В Совфеде рассказали о динамичном периоде отношений России и Китая
Сенатор Денисов: отношения России и Китая переживают весьма динамичный период
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Российской Федерации и КНР
Государственные флаги Российской Федерации и КНР . Архивное фото
ПЕКИН, 1 дек – РИА Новости. Российско-китайские отношения переживают весьма динамичный период, количественное наращивание связей налицо, и очень важно, чтобы оно перерастало в качественное, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, бывший посол РФ в КНР Андрей Денисов.
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"Российско-китайские отношения переживают весьма динамичный период, это бросается в глаза даже мне, который в течение 10 лет, работая здесь в Пекине, наблюдал их развитие буквально в повседневном режиме. Был "ковидный" перерыв, и после этого мы довольно бурно наращиваем то, что пропустили за эти годы, хотя работала видеосвязь, но, разумеется, ничто не заменит личного человеческого общения", - заявил Денисов на полях 14-го пленарного заседания Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития в Пекине.
Он отметил, что "мы наблюдаем значительный количественный рост разного рода делегаций и китайских к нам, и наших сюда, причем всех уровней, состоялись две встречи на высшем уровне в марте в Москве и в октябре в Пекине, состоялся визит главы нашего правительства в мае, ожидается, насколько я знаю, еще один на регулярную встречу премьеров, возобновились парламентские связи".
"Одним словом, количественное наращивание связей налицо, очень важно, чтобы оно перерастало в качественное, и насколько я могу наблюдать, оно перерастает", - добавил Денисов.
Вместе с тем он подчеркнул, что "растет наш товарооборот, наблюдается рост поставок как в одну сторону, так и в другую буквально по всем основным товарным позициям, это, безусловно, хорошо радует".