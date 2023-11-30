https://ria.ru/20231130/zavod-1912878837.html

Ульяновский завод алюминиевых банок планируют запустить в 2024 году

Ульяновский завод алюминиевых банок планируют запустить в 2024 году - РИА Новости, 30.11.2023

Ульяновский завод алюминиевых банок планируют запустить в 2024 году

Завод, который будет производить 1,6 миллиарда алюминиевых банок в год, планируется запустить в Ульяновской области весной 2024 года, сказал РИА Новости... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T12:47

2023-11-30T12:47

2023-11-30T12:47

ульяновская область

алексей русских

выставка-форум "россия"

завод

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Завод, который будет производить 1,6 миллиарда алюминиевых банок в год, планируется запустить в Ульяновской области весной 2024 года, сказал РИА Новости губернатор Ульяновской области Алексей Русских в ходе выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Ранее в правительстве региона сообщали, что строительство предприятия, приостановленное американской компанией Ball Corporation, которая ушла из России, продолжила российская группа "Арнест". На предприятии планируется создать более 150 рабочих мест. "Проект в стадии завершения. Сейчас практически производственный корпус уже готов и ведется установка и наладка оборудования. Весной (2024 года) будет запуск. Завод по производству алюминиевой банки мощностью 1,6 миллиарда штук в год, объем инвестиций составляет более 10 миллиардов рублей", - сказал Русских.

https://ria.ru/20231129/proizvodstvo-1912755894.html

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

алексей русских, выставка-форум "россия", завод