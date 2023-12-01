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Сенатор рассказал, как Китай воспринимает Россию - РИА Новости, 01.12.2023
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05:33 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/kitay-1913059285.html
Сенатор рассказал, как Китай воспринимает Россию
Сенатор рассказал, как Китай воспринимает Россию - РИА Новости, 01.12.2023
Сенатор рассказал, как Китай воспринимает Россию
Китай воспринимает Россию с позиции созвучия политических установок и исходя из национальных государственных интересов, заявил РИА Новости первый заместитель... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T05:33
2023-12-01T05:33
китай
россия
сша
андрей денисов
совет федерации рф
в мире
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ПЕКИН, 1 дек – РИА Новости. Китай воспринимает Россию с позиции созвучия политических установок и исходя из национальных государственных интересов, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, бывший посол РФ в КНР Андрей Денисов. "На мой взгляд, Китай воспринимает Россию, во-первых, с позиции созвучия политических установок и, во-вторых, исходя из национальных государственных интересов, здесь не надо предаваться каким-то иллюзиям, что в большой политике существует какая-то благотворительность или что-то в этом роде, ничего подобного, ведь с нашей стороны происходит ровно то же самое", - заявил Денисов на вопрос о том, как Китай воспринимает значимость отношений с РФ в сравнении с США. По его словам, "определенную специфику в наши отношения вносит и то, что мы соседи, причем соседи на границе протяженностью более четырех тысяч километров, это, конечно, фактор того, что мы называем добрососедство, скажем, наше добрососедство с США сугубо теоретическое, может быть только где-нибудь в районе Аляски".
https://ria.ru/20231201/kitay-1913058190.html
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китай, россия, сша, андрей денисов, совет федерации рф, в мире
Китай, Россия, США, Андрей Денисов, Совет Федерации РФ, В мире
Сенатор рассказал, как Китай воспринимает Россию

Денисов: Китай воспринимает Россию с позиции созвучия политических установок

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБывший посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Денисов
Бывший посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Денисов - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Бывший посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Денисов. Архивное фото
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ПЕКИН, 1 дек – РИА Новости. Китай воспринимает Россию с позиции созвучия политических установок и исходя из национальных государственных интересов, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, бывший посол РФ в КНР Андрей Денисов.
"На мой взгляд, Китай воспринимает Россию, во-первых, с позиции созвучия политических установок и, во-вторых, исходя из национальных государственных интересов, здесь не надо предаваться каким-то иллюзиям, что в большой политике существует какая-то благотворительность или что-то в этом роде, ничего подобного, ведь с нашей стороны происходит ровно то же самое", - заявил Денисов на вопрос о том, как Китай воспринимает значимость отношений с РФ в сравнении с США.
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По его словам, "определенную специфику в наши отношения вносит и то, что мы соседи, причем соседи на границе протяженностью более четырех тысяч километров, это, конечно, фактор того, что мы называем добрососедство, скажем, наше добрососедство с США сугубо теоретическое, может быть только где-нибудь в районе Аляски".
 
КитайРоссияСШААндрей ДенисовСовет Федерации РФВ мире
 
 
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