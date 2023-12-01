https://ria.ru/20231201/abort-1913093699.html

В Липецкой области частные клиники отказались от проведения абортов

В Липецкой области частные клиники отказались от проведения абортов - РИА Новости, 01.12.2023

В Липецкой области частные клиники отказались от проведения абортов

В Липецком управлении здравоохранения подписано соглашение об отказе частных клиник региона от абортов, сообщила замгубернатора Ольга Белоглазова. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T10:40

2023-12-01T10:40

2023-12-01T11:04

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ВОРОНЕЖ, 1 дек - РИА Новости. В Липецком управлении здравоохранения подписано соглашение об отказе частных клиник региона от абортов, сообщила замгубернатора Ольга Белоглазова."В региональном управлении здравоохранения подписано важное соглашение об отказе частных клиник Липецкой области от абортов. Теперь их будут проводить только в государственных больницах", — сообщила Белоглазова на своей странице во "ВКонтакте".Белоглазова рассказала, что государственные клиники вместе с учреждениями социальной политики региона консультируют женщин, которые раздумывают, делать ли аборт."Будущим мамам оказывается психологическая, юридическая, а порой материальная и гуманитарная помощь. Теперь нам удастся сохранить большее количество жизней. Ведь подавляющее число женщин беременность сохраняют", — добавила Белоглазова.Ранее Мордовия, Тверская и Калининградская области приняли региональные законы о запрете склонения к аборту. В Курской области и Крыму частные клиники добровольно отказались от оказания услуг по прерыванию беременности. Административные штрафы за склонение женщин к абортам намерены ввести в Калининградской области. Аналогичный запрет рассматривают депутаты Тамбовской области. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил надежду, что склонение женщин к абортам будет запрещено в России на федеральном уровне.

https://ria.ru/20231130/aborty-1912880020.html

липецкая область

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общество, липецкая область, курская область, калининградская область