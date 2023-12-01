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В Новосибирске закрылось генконсульство Германии - РИА Новости, 01.12.2023
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08:18 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/genkonsulstvo-1913069024.html
В Новосибирске закрылось генконсульство Германии
В Новосибирске закрылось генконсульство Германии - РИА Новости, 01.12.2023
В Новосибирске закрылось генконсульство Германии
Генеральное консульство Германии закрылось в Новосибирске, сообщается на официальном сайте представительства Германии в России. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T08:18
2023-12-01T08:18
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НОВОСИБИРСК, 1 дек – РИА Новости. Генеральное консульство Германии закрылось в Новосибирске, сообщается на официальном сайте представительства Германии в России. "Генеральное консульство в Новосибирске закрыто. Обращайтесь, пожалуйста, в Посольство Германии в Москве", - говорится в сообщении. Генконсульство Германии в Новосибирске работало с 1994 года на регионы Сибири и Дальнего Востока. В конце мая визовые отделы генеральных консульств Германии в Калининграде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске прекратили принимать заявления о выдаче виз, обработка документов теперь ведется только в посольстве ФРГ в Москве. С первого июня изменилась и запись на прием для подачи документов - записаться напрямую в визовом отделе или в визовом центре VisaMetric теперь нельзя, заявителям надо вносить себя в список ожидания через систему бронирования посольства, после чего посольство записывает на прием для подачи документов на визу "в хронологическом порядке".
https://ria.ru/20231130/frg-1912941938.html
https://ria.ru/20231004/germaniya-1900315135.html
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германия, новосибирск, россия, в мире
Германия, Новосибирск, Россия, В мире
В Новосибирске закрылось генконсульство Германии

В Новосибирске закрылось генеральное консульство Германии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг России и Германии
Флаг России и Германии - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаг России и Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 1 дек – РИА Новости. Генеральное консульство Германии закрылось в Новосибирске, сообщается на официальном сайте представительства Германии в России.
"Генеральное консульство в Новосибирске закрыто. Обращайтесь, пожалуйста, в Посольство Германии в Москве", - говорится в сообщении.
Флаг ФРГ - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Со здания консульства Германии в Калининграде сняли флаг
30 ноября, 15:58
Генконсульство Германии в Новосибирске работало с 1994 года на регионы Сибири и Дальнего Востока.
В конце мая визовые отделы генеральных консульств Германии в Калининграде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске прекратили принимать заявления о выдаче виз, обработка документов теперь ведется только в посольстве ФРГ в Москве.
С первого июня изменилась и запись на прием для подачи документов - записаться напрямую в визовом отделе или в визовом центре VisaMetric теперь нельзя, заявителям надо вносить себя в список ожидания через систему бронирования посольства, после чего посольство записывает на прием для подачи документов на визу "в хронологическом порядке".
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