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СМИ рассказали о наказании для граждан Финляндии, живущих в России - РИА Новости, 01.12.2023
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04:05 01.12.2023 (обновлено: 04:08 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/granitsa-1913055397.html
СМИ рассказали о наказании для граждан Финляндии, живущих в России
СМИ рассказали о наказании для граждан Финляндии, живущих в России - РИА Новости, 01.12.2023
СМИ рассказали о наказании для граждан Финляндии, живущих в России
Проживающим в России гражданам Финляндии стало значительно сложнее ездить на родину из-за закрытия финско-российской границы, пишет газета Iltalehti. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T04:05
2023-12-01T04:08
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Проживающим в России гражданам Финляндии стало значительно сложнее ездить на родину из-за закрытия финско-российской границы, пишет газета Iltalehti.Издание взяло интервью у финского предпринимателя Яна Хави. Гражданин Финляндии живет с семьей в Санкт-Петербурге, но по будням уезжает работать на родину.&quot;Почему для граждан Финляндии нельзя открыть хотя бы один пункт пропуска?&quot; — пожаловался Хави.Предприниматель также отметил, что не может добраться до Финляндии через Эстонию на автомобильном пароме, поскольку прибалтийское государство не пропускает машины с российскими номерами.По словам финна, возникший режим закрытия границ даже строже чем во время пандемии. Он заметил, что тогда для проживающих в России финнов действовало исключение.&quot;Нас-то не наказывайте&quot;, — призвал Хави правительство Финляндии.Накануне правительство Финляндии расторгло договор о приграничном сотрудничестве с Москвой. Решение вступит в силу 24 января 2024 года.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что закрытие контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией обойдется Хельсинки в порядка трех миллиардов евро. По его словам, опуская железный занавес, руководство Финляндии наказывает прежде всего своих граждан, лишает страну возможности развиваться.
https://ria.ru/20231201/finlyandiya-1913049452.html
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в мире, финляндия, россия, санкт-петербург, эстония
В мире, Финляндия, Россия, Санкт-Петербург, Эстония
СМИ рассказали о наказании для граждан Финляндии, живущих в России

Iltalehti: живущие в России финны не могут посетить родину из-за закрытия границ

© @KainuunRaja/TwitterЗаблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
© @KainuunRaja/Twitter
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Проживающим в России гражданам Финляндии стало значительно сложнее ездить на родину из-за закрытия финско-российской границы, пишет газета Iltalehti.
Издание взяло интервью у финского предпринимателя Яна Хави. Гражданин Финляндии живет с семьей в Санкт-Петербурге, но по будням уезжает работать на родину.
«

"Почему для граждан Финляндии нельзя открыть хотя бы один пункт пропуска?" — пожаловался Хави.

Предприниматель также отметил, что не может добраться до Финляндии через Эстонию на автомобильном пароме, поскольку прибалтийское государство не пропускает машины с российскими номерами.
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По словам финна, возникший режим закрытия границ даже строже чем во время пандемии. Он заметил, что тогда для проживающих в России финнов действовало исключение.
«

"Нас-то не наказывайте", — призвал Хави правительство Финляндии.

Накануне правительство Финляндии расторгло договор о приграничном сотрудничестве с Москвой. Решение вступит в силу 24 января 2024 года.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что закрытие контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией обойдется Хельсинки в порядка трех миллиардов евро. По его словам, опуская железный занавес, руководство Финляндии наказывает прежде всего своих граждан, лишает страну возможности развиваться.
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