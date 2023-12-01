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В Петербурге девочка умерла после занятия хореографией
В Петербурге девочка умерла после занятия хореографией - РИА Новости, 01.12.2023
В Петербурге девочка умерла после занятия хореографией
В Санкт-Петербурге следователи устанавливают обстоятельства смерти 13-летней школьницы, которая внезапно скончалась после занятия хореографией, сообщила... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T13:02
2023-12-01T13:02
2023-12-01T13:02
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек - РИА Новости. В Санкт-Петербурге следователи устанавливают обстоятельства смерти 13-летней школьницы, которая внезапно скончалась после занятия хореографией, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по городу. "Следственным отделом по Красносельскому району ГСУСК по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка по факту смерти 13-летней девочки", - говорится в сообщении. Предварительно установлено, что вечером 30 ноября девочка на занятиях по хореографии внезапно почувствовала себя плохо, врачи скорой помощи госпитализировали ее в медучреждение, где она скончалась. Следователи намерены назначить судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.
https://ria.ru/20231006/pyatiklassnik-1900849307.html
санкт-петербург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В Петербурге девочка умерла после занятия хореографией
В Петербурге 13-летняя школьница умерла после занятия хореографией