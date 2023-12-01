Рейтинг@Mail.ru
Эксперты рассказали, сколько стоит отдых на Гоа на Новый год - РИА Новости, 01.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
14:26 01.12.2023 (обновлено: 14:43 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/indiya-1912936690.html
Эксперты рассказали, сколько стоит отдых на Гоа на Новый год
Эксперты рассказали, сколько стоит отдых на Гоа на Новый год - РИА Новости, 01.12.2023
Эксперты рассказали, сколько стоит отдых на Гоа на Новый год
Туроператоры оценили спрос путешественников на отдых на Гоа и рассказали, сколько стоит такой визит зимой, сообщает АТОР. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T14:26
2023-12-01T14:43
туризм
туризм
новости - туризм
гоа
ассоциация туроператоров россии (атор)
аэрофлот
новый год
индия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816129456_0:223:3072:1951_1920x0_80_0_0_fb2e1ab3a44a9624013b0f35b086feb6.jpg
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Туроператоры оценили спрос путешественников на отдых на Гоа и рассказали, сколько стоит такой визит зимой, сообщает АТОР.Гоа войдет в десятку самых востребованных зимних направлений у россиян, прогнозируют участники рынка. "Сравнивать продажи с прошлым годом нет смысла, поскольку тогда туры были организованы на основе чартерной программы, в этом году — регулярными рейсами", — рассказали в Fun&amp;Sun."Туристы демонстрируют стабильный спрос на Гоа, но сказывается достаточно ограниченная перевозка — прямой только рейс "Аэрофлота" четыре раза в неделю", — рассказали в Space Travel. Билеты на Новый год достаточно дорогие, потому путешественники часто выбирают отдых в декабре, второй половине января и феврале.У "Русского экспресса", напротив, осенний прирост по сравнению с прошлым годом составил более 40 процентов. "Северный Гоа — атмосфера вечного праздника. Его предпочитают молодежь и те, кто выбирает более экономичное размещение, серферы. В Южном Гоа отели более высокого уровня, с отличным пляжем. Они привлекают семейных туристов", — пояснили в компании.Цены на размещение в новогодние праздники за год выросли примерно на десять процентов, отмечают участники рынка. Недельный новогодний тур на двоих в "пятерке" стоит от 300 тысяч рублей, средняя стоимость — 400 тысяч рублей. При размещении в двухзвездочной гостинице можно найти путевку за 200 тысяч рублей на двоих.
https://ria.ru/20231106/indiya-1907120516.html
гоа
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816129456_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_3ea78de97334a4aef639896c35003f93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, гоа, ассоциация туроператоров россии (атор), аэрофлот, новый год, индия
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Гоа, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Аэрофлот, Новый год, Индия
Эксперты рассказали, сколько стоит отдых на Гоа на Новый год

АТОР: стоимость поездки на Гоа на Новый год — от 200 тысяч рублей на двоих

© Фото : Unsplash/Sumit SouravПляж Гоа
Пляж Гоа - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© Фото : Unsplash/Sumit Sourav
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Туроператоры оценили спрос путешественников на отдых на Гоа и рассказали, сколько стоит такой визит зимой, сообщает АТОР.
Гоа войдет в десятку самых востребованных зимних направлений у россиян, прогнозируют участники рынка. "Сравнивать продажи с прошлым годом нет смысла, поскольку тогда туры были организованы на основе чартерной программы, в этом году — регулярными рейсами", — рассказали в Fun&Sun.
"Туристы демонстрируют стабильный спрос на Гоа, но сказывается достаточно ограниченная перевозка — прямой только рейс "Аэрофлота" четыре раза в неделю", — рассказали в Space Travel. Билеты на Новый год достаточно дорогие, потому путешественники часто выбирают отдых в декабре, второй половине января и феврале.
У "Русского экспресса", напротив, осенний прирост по сравнению с прошлым годом составил более 40 процентов. "Северный Гоа — атмосфера вечного праздника. Его предпочитают молодежь и те, кто выбирает более экономичное размещение, серферы. В Южном Гоа отели более высокого уровня, с отличным пляжем. Они привлекают семейных туристов", — пояснили в компании.
Цены на размещение в новогодние праздники за год выросли примерно на десять процентов, отмечают участники рынка. Недельный новогодний тур на двоих в "пятерке" стоит от 300 тысяч рублей, средняя стоимость — 400 тысяч рублей. При размещении в двухзвездочной гостинице можно найти путевку за 200 тысяч рублей на двоих.
Девушки на пляже Гоа - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
Страна, где любят россиян: чем привлекает и поражает Индия
6 ноября, 08:00
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмГоаАссоциация туроператоров России (АТОР)АэрофлотНовый годИндия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала