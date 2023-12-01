https://ria.ru/20231201/devochka-1913141170.html

В Петербурге девочка умерла после занятия хореографией

В Петербурге девочка умерла после занятия хореографией - РИА Новости, 01.12.2023

В Петербурге девочка умерла после занятия хореографией

В Санкт-Петербурге следователи устанавливают обстоятельства смерти 13-летней школьницы, которая внезапно скончалась после занятия хореографией, сообщила... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T13:02

2023-12-01T13:02

2023-12-01T13:02

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек - РИА Новости. В Санкт-Петербурге следователи устанавливают обстоятельства смерти 13-летней школьницы, которая внезапно скончалась после занятия хореографией, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по городу. "Следственным отделом по Красносельскому району ГСУСК по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка по факту смерти 13-летней девочки", - говорится в сообщении. Предварительно установлено, что вечером 30 ноября девочка на занятиях по хореографии внезапно почувствовала себя плохо, врачи скорой помощи госпитализировали ее в медучреждение, где она скончалась. Следователи намерены назначить судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

https://ria.ru/20231006/pyatiklassnik-1900849307.html

санкт-петербург

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург