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Эксперты рассказали, сколько стоит отдых на Гоа на Новый год
Эксперты рассказали, сколько стоит отдых на Гоа на Новый год - РИА Новости, 01.12.2023
Эксперты рассказали, сколько стоит отдых на Гоа на Новый год
Туроператоры оценили спрос путешественников на отдых на Гоа и рассказали, сколько стоит такой визит зимой, сообщает АТОР. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T14:26
2023-12-01T14:26
2023-12-01T14:43
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Туроператоры оценили спрос путешественников на отдых на Гоа и рассказали, сколько стоит такой визит зимой, сообщает АТОР.Гоа войдет в десятку самых востребованных зимних направлений у россиян, прогнозируют участники рынка. "Сравнивать продажи с прошлым годом нет смысла, поскольку тогда туры были организованы на основе чартерной программы, в этом году — регулярными рейсами", — рассказали в Fun&Sun."Туристы демонстрируют стабильный спрос на Гоа, но сказывается достаточно ограниченная перевозка — прямой только рейс "Аэрофлота" четыре раза в неделю", — рассказали в Space Travel. Билеты на Новый год достаточно дорогие, потому путешественники часто выбирают отдых в декабре, второй половине января и феврале.У "Русского экспресса", напротив, осенний прирост по сравнению с прошлым годом составил более 40 процентов. "Северный Гоа — атмосфера вечного праздника. Его предпочитают молодежь и те, кто выбирает более экономичное размещение, серферы. В Южном Гоа отели более высокого уровня, с отличным пляжем. Они привлекают семейных туристов", — пояснили в компании.Цены на размещение в новогодние праздники за год выросли примерно на десять процентов, отмечают участники рынка. Недельный новогодний тур на двоих в "пятерке" стоит от 300 тысяч рублей, средняя стоимость — 400 тысяч рублей. При размещении в двухзвездочной гостинице можно найти путевку за 200 тысяч рублей на двоих.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, гоа, ассоциация туроператоров россии (атор), аэрофлот, новый год, индия
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Гоа, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Аэрофлот, Новый год, Индия
Эксперты рассказали, сколько стоит отдых на Гоа на Новый год
АТОР: стоимость поездки на Гоа на Новый год — от 200 тысяч рублей на двоих
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости.
Туроператоры оценили спрос путешественников на отдых на Гоа и рассказали, сколько стоит такой визит зимой, сообщает
АТОР.
Гоа войдет в десятку самых востребованных зимних направлений у россиян, прогнозируют участники рынка. "Сравнивать продажи с прошлым годом нет смысла, поскольку тогда туры были организованы на основе чартерной программы, в этом году — регулярными рейсами", — рассказали в Fun&Sun.
"Туристы демонстрируют стабильный спрос на Гоа, но сказывается достаточно ограниченная перевозка — прямой только рейс "Аэрофлота
" четыре раза в неделю", — рассказали в Space Travel. Билеты на Новый год достаточно дорогие, потому путешественники часто выбирают отдых в декабре, второй половине января и феврале.
У "Русского экспресса", напротив, осенний прирост по сравнению с прошлым годом составил более 40 процентов. "Северный Гоа — атмосфера вечного праздника. Его предпочитают молодежь и те, кто выбирает более экономичное размещение, серферы. В Южном Гоа отели более высокого уровня, с отличным пляжем. Они привлекают семейных туристов", — пояснили в компании.
Цены на размещение в новогодние праздники за год выросли примерно на десять процентов, отмечают участники рынка. Недельный новогодний тур на двоих в "пятерке" стоит от 300 тысяч рублей, средняя стоимость — 400 тысяч рублей. При размещении в двухзвездочной гостинице можно найти путевку за 200 тысяч рублей на двоих.
Страна, где любят россиян: чем привлекает и поражает Индия