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Пострадавшему от стихии аквариуму в Севастополе передадут редких рыб

Пострадавшему от стихии аквариуму в Севастополе передадут редких рыб - РИА Новости, 01.12.2023

Пострадавшему от стихии аквариуму в Севастополе передадут редких рыб

Алуштинский аквариум передаст Севастопольскому морскому музею-аквариуму, пострадавшему от сильного шторма, 60 особей редких тропических рыб, сообщил РИА Новости РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T10:35

2023-12-01T10:35

2023-12-01T10:35

михаил развожаев

севастополь

сильный шторм на черноморском побережье россии

ялта

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости. Алуштинский аквариум передаст Севастопольскому морскому музею-аквариуму, пострадавшему от сильного шторма, 60 особей редких тропических рыб, сообщил РИА Новости владелец аквариума в Алуште Виктор Жиленко. Ранее директор аквариума Севастополя Юрий Кравцов рассказал РИА Новости, что тропические пресноводные животные четырех континентов погибли из-за удара стихии, в аквариумах зала, который был затоплен морской водой, находились 800 животных. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о гибели не менее 500 животных в аквариуме. При этом о намерении подарить музею-аквариуму около 20 видов рыб, а это порядка 300 рыб, уже заявил Центр океанографии и морской биологии "Москвариум". "Мы передадим севастопольским коллегам 60 особей редких тропических рыб. Это жест дружбы и рука помощи коллегам, которые пострадали от удара стихии", - сказал Жиленко. По его словам, несколько лет назад в подобной ситуации оказался Ялтинский крокодиляриум, когда удар стихии пришелся на Ялту и вызвал наводнение. "Тогда мы боролись за каждую особь, буквально на руках спасая от гибели", - сказал Жиленко.

севастополь

ялта

республика крым

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михаил развожаев, севастополь, сильный шторм на черноморском побережье россии, ялта, республика крым, происшествия