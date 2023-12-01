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Кишлак прокомментировал ситуацию с массовым отравлением на его концерте - РИА Новости, 01.12.2023
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Шоубиз
 
12:14 01.12.2023 (обновлено: 12:32 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/kishlak-1913105432.html
Кишлак прокомментировал ситуацию с массовым отравлением на его концерте
Кишлак прокомментировал ситуацию с массовым отравлением на его концерте - РИА Новости, 01.12.2023
Кишлак прокомментировал ситуацию с массовым отравлением на его концерте
На концерте рэпера Кишлака (настоящее имя Максим Фисенко) вызвали скорую помощь десяти отравившимся спиртными напитками зрителям, об этом артист написал в своем РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T12:14
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. На концерте рэпера Кишлака (настоящее имя Максим Фисенко) вызвали скорую помощь десяти отравившимся спиртными напитками зрителям, об этом артист написал в своем Телеграм-канале."Нам пришлось оказать квалифицированную первую помощь, по данным на текущий момент, 10 людям. Мы желаем им поскорее прийти в себя и впредь не относиться к себе так плохо. Алкоголь — зло", — резюмировал свое послание поклонникам Кишлак.Рэпер добавил, что организаторы концерта на Балтийской улице в Москве сделали все, чтобы обеспечить комфорт и безопасность для семи тысяч посетителей. Однако не все зрители "вели себя ответственно по отношению к самим себе".Ранее в СМИ появилась информация, что более десяти человек отравились неизвестным веществом на концерте рэпера. Пострадавшим от 15 до 25 лет, их проверяют на употребление алкоголя и наркотиков. Подобная ситуация уже происходила на шоу Кишлака. Летом с выступления артиста увезли в больницу нескольких отравившихся запрещенными веществами подростков.
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Кишлак прокомментировал ситуацию с массовым отравлением на его концерте

Рэпер Кишлак рассказал о десяти отравившихся алкоголем зрителях на его концерте

© Фото : Кишлак/TelegramРэпер Кишлак
Рэпер Кишлак - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© Фото : Кишлак/Telegram
Рэпер Кишлак
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. На концерте рэпера Кишлака (настоящее имя Максим Фисенко) вызвали скорую помощь десяти отравившимся спиртными напитками зрителям, об этом артист написал в своем Телеграм-канале.
«
"Нам пришлось оказать квалифицированную первую помощь, по данным на текущий момент, 10 людям. Мы желаем им поскорее прийти в себя и впредь не относиться к себе так плохо. Алкоголь — зло", — резюмировал свое послание поклонникам Кишлак.
Рэпер добавил, что организаторы концерта на Балтийской улице в Москве сделали все, чтобы обеспечить комфорт и безопасность для семи тысяч посетителей. Однако не все зрители "вели себя ответственно по отношению к самим себе".
Ранее в СМИ появилась информация, что более десяти человек отравились неизвестным веществом на концерте рэпера. Пострадавшим от 15 до 25 лет, их проверяют на употребление алкоголя и наркотиков.
Подобная ситуация уже происходила на шоу Кишлака. Летом с выступления артиста увезли в больницу нескольких отравившихся запрещенными веществами подростков.
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