https://ria.ru/20231201/armiya-1913137777.html

Шойгу: российские военные продолжат вести активную оборону в зоне СВО

Шойгу: российские военные продолжат вести активную оборону в зоне СВО - РИА Новости, 01.12.2023

Шойгу: российские военные продолжат вести активную оборону в зоне СВО

Российские войска продолжат вести активную оборону и наращивать боевой потенциал с учетом опыта спецоперации, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T12:55

2023-12-01T12:55

2023-12-01T12:55

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сергей шойгу

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Российские войска продолжат вести активную оборону и наращивать боевой потенциал с учетом опыта спецоперации, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. "Продолжим вести активную оборону, наращивать боевой потенциал Вооруженных Сил с учетом опыта специальной военной операции", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)