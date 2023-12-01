https://ria.ru/20231201/khostel-1913232600.html

В Алма-Ате задержали арендатора хостела, в котором погибли 13 человек

В Алма-Ате задержали арендатора хостела, в котором погибли 13 человек - РИА Новости, 01.12.2023

В Алма-Ате задержали арендатора хостела, в котором погибли 13 человек

Задержан арендатор хостела в Алма-Ате, при пожаре в котором погибли 13 человек, в том числе двое граждан России, сообщила в пятницу пресс-служба Генеральной... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T17:10

2023-12-01T17:10

2023-12-01T17:30

в мире

алма-ата

пожар

россия

казахстан

касым-жомарт токаев

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АЛМА-АТА, 1 дек - РИА Новости. Задержан арендатор хостела в Алма-Ате, при пожаре в котором погибли 13 человек, в том числе двое граждан России, сообщила в пятницу пресс-служба Генеральной прокуратуры Казахстана.Тридцатого ноября в Алма-Ате в результате пожара в хостеле погибли девять казахстанцев, двое граждан России и двое граждан Узбекистана. Все они отравились угарным газом. В тот же день по данному факту было заведено уголовное дело."Прокурорами по подозрению в совершении данного преступления задержан и водворен в ИВС арендатор хостела Мухамедъяров А. В рамках расследования будет дана оценка действиям всех лиц, имевших отношение к функционированию хостела", - говорится в сообщении.Президент страны Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших и пообещал, что "виновные в трагедии будут привлечены к ответственности по закону". Уголовное дело находится на контроле генерального прокурора республики.

https://ria.ru/20231201/pozhar-1913235447.html

алма-ата

россия

казахстан

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в мире, алма-ата, пожар, россия, казахстан, касым-жомарт токаев