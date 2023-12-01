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Бастрыкину доложат об обстоятельствах ДТП в Кемерово, где погиб ребенок

Бастрыкину доложат об обстоятельствах ДТП в Кемерово, где погиб ребенок - РИА Новости, 01.12.2023

Бастрыкину доложат об обстоятельствах ДТП в Кемерово, где погиб ребенок

Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин поручил представить информацию по обстоятельствам ДТП в Кемерово, в результате которого погиб... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T08:34

2023-12-01T08:34

2023-12-01T08:34

происшествия

кемеровская область

кемерово

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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КЕМЕРОВО, 1 дек – РИА Новости. Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин поручил представить информацию по обстоятельствам ДТП в Кемерово, в результате которого погиб семилетний ребенок, сообщается в Telegram-канале СК РФ. В четверг со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Кемеровской области сообщалось, что на семилетнего ребенка, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в Кемерово, наехало такси, в результате мальчик скончался в машине скорой помощи. "По данному факту следственными органами СК России по Кемеровской области - Кузбассу инициирован вопрос о передаче материалов уголовного дела из органов МВД в свое производство. Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Кемеровской области - Кузбассу Безукладникову А.С. доложить по обстоятельствам происшествия", – говорится в сообщении.

кемеровская область

кемерово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, кемеровская область, кемерово, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)