https://ria.ru/20231201/eksport-1913249906.html

ЭКСАР за 10 месяцев застраховал экспорт МСП на 1,2 млрд рублей

ЭКСАР за 10 месяцев застраховал экспорт МСП на 1,2 млрд рублей - РИА Новости, 01.12.2023

ЭКСАР за 10 месяцев застраховал экспорт МСП на 1,2 млрд рублей

Почти 1,2 миллиарда рублей - на такую сумму за 10 месяцев 2023 года малые и средние предприятия застраховали свои экспортные поставки с помощью продукта... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T18:15

2023-12-01T18:15

2023-12-01T18:15

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Почти 1,2 миллиарда рублей - на такую сумму за 10 месяцев 2023 года малые и средние предприятия застраховали свои экспортные поставки с помощью продукта "Страхование. Отсрочка платежа для МСП", сообщает Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ)."Услугу предоставляет агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР (входит в группу Российского экспортного центра), а получить ее можно с помощью цифровой платформы "Мой экспорт". Всего за январь-октябрь 122 компании МСП заключили 155 договоров страхования", - говорится в сообщении.Страхование экспортных поставок позволяет компаниям работать на условии отсрочки платежа, расширяя географию и объемы экспорта. Так экспортер может быть уверен в том, что получит средства за поставленные товары, работы или услуги.Страхование покрывает коммерческие и политические риски экспортера, а также позволяет обезопасить себя от невыполнения обязанности по репатриации валютной выручки.Максимальный лимит по договору страхования на одного покупателя - 10 миллионов рублей.В текущем году чаще всего по программе для МСП компании страховали экспорт в страны СНГ. При этом самыми популярными направлениями стали Казахстан, Белоруссия и Узбекистан, а также Армения, Азербайджан, Киргизия, Грузия, ОАЭ, Египет, Израиль, Китай, Марокко и Турция.Большую часть продукции, экспортируемой по Программе страхования для МСП, составляют пищевая продукция, оборудование и запчасти, а также строительные материалы.Продукт доступен в онлайн-формате - подать заявку можно в личном кабинете платформы "Мой экспорт". Для этого необходимо заполнить только один документ - заявление на страхование."Мой экспорт" - это цифровая платформа, запущенная в ноябре 2020 года в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Она работает в режиме одного окна и предоставляет экспортерам онлайн-доступ к государственным и бизнес-услугам.

https://ria.ru/20231128/konsultatsiya-1912464455.html

https://ria.ru/20231128/podderzhka_predprinimateley-1912463153.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, казахстан, белоруссия, снг, вэб.рф (вэб)