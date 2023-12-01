https://ria.ru/20231201/granitsa-1913055397.html

СМИ рассказали о наказании для граждан Финляндии, живущих в России

СМИ рассказали о наказании для граждан Финляндии, живущих в России - РИА Новости, 01.12.2023

СМИ рассказали о наказании для граждан Финляндии, живущих в России

Проживающим в России гражданам Финляндии стало значительно сложнее ездить на родину из-за закрытия финско-российской границы, пишет газета Iltalehti. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T04:05

2023-12-01T04:05

2023-12-01T04:08

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Проживающим в России гражданам Финляндии стало значительно сложнее ездить на родину из-за закрытия финско-российской границы, пишет газета Iltalehti.Издание взяло интервью у финского предпринимателя Яна Хави. Гражданин Финляндии живет с семьей в Санкт-Петербурге, но по будням уезжает работать на родину."Почему для граждан Финляндии нельзя открыть хотя бы один пункт пропуска?" — пожаловался Хави.Предприниматель также отметил, что не может добраться до Финляндии через Эстонию на автомобильном пароме, поскольку прибалтийское государство не пропускает машины с российскими номерами.По словам финна, возникший режим закрытия границ даже строже чем во время пандемии. Он заметил, что тогда для проживающих в России финнов действовало исключение."Нас-то не наказывайте", — призвал Хави правительство Финляндии.Накануне правительство Финляндии расторгло договор о приграничном сотрудничестве с Москвой. Решение вступит в силу 24 января 2024 года.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что закрытие контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией обойдется Хельсинки в порядка трех миллиардов евро. По его словам, опуская железный занавес, руководство Финляндии наказывает прежде всего своих граждан, лишает страну возможности развиваться.

https://ria.ru/20231201/finlyandiya-1913049452.html

https://ria.ru/20231130/zagrazhdeniya-1912945875.html

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в мире, финляндия, россия, санкт-петербург, эстония