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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве и Кривом Роге - РИА Новости, 30.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:26 30.11.2023 (обновлено: 12:48 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/vzryvy-1912844705.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве и Кривом Роге
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве и Кривом Роге - РИА Новости, 30.11.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве и Кривом Роге
В Николаеве и Кривом Роге прогремели взрывы, передает украинское издание "Страна". РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T11:26
2023-11-30T12:48
специальная военная операция на украине
в мире
николаев (украина)
кривой рог
днепропетровская область
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В Николаеве и Кривом Роге прогремели взрывы, передает украинское издание "Страна". "О взрывах в Николаеве сообщают местные паблики. Также сообщают о взрыве в Кривом Роге", — говорится в публикациях в Telegram-канале.Никаких подробностей не приводится.В Николаевской и Днепропетровской областях звучит сигнал воздушной тревоги. Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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николаев (украина)
кривой рог
днепропетровская область
украина
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в мире, николаев (украина), кривой рог, днепропетровская область, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаев (Украина), Кривой Рог, Днепропетровская область, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве и Кривом Роге

"Страна" сообщила о взрывах в Кривом Роге и Николаеве на фоне воздушной тревоги

CC BY 3.0 / Виктор Луцкин / Кривой Рог
Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
CC BY 3.0 / Виктор Луцкин /
Кривой Рог. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В Николаеве и Кривом Роге прогремели взрывы, передает украинское издание "Страна".
"О взрывах в Николаеве сообщают местные паблики. Также сообщают о взрыве в Кривом Роге", — говорится в публикациях в Telegram-канале.
Никаких подробностей не приводится.
В Николаевской и Днепропетровской областях звучит сигнал воздушной тревоги.
Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреНиколаев (Украина)Кривой РогДнепропетровская областьУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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