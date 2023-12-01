https://ria.ru/20231201/kitay-1913243900.html
Визовый центр Китая в Москве изменил правила подачи документов
Визовый центр Китая в Москве изменил правила подачи документов - РИА Новости, 01.12.2023
Визовый центр Китая в Москве изменил правила подачи документов
Визовый центр Китая в Москве с 11 декабря 2023 года будет принимать документы без предварительной записи, сообщает организация на сайте. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T18:11
2023-12-01T18:11
2023-12-01T18:11
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Визовый центр Китая в Москве с 11 декабря 2023 года будет принимать документы без предварительной записи, сообщает организация на сайте.Сперва нужно заполнить анкету онлайн, распечатать ее и взять с собой на прием вместе с другими необходимыми документами."Необходимости назначать дату для подачи документов онлайн больше нет", — сказано в сообщении.Визовый центр Китая в Петербурге работает по такой схеме уже больше двух недель. Там предварительную запись отменили 13 ноября.
https://ria.ru/20231129/khaynan-1912105674.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, китай, москва, санкт-петербург, визы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Китай, Москва, Санкт-Петербург, Визы
Визовый центр Китая в Москве изменил правила подачи документов
Визовый центр Китая в Москве отменил для туристов обязательную запись на подачу