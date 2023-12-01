https://ria.ru/20231201/erdogan-1913270101.html
Эрдоган призвал остановить Израиль
Эрдоган призвал остановить Израиль - РИА Новости, 01.12.2023
Эрдоган призвал остановить Израиль
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с премьер-министром Японии Фумио Кисидой на полях климатического саммита в ОАЭ, призвал остановить Израиль... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T20:47
2023-12-01T20:47
2023-12-01T20:47
в мире
израиль
турция
реджеп тайип эрдоган
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913075420_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_115cc9525083aa6f35c5d69c8a08ef98.jpg
АНКАРА, 1 дек - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с премьер-министром Японии Фумио Кисидой на полях климатического саммита в ОАЭ, призвал остановить Израиль на основе международного права и скорее доставить гуманитарную помощь в сектор Газа. В пятницу утром в Армии обороны Израиля заявили, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, в ответ израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в Газе. "В ходе встречи президент Эрдоган заявил, что нападения Израиля на Газу, которые достигли уровня массовых убийств, не могут быть объяснены правом на самооборону. Президент Эрдоган заявил, что гуманитарная помощь должна поступить в Газу как можно скорее, что важно остановить Израиль на основе международного права и что решение, принятое на Генеральной Ассамблее ООН, еще раз продемонстрировало изоляцию Израиля", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
израиль
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913075420_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_13e06885f6dfa68c1706ccca75d44d4f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, турция, реджеп тайип эрдоган, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Эрдоган призвал остановить Израиль
Эрдоган призвал остановить Израиль и доставить гумпомощь в Газу