https://ria.ru/20231201/kitay-1913057275.html

В Совфеде рассказали о динамичном периоде отношений России и Китая

В Совфеде рассказали о динамичном периоде отношений России и Китая - РИА Новости, 01.12.2023

В Совфеде рассказали о динамичном периоде отношений России и Китая

Российско-китайские отношения переживают весьма динамичный период, количественное наращивание связей налицо, и очень важно, чтобы оно перерастало в... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T05:01

2023-12-01T05:01

2023-12-01T05:01

пекин

китай

андрей денисов

россия

совет федерации рф

российско-китайский комитет дружбы, мира и развития

в мире

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ПЕКИН, 1 дек – РИА Новости. Российско-китайские отношения переживают весьма динамичный период, количественное наращивание связей налицо, и очень важно, чтобы оно перерастало в качественное, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, бывший посол РФ в КНР Андрей Денисов. "Российско-китайские отношения переживают весьма динамичный период, это бросается в глаза даже мне, который в течение 10 лет, работая здесь в Пекине, наблюдал их развитие буквально в повседневном режиме. Был "ковидный" перерыв, и после этого мы довольно бурно наращиваем то, что пропустили за эти годы, хотя работала видеосвязь, но, разумеется, ничто не заменит личного человеческого общения", - заявил Денисов на полях 14-го пленарного заседания Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития в Пекине.Он отметил, что "мы наблюдаем значительный количественный рост разного рода делегаций и китайских к нам, и наших сюда, причем всех уровней, состоялись две встречи на высшем уровне в марте в Москве и в октябре в Пекине, состоялся визит главы нашего правительства в мае, ожидается, насколько я знаю, еще один на регулярную встречу премьеров, возобновились парламентские связи". "Одним словом, количественное наращивание связей налицо, очень важно, чтобы оно перерастало в качественное, и насколько я могу наблюдать, оно перерастает", - добавил Денисов. Вместе с тем он подчеркнул, что "растет наш товарооборот, наблюдается рост поставок как в одну сторону, так и в другую буквально по всем основным товарным позициям, это, безусловно, хорошо радует".

https://ria.ru/20231130/kitay-1912797483.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пекин, китай, андрей денисов, россия, совет федерации рф, российско-китайский комитет дружбы, мира и развития, в мире