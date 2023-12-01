https://ria.ru/20231201/indiya-1912936690.html

Эксперты рассказали, сколько стоит отдых на Гоа на Новый год

Эксперты рассказали, сколько стоит отдых на Гоа на Новый год - РИА Новости, 01.12.2023

Эксперты рассказали, сколько стоит отдых на Гоа на Новый год

Туроператоры оценили спрос путешественников на отдых на Гоа и рассказали, сколько стоит такой визит зимой, сообщает АТОР. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T14:26

2023-12-01T14:26

2023-12-01T14:43

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гоа

ассоциация туроператоров россии (атор)

аэрофлот

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индия

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Туроператоры оценили спрос путешественников на отдых на Гоа и рассказали, сколько стоит такой визит зимой, сообщает АТОР.Гоа войдет в десятку самых востребованных зимних направлений у россиян, прогнозируют участники рынка. "Сравнивать продажи с прошлым годом нет смысла, поскольку тогда туры были организованы на основе чартерной программы, в этом году — регулярными рейсами", — рассказали в Fun&Sun."Туристы демонстрируют стабильный спрос на Гоа, но сказывается достаточно ограниченная перевозка — прямой только рейс "Аэрофлота" четыре раза в неделю", — рассказали в Space Travel. Билеты на Новый год достаточно дорогие, потому путешественники часто выбирают отдых в декабре, второй половине января и феврале.У "Русского экспресса", напротив, осенний прирост по сравнению с прошлым годом составил более 40 процентов. "Северный Гоа — атмосфера вечного праздника. Его предпочитают молодежь и те, кто выбирает более экономичное размещение, серферы. В Южном Гоа отели более высокого уровня, с отличным пляжем. Они привлекают семейных туристов", — пояснили в компании.Цены на размещение в новогодние праздники за год выросли примерно на десять процентов, отмечают участники рынка. Недельный новогодний тур на двоих в "пятерке" стоит от 300 тысяч рублей, средняя стоимость — 400 тысяч рублей. При размещении в двухзвездочной гостинице можно найти путевку за 200 тысяч рублей на двоих.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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