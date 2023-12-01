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Шойгу: российские военные продолжат вести активную оборону в зоне СВО - РИА Новости, 01.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:55 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/armiya-1913137777.html
Шойгу: российские военные продолжат вести активную оборону в зоне СВО
Шойгу: российские военные продолжат вести активную оборону в зоне СВО - РИА Новости, 01.12.2023
Шойгу: российские военные продолжат вести активную оборону в зоне СВО
Российские войска продолжат вести активную оборону и наращивать боевой потенциал с учетом опыта спецоперации, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T12:55
2023-12-01T12:55
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Российские войска продолжат вести активную оборону и наращивать боевой потенциал с учетом опыта спецоперации, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. "Продолжим вести активную оборону, наращивать боевой потенциал Вооруженных Сил с учетом опыта специальной военной операции", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
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безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Шойгу: российские военные продолжат вести активную оборону в зоне СВО

Шойгу: ВС продолжат вести активную оборону в СВО и наращивать боевой потенциал

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Российские войска продолжат вести активную оборону и наращивать боевой потенциал с учетом опыта спецоперации, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
"Продолжим вести активную оборону, наращивать боевой потенциал Вооруженных Сил с учетом опыта специальной военной операции", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
30 ноября, 15:39
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСергей ШойгуВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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