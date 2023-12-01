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В Совфеде заявили, что внешнее давление не разрушит связи России и Китая - РИА Новости, 01.12.2023
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05:13 01.12.2023 (обновлено: 05:14 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/kitay-1913058190.html
В Совфеде заявили, что внешнее давление не разрушит связи России и Китая
В Совфеде заявили, что внешнее давление не разрушит связи России и Китая - РИА Новости, 01.12.2023
В Совфеде заявили, что внешнее давление не разрушит связи России и Китая
Внешние обстоятельства влияют на экономические отношения России и Китая, но сильно сокрушаться по этому поводу не следует, так как экономика - вещь гибкая, и... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T05:13
2023-12-01T05:14
россия
китай
андрей денисов
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ПЕКИН, 1 дек – РИА Новости. Внешние обстоятельства влияют на экономические отношения России и Китая, но сильно сокрушаться по этому поводу не следует, так как экономика - вещь гибкая, и каналы для поставок товаров всегда найдутся, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, бывший посол РФ в КНР Андрей Денисов. "Сложности, конечно, есть. Вы знаете, если кто-то хочет избегать сложностей, надо вообще не иметь отношения, тогда не будет и сложностей, я всегда повторяю вот такую незамысловатую формулировку, но она отражает реальность", - заявил Денисов на вопрос о том, есть ли у России на данном этапе сложности в выстраивании сотрудничества и коммуникаций с Китаем. По его словам, "разумеется, внешние обстоятельства налагают весьма серьёзный отпечаток на наши отношения, это проявляется, скажем, в банковской сфере, это проявляется в возможности поставок тех или иных товаров, как от нас на китайский рынок, так и в большей мере с китайского рынка на наш, это общеизвестно и отрицать это бессмысленно". "Но и сильно сокрушаться по этому поводу тоже не следует, во-первых, экономика - вещь очень гибкая, поставки товаров всегда найдут каналы. Во-вторых, в конечном счете всё определяет воля сторон, а эта воля зиждется не на каких-то политических предпочтениях даже, а в значительной мере на материальном интересе, этот материальный интерес присутствует, и он пробьёт себе дорогу, я в этом не сомневаюсь", - указал он.
https://ria.ru/20231201/kitay-1913057275.html
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россия, китай, андрей денисов, совет федерации рф, в мире
Россия, Китай, Андрей Денисов, Совет Федерации РФ, В мире
В Совфеде заявили, что внешнее давление не разрушит связи России и Китая

Денисов: не стоит сокрушаться из-за внешнего давления на связи России и Китая

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
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ПЕКИН, 1 дек – РИА Новости. Внешние обстоятельства влияют на экономические отношения России и Китая, но сильно сокрушаться по этому поводу не следует, так как экономика - вещь гибкая, и каналы для поставок товаров всегда найдутся, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, бывший посол РФ в КНР Андрей Денисов.
«
"Сложности, конечно, есть. Вы знаете, если кто-то хочет избегать сложностей, надо вообще не иметь отношения, тогда не будет и сложностей, я всегда повторяю вот такую незамысловатую формулировку, но она отражает реальность", - заявил Денисов на вопрос о том, есть ли у России на данном этапе сложности в выстраивании сотрудничества и коммуникаций с Китаем.
По его словам, "разумеется, внешние обстоятельства налагают весьма серьёзный отпечаток на наши отношения, это проявляется, скажем, в банковской сфере, это проявляется в возможности поставок тех или иных товаров, как от нас на китайский рынок, так и в большей мере с китайского рынка на наш, это общеизвестно и отрицать это бессмысленно".
"Но и сильно сокрушаться по этому поводу тоже не следует, во-первых, экономика - вещь очень гибкая, поставки товаров всегда найдут каналы. Во-вторых, в конечном счете всё определяет воля сторон, а эта воля зиждется не на каких-то политических предпочтениях даже, а в значительной мере на материальном интересе, этот материальный интерес присутствует, и он пробьёт себе дорогу, я в этом не сомневаюсь", - указал он.
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