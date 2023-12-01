https://ria.ru/20231201/erdogan-1913270101.html

Эрдоган призвал остановить Израиль

Эрдоган призвал остановить Израиль - РИА Новости, 01.12.2023

Эрдоган призвал остановить Израиль

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с премьер-министром Японии Фумио Кисидой на полях климатического саммита в ОАЭ, призвал остановить Израиль... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T20:47

2023-12-01T20:47

2023-12-01T20:47

в мире

израиль

турция

реджеп тайип эрдоган

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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АНКАРА, 1 дек - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с премьер-министром Японии Фумио Кисидой на полях климатического саммита в ОАЭ, призвал остановить Израиль на основе международного права и скорее доставить гуманитарную помощь в сектор Газа. В пятницу утром в Армии обороны Израиля заявили, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, в ответ израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в Газе. "В ходе встречи президент Эрдоган заявил, что нападения Израиля на Газу, которые достигли уровня массовых убийств, не могут быть объяснены правом на самооборону. Президент Эрдоган заявил, что гуманитарная помощь должна поступить в Газу как можно скорее, что важно остановить Израиль на основе международного права и что решение, принятое на Генеральной Ассамблее ООН, еще раз продемонстрировало изоляцию Израиля", - сообщила канцелярия турецкого лидера.

израиль

турция

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в мире, израиль, турция, реджеп тайип эрдоган, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году