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В Алма-Ате задержали арендатора хостела, в котором погибли 13 человек
В Алма-Ате задержали арендатора хостела, в котором погибли 13 человек - РИА Новости, 01.12.2023
В Алма-Ате задержали арендатора хостела, в котором погибли 13 человек
Задержан арендатор хостела в Алма-Ате, при пожаре в котором погибли 13 человек, в том числе двое граждан России, сообщила в пятницу пресс-служба Генеральной... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T17:10
2023-12-01T17:10
2023-12-01T17:30
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АЛМА-АТА, 1 дек - РИА Новости. Задержан арендатор хостела в Алма-Ате, при пожаре в котором погибли 13 человек, в том числе двое граждан России, сообщила в пятницу пресс-служба Генеральной прокуратуры Казахстана.Тридцатого ноября в Алма-Ате в результате пожара в хостеле погибли девять казахстанцев, двое граждан России и двое граждан Узбекистана. Все они отравились угарным газом. В тот же день по данному факту было заведено уголовное дело."Прокурорами по подозрению в совершении данного преступления задержан и водворен в ИВС арендатор хостела Мухамедъяров А. В рамках расследования будет дана оценка действиям всех лиц, имевших отношение к функционированию хостела", - говорится в сообщении.Президент страны Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших и пообещал, что "виновные в трагедии будут привлечены к ответственности по закону". Уголовное дело находится на контроле генерального прокурора республики.
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в мире, алма-ата, пожар, россия, казахстан, касым-жомарт токаев
В мире, Алма-Ата, Пожар, Россия, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев
В Алма-Ате задержали арендатора хостела, в котором погибли 13 человек
Генпрокуратура: в Алма-Ате задержан арендатора хостела, где погибли 13 человек