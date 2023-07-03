https://ria.ru/20230703/kishlak-1881890207.html

В Москве несколько подростков забрали в больницу с концерта рэпера Кишлака

В Москве несколько подростков забрали в больницу с концерта рэпера Кишлака - РИА Новости, 03.07.2023

В Москве несколько подростков забрали в больницу с концерта рэпера Кишлака

Глава Лиги Безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в своем Telegram-канале, что несколько подростков забрали в больницу в состоянии опьянения. Это... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T13:53

2023-07-03T13:53

2023-07-03T13:53

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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Глава Лиги Безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в своем Telegram-канале, что несколько подростков забрали в больницу в состоянии опьянения. Это случилось второго июля на концерте рэпера Кишлака (Максим Фисенко) в Москве. "Подписчики рассказывают о большом количестве подростков в состоянии алкогольного и наркотического опьянения на концерте исполнителя Кишлак в Москве. Всех увозили на скорой", – рассказала общественный деятель. Она добавила, что после шоу началась давка. "Кроме того, после окончания концерта была давка, по каким-то причинам организаторы никого не выпускали из зала", – отметила Мизулина. Глава Лиги Безопасного интернета обратилась к главам регионов, где запланированы выступления артиста, и призвала их обратить внимание на его концерты. Кишлак ответил на обвинения Мизулиной в своем Telegram-канале. Он заявил, что на площадке строго следили за тем, что на площадке не было людей в алкогольном или наркотическом опьянении. "Екатерина, у нас был жесткий контроль над тем, чтобы не пускать людей в алкогольном или наркотическом опьянении, строго по паспортам 16+. К нам пришли люди из правоохранительных органов, которые наблюдали за концертом, и вопросов к программе у них после концерта не было. В своем творчестве я также удалил все песни с упоминаниями наркотических веществ", – сообщил музыкант.Он подчеркнул, что всем, кому стало плохо, была оказана квалифицированная медицинская помощь. Рэпер Кишлак выступил на столичной площадке Base Club. За сутки до концерта он указал на странице шоу "ВКонтакте", что лица в состоянии опьянения не будут допущены. В сообщении было отмечено, что посетителей пустят только по паспортам. А все, кому станет плохо, смогут обратиться к дежурной бригаде скорой помощи.

https://ria.ru/20230608/tape-1876948856.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

знаменитости, лига безопасного интернета, москва, музыка, россия