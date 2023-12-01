В Липецкой области частные клиники отказались от проведения абортов
Власти: в Липецкой области частные клиники отказались проводить аборты
© Depositphotos.com / Varavin88Беременная женщина держит в руках снимок УЗИ
© Depositphotos.com / Varavin88
Беременная женщина держит в руках снимок УЗИ. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 1 дек - РИА Новости. В Липецком управлении здравоохранения подписано соглашение об отказе частных клиник региона от абортов, сообщила замгубернатора Ольга Белоглазова.
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"В региональном управлении здравоохранения подписано важное соглашение об отказе частных клиник Липецкой области от абортов. Теперь их будут проводить только в государственных больницах", — сообщила Белоглазова на своей странице во "ВКонтакте".
Белоглазова рассказала, что государственные клиники вместе с учреждениями социальной политики региона консультируют женщин, которые раздумывают, делать ли аборт.
"Будущим мамам оказывается психологическая, юридическая, а порой материальная и гуманитарная помощь. Теперь нам удастся сохранить большее количество жизней. Ведь подавляющее число женщин беременность сохраняют", — добавила Белоглазова.
Ранее Мордовия, Тверская и Калининградская области приняли региональные законы о запрете склонения к аборту. В Курской области и Крыму частные клиники добровольно отказались от оказания услуг по прерыванию беременности. Административные штрафы за склонение женщин к абортам намерены ввести в Калининградской области. Аналогичный запрет рассматривают депутаты Тамбовской области. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил надежду, что склонение женщин к абортам будет запрещено в России на федеральном уровне.