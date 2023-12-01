https://ria.ru/20231201/deti-1913113317.html
Более 340 здоровых детей родилось от матерей с ВИЧ-инфекцией в Подмосковье
Более 340 здоровых детей родилось от матерей с ВИЧ-инфекцией в Подмосковье - РИА Новости, 01.12.2023
Более 340 здоровых детей родилось от матерей с ВИЧ-инфекцией в Подмосковье
Своевременно назначенная антиретровирусная терапия позволяет сохранить здоровье как ребенку, так и матери, поэтому с начала года более 340 здоровых детей в... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T11:52
2023-12-01T11:52
2023-12-01T11:52
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Своевременно назначенная антиретровирусная терапия позволяет сохранить здоровье как ребенку, так и матери, поэтому с начала года более 340 здоровых детей в Подмосковье родилось от матерей с ВИЧ-инфекцией, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области. "Более 340 здоровых детей от матерей с ВИЧ появились на свет в Подмосковье с начала года", - отметили в ведомстве. Лечение по курсу антиретровирусная терапия предоставляется бесплатно. По вопросу обследования на ВИЧ можно обратиться в поликлинику по месту жительства, в кабинеты анонимного тестирования и консультирования или в Центр СПИД. "Мы регулярно призываем всех жителей Подмосковья проходить диагностику ВИЧ, тем более это занимает не больше 15 минут, абсолютно бесплатно и анонимно <…> Особенно это важно для женщин, которые планируют беременность. Терапия, соблюдение рекомендаций специалистов нашего центра позволяют женщине, имеющей положительный ВИЧ-статус, родить здорового ребенка", - рассказал главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин, слова которого приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20231130/oborudovanie-1913012017.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), александр пронин, дети, вич
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Александр Пронин, Дети, ВИЧ