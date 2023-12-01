https://ria.ru/20231201/klimat-1912904978.html

Температура на планете бьет рекорды. Когда будет пройден безопасный порог

Температура на планете бьет рекорды. Когда будет пройден безопасный порог - РИА Новости, 01.12.2023

Температура на планете бьет рекорды. Когда будет пройден безопасный порог

В Дубае проходят климатические переговоры ООН — COP28. Мировому сообществу предстоит подвести промежуточные итоги борьбы с глобальным потеплением и решить, как... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T08:00

2023-12-01T08:00

2023-12-01T11:01

наука

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экология

глобальное потепление

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости, Татьяна Пичугина. В Дубае проходят климатические переговоры ООН — COP28. Мировому сообществу предстоит подвести промежуточные итоги борьбы с глобальным потеплением и решить, как финансировать зеленый переход в развивающихся странах. Впрочем, эксперты отмечают: несмотря на все усилия, удержать температуру на планете на желаемом уровне не удастся.Как все начиналосьВ 1997-м приняли Киотский протокол, обязывающий сокращать выбросы CO2. К 2012 году собирались уменьшить их на пять процентов (относительно 1990-го). Не получилось.В 2015-м в Париже подписали соглашение с более реалистичным планом действий. Там обозначили новые цели: адаптация к изменениям климата, оценка потерь и ущерба от последствий глобального потепления.Жестких требований по парниковым газам уже не выдвигали. Каждый устанавливает себе планку сам. Ввели так называемые климатические финансы, то есть механизмы передачи средств от развитых стран к развивающимся и бедным, которые из-за недостатков управления и слабости экономики особенно сильно страдают от стихийных бедствий. Речь о трансферах на сто миллиардов долларов в год.Признали проблему климатических беженцев — тех, чьи земли затопит Мировой океан. В первую очередь это островные государства, например Тувалу, Вануату. Единственный способ им помочь — переселить.Чему посвящен COP28Подписавшие Парижское соглашение каждые пять лет проверяют, что сделано, и обновляют обязательства. Следующая сверка часов — в 2025-м. Однако промежуточные итоги решили подвести уже сейчас в Дубае. Преимущественно этому и посвятили COP28 — 28-ю конференцию участников Рамочной конвенции ООН по изменению климата (Conference of the Parties). На повестке два основных вопроса: что с выбросами и финансами.Ситуация по-прежнему непростая. Этот год установит очередной рекорд по объемам промышленного CO2, предсказывает проект Global Carbon.Тропические леса — главный поглотитель парниковых газов — продолжают вырубать. Растут субсидии на добычу ископаемого топлива, строятся угольные электростанции.Но климатическое финансирование увеличивается: государственное и частное суммарно достигло 85 миллиардов долларов в год.Что с температуройНа конференциях такого уровня научные вопросы не в центре внимания. В Дубае их, конечно, коснутся, но лишь на дополнительных сессиях и круглых столах. Считается, что проблему уже всесторонне рассмотрели в докладах Межправительственной группы экспертов по изменению климата.Тенденции к похолоданию на планете пока не заметно. Этот год стал самым жарким за всю историю наблюдений, средняя температура — на 1,4 градуса Цельсия выше, чем в доиндустриальную эпоху. А 16-17 ноября пробита психологически важная отметка в два градуса. Об этом сообщили в Центре мониторинга ЕС Copernicus. Это временный пик, но такие события участятся.Во Всемирной метеорологической организации уверены: следующие пять лет принесут очередные температурные рекорды."Такими темпами за десять лет — а скорее всего, раньше — глобальная температура превысит доиндустриальный уровень на полтора градуса", — пишут в Nature. Этому способствует Эль-Ниньо в Тихом океане, вызывающее засухи, наводнения, ураганы. По прогнозам, к концу столетия потепление достигнет 2,4-2,6 градуса.Что с этим делать, никто толком не знает. Основная проблема — усиление парникового эффекта, а главный источник антропогенных парниковых газов — энергетика. Отказ от ископаемого топлива обсуждают не один десяток лет, за это время возник с нуля обширный сектор чистой энергетики, но к сокращению выбросов это не приводит.Технологии улавливания и хранения CO2 далеки от совершенства. Международное энергетическое агентство называет это направление "иллюзией" и настаивает на том, чтобы индустрия сама отказывалась от ископаемого топлива и не усугубляла климатический кризис.

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Татьяна Пичугина

Татьяна Пичугина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Пичугина

земля - риа наука, климат, экология, глобальное потепление, нефть, природный газ, энергетика, оаэ, дубай