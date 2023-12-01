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Бастрыкину доложат об обстоятельствах ДТП в Кемерово, где погиб ребенок - РИА Новости, 01.12.2023
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08:34 01.12.2023
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Бастрыкину доложат об обстоятельствах ДТП в Кемерово, где погиб ребенок
Бастрыкину доложат об обстоятельствах ДТП в Кемерово, где погиб ребенок - РИА Новости, 01.12.2023
Бастрыкину доложат об обстоятельствах ДТП в Кемерово, где погиб ребенок
Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин поручил представить информацию по обстоятельствам ДТП в Кемерово, в результате которого погиб... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T08:34
2023-12-01T08:34
происшествия
кемеровская область
кемерово
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 1 дек – РИА Новости. Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин поручил представить информацию по обстоятельствам ДТП в Кемерово, в результате которого погиб семилетний ребенок, сообщается в Telegram-канале СК РФ. В четверг со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Кемеровской области сообщалось, что на семилетнего ребенка, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в Кемерово, наехало такси, в результате мальчик скончался в машине скорой помощи. "По данному факту следственными органами СК России по Кемеровской области - Кузбассу инициирован вопрос о передаче материалов уголовного дела из органов МВД в свое производство. Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Кемеровской области - Кузбассу Безукладникову А.С. доложить по обстоятельствам происшествия", – говорится в сообщении.
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происшествия, кемеровская область, кемерово, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кемеровская область, Кемерово, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкину доложат об обстоятельствах ДТП в Кемерово, где погиб ребенок

Бастрыкин запросил доклад об обстоятельствах ДТП в Кемерово, где погиб ребенок

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 1 дек – РИА Новости. Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин поручил представить информацию по обстоятельствам ДТП в Кемерово, в результате которого погиб семилетний ребенок, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
В четверг со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Кемеровской области сообщалось, что на семилетнего ребенка, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в Кемерово, наехало такси, в результате мальчик скончался в машине скорой помощи.
"По данному факту следственными органами СК России по Кемеровской области - Кузбассу инициирован вопрос о передаче материалов уголовного дела из органов МВД в свое производство. Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Кемеровской области - Кузбассу Безукладникову А.С. доложить по обстоятельствам происшествия", – говорится в сообщении.
 
ПроисшествияКемеровская областьКемеровоАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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