https://ria.ru/20231130/vzryvy-1912844705.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве и Кривом Роге
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве и Кривом Роге - РИА Новости, 30.11.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве и Кривом Роге
В Николаеве и Кривом Роге прогремели взрывы, передает украинское издание "Страна". РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T11:26
2023-11-30T11:26
2023-11-30T12:48
специальная военная операция на украине
в мире
николаев (украина)
кривой рог
днепропетровская область
украина
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834024033_1633:428:3640:1557_1920x0_80_0_0_ed4daa43bb7b55b43a6d2da9ae82181f.jpg
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В Николаеве и Кривом Роге прогремели взрывы, передает украинское издание "Страна". "О взрывах в Николаеве сообщают местные паблики. Также сообщают о взрыве в Кривом Роге", — говорится в публикациях в Telegram-канале.Никаких подробностей не приводится.В Николаевской и Днепропетровской областях звучит сигнал воздушной тревоги. Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20231129/vzryvy-1912772252.html
николаев (украина)
кривой рог
днепропетровская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834024033_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_99189aeddb8894d4dec6f6be6ece334f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, николаев (украина), кривой рог, днепропетровская область, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаев (Украина), Кривой Рог, Днепропетровская область, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве и Кривом Роге
"Страна" сообщила о взрывах в Кривом Роге и Николаеве на фоне воздушной тревоги