https://ria.ru/20231201/genkonsulstvo-1913069024.html

В Новосибирске закрылось генконсульство Германии

В Новосибирске закрылось генконсульство Германии - РИА Новости, 01.12.2023

В Новосибирске закрылось генконсульство Германии

Генеральное консульство Германии закрылось в Новосибирске, сообщается на официальном сайте представительства Германии в России. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T08:18

2023-12-01T08:18

2023-12-01T08:18

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НОВОСИБИРСК, 1 дек – РИА Новости. Генеральное консульство Германии закрылось в Новосибирске, сообщается на официальном сайте представительства Германии в России. "Генеральное консульство в Новосибирске закрыто. Обращайтесь, пожалуйста, в Посольство Германии в Москве", - говорится в сообщении. Генконсульство Германии в Новосибирске работало с 1994 года на регионы Сибири и Дальнего Востока. В конце мая визовые отделы генеральных консульств Германии в Калининграде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске прекратили принимать заявления о выдаче виз, обработка документов теперь ведется только в посольстве ФРГ в Москве. С первого июня изменилась и запись на прием для подачи документов - записаться напрямую в визовом отделе или в визовом центре VisaMetric теперь нельзя, заявителям надо вносить себя в список ожидания через систему бронирования посольства, после чего посольство записывает на прием для подачи документов на визу "в хронологическом порядке".

https://ria.ru/20231130/frg-1912941938.html

https://ria.ru/20231004/germaniya-1900315135.html

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