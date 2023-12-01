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ЭКСАР за 10 месяцев застраховал экспорт МСП на 1,2 млрд рублей - РИА Новости, 01.12.2023
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18:15 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/eksport-1913249906.html
ЭКСАР за 10 месяцев застраховал экспорт МСП на 1,2 млрд рублей
ЭКСАР за 10 месяцев застраховал экспорт МСП на 1,2 млрд рублей - РИА Новости, 01.12.2023
ЭКСАР за 10 месяцев застраховал экспорт МСП на 1,2 млрд рублей
Почти 1,2 миллиарда рублей - на такую сумму за 10 месяцев 2023 года малые и средние предприятия застраховали свои экспортные поставки с помощью продукта... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T18:15
2023-12-01T18:15
экономика
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Почти 1,2 миллиарда рублей - на такую сумму за 10 месяцев 2023 года малые и средние предприятия застраховали свои экспортные поставки с помощью продукта "Страхование. Отсрочка платежа для МСП", сообщает Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ)."Услугу предоставляет агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР (входит в группу Российского экспортного центра), а получить ее можно с помощью цифровой платформы "Мой экспорт". Всего за январь-октябрь 122 компании МСП заключили 155 договоров страхования", - говорится в сообщении.Страхование экспортных поставок позволяет компаниям работать на условии отсрочки платежа, расширяя географию и объемы экспорта. Так экспортер может быть уверен в том, что получит средства за поставленные товары, работы или услуги.Страхование покрывает коммерческие и политические риски экспортера, а также позволяет обезопасить себя от невыполнения обязанности по репатриации валютной выручки.Максимальный лимит по договору страхования на одного покупателя - 10 миллионов рублей.В текущем году чаще всего по программе для МСП компании страховали экспорт в страны СНГ. При этом самыми популярными направлениями стали Казахстан, Белоруссия и Узбекистан, а также Армения, Азербайджан, Киргизия, Грузия, ОАЭ, Египет, Израиль, Китай, Марокко и Турция.Большую часть продукции, экспортируемой по Программе страхования для МСП, составляют пищевая продукция, оборудование и запчасти, а также строительные материалы.Продукт доступен в онлайн-формате - подать заявку можно в личном кабинете платформы "Мой экспорт". Для этого необходимо заполнить только один документ - заявление на страхование."Мой экспорт" - это цифровая платформа, запущенная в ноябре 2020 года в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Она работает в режиме одного окна и предоставляет экспортерам онлайн-доступ к государственным и бизнес-услугам.
https://ria.ru/20231128/konsultatsiya-1912464455.html
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экономика, россия, казахстан, белоруссия, снг, вэб.рф (вэб)
Экономика, Россия, Казахстан, Белоруссия, СНГ, ВЭБ.РФ (ВЭБ)

ЭКСАР за 10 месяцев застраховал экспорт МСП на 1,2 млрд рублей

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип цифровой платформы "Мой экспорт"
Логотип цифровой платформы Мой экспорт - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Логотип цифровой платформы "Мой экспорт"
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Почти 1,2 миллиарда рублей - на такую сумму за 10 месяцев 2023 года малые и средние предприятия застраховали свои экспортные поставки с помощью продукта "Страхование. Отсрочка платежа для МСП", сообщает Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ).
"Услугу предоставляет агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР (входит в группу Российского экспортного центра), а получить ее можно с помощью цифровой платформы "Мой экспорт". Всего за январь-октябрь 122 компании МСП заключили 155 договоров страхования", - говорится в сообщении.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
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Страхование экспортных поставок позволяет компаниям работать на условии отсрочки платежа, расширяя географию и объемы экспорта. Так экспортер может быть уверен в том, что получит средства за поставленные товары, работы или услуги.
Страхование покрывает коммерческие и политические риски экспортера, а также позволяет обезопасить себя от невыполнения обязанности по репатриации валютной выручки.
Максимальный лимит по договору страхования на одного покупателя - 10 миллионов рублей.
В текущем году чаще всего по программе для МСП компании страховали экспорт в страны СНГ. При этом самыми популярными направлениями стали Казахстан, Белоруссия и Узбекистан, а также Армения, Азербайджан, Киргизия, Грузия, ОАЭ, Египет, Израиль, Китай, Марокко и Турция.
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Большую часть продукции, экспортируемой по Программе страхования для МСП, составляют пищевая продукция, оборудование и запчасти, а также строительные материалы.
Продукт доступен в онлайн-формате - подать заявку можно в личном кабинете платформы "Мой экспорт". Для этого необходимо заполнить только один документ - заявление на страхование.
"Мой экспорт" - это цифровая платформа, запущенная в ноябре 2020 года в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Она работает в режиме одного окна и предоставляет экспортерам онлайн-доступ к государственным и бизнес-услугам.
 
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