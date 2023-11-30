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Ульяновский завод алюминиевых банок планируют запустить в 2024 году - РИА Новости, 30.11.2023
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Ульяновская область
 
12:47 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/zavod-1912878837.html
Ульяновский завод алюминиевых банок планируют запустить в 2024 году
Ульяновский завод алюминиевых банок планируют запустить в 2024 году - РИА Новости, 30.11.2023
Ульяновский завод алюминиевых банок планируют запустить в 2024 году
Завод, который будет производить 1,6 миллиарда алюминиевых банок в год, планируется запустить в Ульяновской области весной 2024 года, сказал РИА Новости... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T12:47
2023-11-30T12:47
ульяновская область
алексей русских
выставка-форум "россия"
завод
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Завод, который будет производить 1,6 миллиарда алюминиевых банок в год, планируется запустить в Ульяновской области весной 2024 года, сказал РИА Новости губернатор Ульяновской области Алексей Русских в ходе выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Ранее в правительстве региона сообщали, что строительство предприятия, приостановленное американской компанией Ball Corporation, которая ушла из России, продолжила российская группа "Арнест". На предприятии планируется создать более 150 рабочих мест. "Проект в стадии завершения. Сейчас практически производственный корпус уже готов и ведется установка и наладка оборудования. Весной (2024 года) будет запуск. Завод по производству алюминиевой банки мощностью 1,6 миллиарда штук в год, объем инвестиций составляет более 10 миллиардов рублей", - сказал Русских.
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алексей русских, выставка-форум "россия", завод
Ульяновская область, Алексей Русских, Выставка-форум "Россия", Завод

Ульяновский завод алюминиевых банок планируют запустить в 2024 году

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкАлюминиевые банки в цеху
Алюминиевые банки в цеху - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Алюминиевые банки в цеху
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Завод, который будет производить 1,6 миллиарда алюминиевых банок в год, планируется запустить в Ульяновской области весной 2024 года, сказал РИА Новости губернатор Ульяновской области Алексей Русских в ходе выставки-форума "Россия" на ВДНХ.
Ранее в правительстве региона сообщали, что строительство предприятия, приостановленное американской компанией Ball Corporation, которая ушла из России, продолжила российская группа "Арнест". На предприятии планируется создать более 150 рабочих мест.
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"Проект в стадии завершения. Сейчас практически производственный корпус уже готов и ведется установка и наладка оборудования. Весной (2024 года) будет запуск. Завод по производству алюминиевой банки мощностью 1,6 миллиарда штук в год, объем инвестиций составляет более 10 миллиардов рублей", - сказал Русских.
 
Ульяновская областьАлексей РусскихВыставка-форум "Россия"Завод
 
 
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