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Пострадавшему от стихии аквариуму в Севастополе передадут редких рыб - РИА Новости, 01.12.2023
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10:35 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/akvarium-1913092526.html
Пострадавшему от стихии аквариуму в Севастополе передадут редких рыб
Пострадавшему от стихии аквариуму в Севастополе передадут редких рыб - РИА Новости, 01.12.2023
Пострадавшему от стихии аквариуму в Севастополе передадут редких рыб
Алуштинский аквариум передаст Севастопольскому морскому музею-аквариуму, пострадавшему от сильного шторма, 60 особей редких тропических рыб, сообщил РИА Новости РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T10:35
2023-12-01T10:35
михаил развожаев
севастополь
сильный шторм на черноморском побережье россии
ялта
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости. Алуштинский аквариум передаст Севастопольскому морскому музею-аквариуму, пострадавшему от сильного шторма, 60 особей редких тропических рыб, сообщил РИА Новости владелец аквариума в Алуште Виктор Жиленко. Ранее директор аквариума Севастополя Юрий Кравцов рассказал РИА Новости, что тропические пресноводные животные четырех континентов погибли из-за удара стихии, в аквариумах зала, который был затоплен морской водой, находились 800 животных. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о гибели не менее 500 животных в аквариуме. При этом о намерении подарить музею-аквариуму около 20 видов рыб, а это порядка 300 рыб, уже заявил Центр океанографии и морской биологии "Москвариум". "Мы передадим севастопольским коллегам 60 особей редких тропических рыб. Это жест дружбы и рука помощи коллегам, которые пострадали от удара стихии", - сказал Жиленко. По его словам, несколько лет назад в подобной ситуации оказался Ялтинский крокодиляриум, когда удар стихии пришелся на Ялту и вызвал наводнение. "Тогда мы боролись за каждую особь, буквально на руках спасая от гибели", - сказал Жиленко.
севастополь
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михаил развожаев, севастополь, сильный шторм на черноморском побережье россии, ялта, республика крым, происшествия
Михаил Развожаев, Севастополь, Сильный шторм на Черноморском побережье России, Ялта, Республика Крым, Происшествия
Пострадавшему от стихии аквариуму в Севастополе передадут редких рыб

Пострадавшему от стихии аквариуму в Севастополе передадут 60 особей редких рыб

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкСевастопольский аквариум
Севастопольский аквариум - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Макс Ветров
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Севастопольский аквариум. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости. Алуштинский аквариум передаст Севастопольскому морскому музею-аквариуму, пострадавшему от сильного шторма, 60 особей редких тропических рыб, сообщил РИА Новости владелец аквариума в Алуште Виктор Жиленко.
Ранее директор аквариума Севастополя Юрий Кравцов рассказал РИА Новости, что тропические пресноводные животные четырех континентов погибли из-за удара стихии, в аквариумах зала, который был затоплен морской водой, находились 800 животных. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о гибели не менее 500 животных в аквариуме. При этом о намерении подарить музею-аквариуму около 20 видов рыб, а это порядка 300 рыб, уже заявил Центр океанографии и морской биологии "Москвариум".
«
"Мы передадим севастопольским коллегам 60 особей редких тропических рыб. Это жест дружбы и рука помощи коллегам, которые пострадали от удара стихии", - сказал Жиленко.
По его словам, несколько лет назад в подобной ситуации оказался Ялтинский крокодиляриум, когда удар стихии пришелся на Ялту и вызвал наводнение.
"Тогда мы боролись за каждую особь, буквально на руках спасая от гибели", - сказал Жиленко.
Последствия мощного шторма в Крыму
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

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Циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром до 40 метров в секунду.

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Поваленное дерево в Симферополе

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В нескольких муниципальных образованиях республики объявили режим ЧС.

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В нескольких муниципальных образованиях республики объявили режим ЧС.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

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Поваленное дерево в Симферополе

Часть сел обесточена.

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Без света остаются почти 400 тысяч жителей.

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© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

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В регионе создали оперативный штаб.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром до 40 метров в секунду.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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1 из 8

По последним данным, погиб один человек.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
2 из 8

В нескольких муниципальных образованиях республики объявили режим ЧС.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
3 из 8

Часть сел обесточена.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
4 из 8

Без света остаются почти 400 тысяч жителей.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
5 из 8

Повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
6 из 8

В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников социальной сферы, а в Крыму — для всех.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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7 из 8

В регионе создали оперативный штаб.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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8 из 8
 
Михаил РазвожаевСевастопольСильный шторм на Черноморском побережье РоссииЯлтаРеспублика КрымПроисшествия
 
 
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