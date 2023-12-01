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В Совфеде рассказали о динамичном периоде отношений России и Китая - РИА Новости, 01.12.2023
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05:01 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/kitay-1913057275.html
В Совфеде рассказали о динамичном периоде отношений России и Китая
В Совфеде рассказали о динамичном периоде отношений России и Китая - РИА Новости, 01.12.2023
В Совфеде рассказали о динамичном периоде отношений России и Китая
Российско-китайские отношения переживают весьма динамичный период, количественное наращивание связей налицо, и очень важно, чтобы оно перерастало в... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T05:01
2023-12-01T05:01
пекин
китай
андрей денисов
россия
совет федерации рф
российско-китайский комитет дружбы, мира и развития
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ПЕКИН, 1 дек – РИА Новости. Российско-китайские отношения переживают весьма динамичный период, количественное наращивание связей налицо, и очень важно, чтобы оно перерастало в качественное, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, бывший посол РФ в КНР Андрей Денисов. &quot;Российско-китайские отношения переживают весьма динамичный период, это бросается в глаза даже мне, который в течение 10 лет, работая здесь в Пекине, наблюдал их развитие буквально в повседневном режиме. Был &quot;ковидный&quot; перерыв, и после этого мы довольно бурно наращиваем то, что пропустили за эти годы, хотя работала видеосвязь, но, разумеется, ничто не заменит личного человеческого общения&quot;, - заявил Денисов на полях 14-го пленарного заседания Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития в Пекине.Он отметил, что "мы наблюдаем значительный количественный рост разного рода делегаций и китайских к нам, и наших сюда, причем всех уровней, состоялись две встречи на высшем уровне в марте в Москве и в октябре в Пекине, состоялся визит главы нашего правительства в мае, ожидается, насколько я знаю, еще один на регулярную встречу премьеров, возобновились парламентские связи". "Одним словом, количественное наращивание связей налицо, очень важно, чтобы оно перерастало в качественное, и насколько я могу наблюдать, оно перерастает", - добавил Денисов. Вместе с тем он подчеркнул, что "растет наш товарооборот, наблюдается рост поставок как в одну сторону, так и в другую буквально по всем основным товарным позициям, это, безусловно, хорошо радует".
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пекин, китай, андрей денисов, россия, совет федерации рф, российско-китайский комитет дружбы, мира и развития, в мире
Пекин, Китай, Андрей Денисов, Россия, Совет Федерации РФ, Российско-Китайский Комитет дружбы, мира и развития, В мире
В Совфеде рассказали о динамичном периоде отношений России и Китая

Сенатор Денисов: отношения России и Китая переживают весьма динамичный период

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Российской Федерации и КНР
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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ПЕКИН, 1 дек – РИА Новости. Российско-китайские отношения переживают весьма динамичный период, количественное наращивание связей налицо, и очень важно, чтобы оно перерастало в качественное, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, бывший посол РФ в КНР Андрей Денисов.
«

"Российско-китайские отношения переживают весьма динамичный период, это бросается в глаза даже мне, который в течение 10 лет, работая здесь в Пекине, наблюдал их развитие буквально в повседневном режиме. Был "ковидный" перерыв, и после этого мы довольно бурно наращиваем то, что пропустили за эти годы, хотя работала видеосвязь, но, разумеется, ничто не заменит личного человеческого общения", - заявил Денисов на полях 14-го пленарного заседания Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития в Пекине.

Он отметил, что "мы наблюдаем значительный количественный рост разного рода делегаций и китайских к нам, и наших сюда, причем всех уровней, состоялись две встречи на высшем уровне в марте в Москве и в октябре в Пекине, состоялся визит главы нашего правительства в мае, ожидается, насколько я знаю, еще один на регулярную встречу премьеров, возобновились парламентские связи".
"Одним словом, количественное наращивание связей налицо, очень важно, чтобы оно перерастало в качественное, и насколько я могу наблюдать, оно перерастает", - добавил Денисов.
Вместе с тем он подчеркнул, что "растет наш товарооборот, наблюдается рост поставок как в одну сторону, так и в другую буквально по всем основным товарным позициям, это, безусловно, хорошо радует".
Встреча российской делегации во главе с Борисом Титовым с заместителем Председателя КНР Хань Чжэном. 29 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
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Вчера, 06:49
 
ПекинКитайАндрей ДенисовРоссияСовет Федерации РФРоссийско-Китайский Комитет дружбы, мира и развитияВ мире
 
 
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