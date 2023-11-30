https://ria.ru/20231130/vzryvy-1912844705.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве и Кривом Роге

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве и Кривом Роге - РИА Новости, 30.11.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве и Кривом Роге

В Николаеве и Кривом Роге прогремели взрывы, передает украинское издание "Страна". РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T11:26

2023-11-30T11:26

2023-11-30T12:48

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В Николаеве и Кривом Роге прогремели взрывы, передает украинское издание "Страна". "О взрывах в Николаеве сообщают местные паблики. Также сообщают о взрыве в Кривом Роге", — говорится в публикациях в Telegram-канале.Никаких подробностей не приводится.В Николаевской и Днепропетровской областях звучит сигнал воздушной тревоги. Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20231129/vzryvy-1912772252.html

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Кирилл Волков

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