Сенатор рассказал, как Китай воспринимает Россию
Денисов: Китай воспринимает Россию с позиции созвучия политических установок
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБывший посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Денисов
Бывший посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Денисов. Архивное фото
ПЕКИН, 1 дек – РИА Новости. Китай воспринимает Россию с позиции созвучия политических установок и исходя из национальных государственных интересов, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, бывший посол РФ в КНР Андрей Денисов.
"На мой взгляд, Китай воспринимает Россию, во-первых, с позиции созвучия политических установок и, во-вторых, исходя из национальных государственных интересов, здесь не надо предаваться каким-то иллюзиям, что в большой политике существует какая-то благотворительность или что-то в этом роде, ничего подобного, ведь с нашей стороны происходит ровно то же самое", - заявил Денисов на вопрос о том, как Китай воспринимает значимость отношений с РФ в сравнении с США.
По его словам, "определенную специфику в наши отношения вносит и то, что мы соседи, причем соседи на границе протяженностью более четырех тысяч километров, это, конечно, фактор того, что мы называем добрососедство, скажем, наше добрососедство с США сугубо теоретическое, может быть только где-нибудь в районе Аляски".