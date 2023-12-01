https://ria.ru/20231201/kitay-1913243900.html

Визовый центр Китая в Москве изменил правила подачи документов

Визовый центр Китая в Москве изменил правила подачи документов - РИА Новости, 01.12.2023

Визовый центр Китая в Москве изменил правила подачи документов

Визовый центр Китая в Москве с 11 декабря 2023 года будет принимать документы без предварительной записи, сообщает организация на сайте. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T18:11

2023-12-01T18:11

2023-12-01T18:11

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Визовый центр Китая в Москве с 11 декабря 2023 года будет принимать документы без предварительной записи, сообщает организация на сайте.Сперва нужно заполнить анкету онлайн, распечатать ее и взять с собой на прием вместе с другими необходимыми документами."Необходимости назначать дату для подачи документов онлайн больше нет", — сказано в сообщении.Визовый центр Китая в Петербурге работает по такой схеме уже больше двух недель. Там предварительную запись отменили 13 ноября.

https://ria.ru/20231129/khaynan-1912105674.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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