https://ria.ru/20231201/deti-1913113317.html

Более 340 здоровых детей родилось от матерей с ВИЧ-инфекцией в Подмосковье

Более 340 здоровых детей родилось от матерей с ВИЧ-инфекцией в Подмосковье - РИА Новости, 01.12.2023

Более 340 здоровых детей родилось от матерей с ВИЧ-инфекцией в Подмосковье

Своевременно назначенная антиретровирусная терапия позволяет сохранить здоровье как ребенку, так и матери, поэтому с начала года более 340 здоровых детей в... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T11:52

2023-12-01T11:52

2023-12-01T11:52

новости подмосковья

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Своевременно назначенная антиретровирусная терапия позволяет сохранить здоровье как ребенку, так и матери, поэтому с начала года более 340 здоровых детей в Подмосковье родилось от матерей с ВИЧ-инфекцией, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области. "Более 340 здоровых детей от матерей с ВИЧ появились на свет в Подмосковье с начала года", - отметили в ведомстве. Лечение по курсу антиретровирусная терапия предоставляется бесплатно. По вопросу обследования на ВИЧ можно обратиться в поликлинику по месту жительства, в кабинеты анонимного тестирования и консультирования или в Центр СПИД. "Мы регулярно призываем всех жителей Подмосковья проходить диагностику ВИЧ, тем более это занимает не больше 15 минут, абсолютно бесплатно и анонимно <…> Особенно это важно для женщин, которые планируют беременность. Терапия, соблюдение рекомендаций специалистов нашего центра позволяют женщине, имеющей положительный ВИЧ-статус, родить здорового ребенка", - рассказал главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20231130/oborudovanie-1913012017.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), александр пронин, дети, вич