https://ria.ru/20231201/kitay-1913059285.html

Сенатор рассказал, как Китай воспринимает Россию

Сенатор рассказал, как Китай воспринимает Россию - РИА Новости, 01.12.2023

Сенатор рассказал, как Китай воспринимает Россию

Китай воспринимает Россию с позиции созвучия политических установок и исходя из национальных государственных интересов, заявил РИА Новости первый заместитель... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T05:33

2023-12-01T05:33

2023-12-01T05:33

китай

россия

сша

андрей денисов

совет федерации рф

в мире

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ПЕКИН, 1 дек – РИА Новости. Китай воспринимает Россию с позиции созвучия политических установок и исходя из национальных государственных интересов, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, бывший посол РФ в КНР Андрей Денисов. "На мой взгляд, Китай воспринимает Россию, во-первых, с позиции созвучия политических установок и, во-вторых, исходя из национальных государственных интересов, здесь не надо предаваться каким-то иллюзиям, что в большой политике существует какая-то благотворительность или что-то в этом роде, ничего подобного, ведь с нашей стороны происходит ровно то же самое", - заявил Денисов на вопрос о том, как Китай воспринимает значимость отношений с РФ в сравнении с США. По его словам, "определенную специфику в наши отношения вносит и то, что мы соседи, причем соседи на границе протяженностью более четырех тысяч километров, это, конечно, фактор того, что мы называем добрососедство, скажем, наше добрососедство с США сугубо теоретическое, может быть только где-нибудь в районе Аляски".

https://ria.ru/20231201/kitay-1913058190.html

китай

россия

сша

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китай, россия, сша, андрей денисов, совет федерации рф, в мире