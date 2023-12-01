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В Липецкой области частные клиники отказались от проведения абортов - РИА Новости, 01.12.2023
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10:40 01.12.2023 (обновлено: 11:04 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/abort-1913093699.html
В Липецкой области частные клиники отказались от проведения абортов
В Липецкой области частные клиники отказались от проведения абортов - РИА Новости, 01.12.2023
В Липецкой области частные клиники отказались от проведения абортов
В Липецком управлении здравоохранения подписано соглашение об отказе частных клиник региона от абортов, сообщила замгубернатора Ольга Белоглазова. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T10:40
2023-12-01T11:04
общество
липецкая область
курская область
калининградская область
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ВОРОНЕЖ, 1 дек - РИА Новости. В Липецком управлении здравоохранения подписано соглашение об отказе частных клиник региона от абортов, сообщила замгубернатора Ольга Белоглазова."В региональном управлении здравоохранения подписано важное соглашение об отказе частных клиник Липецкой области от абортов. Теперь их будут проводить только в государственных больницах", — сообщила Белоглазова на своей странице во "ВКонтакте".Белоглазова рассказала, что государственные клиники вместе с учреждениями социальной политики региона консультируют женщин, которые раздумывают, делать ли аборт."Будущим мамам оказывается психологическая, юридическая, а порой материальная и гуманитарная помощь. Теперь нам удастся сохранить большее количество жизней. Ведь подавляющее число женщин беременность сохраняют", — добавила Белоглазова.Ранее Мордовия, Тверская и Калининградская области приняли региональные законы о запрете склонения к аборту. В Курской области и Крыму частные клиники добровольно отказались от оказания услуг по прерыванию беременности. Административные штрафы за склонение женщин к абортам намерены ввести в Калининградской области. Аналогичный запрет рассматривают депутаты Тамбовской области. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил надежду, что склонение женщин к абортам будет запрещено в России на федеральном уровне.
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общество, липецкая область, курская область, калининградская область
Общество, Липецкая область, Курская область, Калининградская область
В Липецкой области частные клиники отказались от проведения абортов

Власти: в Липецкой области частные клиники отказались проводить аборты

© Depositphotos.com / Varavin88Беременная женщина держит в руках снимок УЗИ
Беременная женщина держит в руках снимок УЗИ - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© Depositphotos.com / Varavin88
Беременная женщина держит в руках снимок УЗИ. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 1 дек - РИА Новости. В Липецком управлении здравоохранения подписано соглашение об отказе частных клиник региона от абортов, сообщила замгубернатора Ольга Белоглазова.
«
"В региональном управлении здравоохранения подписано важное соглашение об отказе частных клиник Липецкой области от абортов. Теперь их будут проводить только в государственных больницах", — сообщила Белоглазова на своей странице во "ВКонтакте".
Белоглазова рассказала, что государственные клиники вместе с учреждениями социальной политики региона консультируют женщин, которые раздумывают, делать ли аборт.
"Будущим мамам оказывается психологическая, юридическая, а порой материальная и гуманитарная помощь. Теперь нам удастся сохранить большее количество жизней. Ведь подавляющее число женщин беременность сохраняют", — добавила Белоглазова.
Ранее Мордовия, Тверская и Калининградская области приняли региональные законы о запрете склонения к аборту. В Курской области и Крыму частные клиники добровольно отказались от оказания услуг по прерыванию беременности. Административные штрафы за склонение женщин к абортам намерены ввести в Калининградской области. Аналогичный запрет рассматривают депутаты Тамбовской области. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил надежду, что склонение женщин к абортам будет запрещено в России на федеральном уровне.
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