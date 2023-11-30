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В Кемерово в результате аварии погиб переходивший дорогу ребенок
В Кемерово в результате аварии погиб переходивший дорогу ребенок - РИА Новости, 30.11.2023
В Кемерово в результате аварии погиб переходивший дорогу ребенок
Семилетний ребенок, переходивший дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в Кемерово, погиб в результате ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T07:51
2023-11-30T07:51
2023-11-30T07:51
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КЕМЕРОВО, 30 ноя - РИА Новости. Семилетний ребенок, переходивший дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в Кемерово, погиб в результате ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 07.30 (03.30 мск) в районе дома № 74 по проспекту Шахтеров в областном центре. На место незамедлительно прибыли сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативная группа УМВД по Кемерово. "Предварительно установлено, что 40-летний водитель автомобиля такси "Датсун Он-До" совершил наезд на ребенка, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате семилетний мальчик от полученных травм скончался в машине скорой помощи", - сообщает ведомство. В настоящее время полицейские работают на месте аварии, выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам освидетельствования установлено, что водитель был трезв. Следователем УМВД по городу Кемерово решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы.
https://ria.ru/20231129/avariya-1912768515.html
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происшествия, авто, кемерово, россия
Происшествия, Авто, Кемерово, Россия
В Кемерово в результате аварии погиб переходивший дорогу ребенок
В Кемерово в результате аварии погиб переходивший дорогу семилетний ребенок
КЕМЕРОВО, 30 ноя - РИА Новости. Семилетний ребенок, переходивший дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в Кемерово, погиб в результате ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Дорожно-транспортное происшествие произошло около 07.30 (03.30 мск) в районе дома № 74 по проспекту Шахтеров в областном центре. На место незамедлительно прибыли сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативная группа УМВД по Кемерово.
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"Предварительно установлено, что 40-летний водитель автомобиля такси "Датсун Он-До" совершил наезд на ребенка, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате семилетний мальчик от полученных травм скончался в машине скорой помощи", - сообщает ведомство.
В настоящее время полицейские работают на месте аварии, выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам освидетельствования установлено, что водитель был трезв.
Следователем УМВД по городу Кемерово решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ
"Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы.
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