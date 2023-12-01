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Шойгу: российские военные продолжат вести активную оборону в зоне СВО
Шойгу: российские военные продолжат вести активную оборону в зоне СВО - РИА Новости, 01.12.2023
Шойгу: российские военные продолжат вести активную оборону в зоне СВО
Российские войска продолжат вести активную оборону и наращивать боевой потенциал с учетом опыта спецоперации, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T12:55
2023-12-01T12:55
2023-12-01T12:55
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Российские войска продолжат вести активную оборону и наращивать боевой потенциал с учетом опыта спецоперации, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. "Продолжим вести активную оборону, наращивать боевой потенциал Вооруженных Сил с учетом опыта специальной военной операции", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Шойгу: российские военные продолжат вести активную оборону в зоне СВО
Шойгу: ВС продолжат вести активную оборону в СВО и наращивать боевой потенциал