16-17 ноября пробита психологически важная отметка в два градуса. Об этом сообщили в Центре мониторинга ЕС Copernicus. Это временный пик, но такие события участятся.
© @CopernicusECMWFДневная глобальная температурная аномалия воздуха
© @CopernicusECMWF
Дневная глобальная температурная аномалия воздуха
Во Всемирной метеорологической организации уверены: следующие пять лет принесут очередные температурные рекорды.
"Такими темпами за десять лет — а скорее всего, раньше — глобальная температура превысит доиндустриальный уровень на полтора градуса", — пишут в Nature. Этому способствует Эль-Ниньо в Тихом океане, вызывающее засухи, наводнения, ураганы. По прогнозам, к концу столетия потепление достигнет 2,4-2,6 градуса.
© ИнфографикаПрогноз глобальной температуры в XXI веке
© Инфографика
Прогноз глобальной температуры в XXI веке
Что с этим делать, никто толком не знает. Основная проблема — усиление парникового эффекта, а главный источник антропогенных парниковых газов — энергетика. Отказ от ископаемого топлива обсуждают не один десяток лет, за это время возник с нуля обширный сектор чистой энергетики, но к сокращению выбросов это не приводит.
Технологии улавливания и хранения CO2 далеки от совершенства. Международное энергетическое агентство называет это направление "иллюзией" и настаивает на том, чтобы индустрия сама отказывалась от ископаемого топлива и не усугубляла климатический кризис.