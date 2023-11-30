https://ria.ru/20231130/vybory-1912985292.html
Памфилова пригласила ЦИК Белоруссии наблюдать за выборами президента России
Памфилова пригласила ЦИК Белоруссии наблюдать за выборами президента России - РИА Новости, 30.11.2023
Памфилова пригласила ЦИК Белоруссии наблюдать за выборами президента России
Глава ЦИК России Элла Памфилова пригласила ЦИК Белоруссии принять участие в наблюдении за выборами президента РФ, которые запланированы на март 2024 года,... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T18:07
2023-11-30T18:07
2023-11-30T18:07
политика
россия
белоруссия
элла памфилова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894719287_0:61:2858:1669_1920x0_80_0_0_a054c92508de6b3b6ae49fc69e590746.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя - РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова пригласила ЦИК Белоруссии принять участие в наблюдении за выборами президента РФ, которые запланированы на март 2024 года, говорится в сообщении Telegram-канала Центризбиркома России. "В России в ближайшее время будут назначены выборы президента Российской Федерации, которые состоятся в марте 2024 года. Конечно, мы направим в ваш адрес официальное приглашение, но уже сейчас я могу сказать, что мы с радостью примем вашу делегацию и надеемся на ваше участие в миссии наблюдения", - приводит слова Памфиловой пресс-служба ЦИК. Также она добавила, что ЦИК РФ на постоянной основе участвует в миссиях наблюдения на выборах в России и Белоруссии, в других странах. По ее словам, этот бесценный опыт позволяет постоянно совершенствовать различные механизмы и процедуры избирательного процесса, делать его более открытым и доступным для граждан. Ранее прошла встреча представителей ЦИК России во главе с председателем комиссии Эллой Памфиловой и делегации от Белоруссии во главе с председателем ЦИК Белоруссии Игорем Карпенко в Санкт-Петербурге в рамках научно-практической конференции, посвященной 30-летию избирательной системы. В свою очередь белорусские коллеги пригласили наблюдателей от ЦИК России наблюдать да парламентскими выборами в республике, которые пройдут в феврале 2024 года.
https://radiosputnik.ru/20231114/vybory-1909338603.html
https://ria.ru/20231101/deg-1906764127.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894719287_306:0:2573:1700_1920x0_80_0_0_a5f8f1797094563c247a961bf859702a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, белоруссия, элла памфилова
Политика, Россия, Белоруссия, Элла Памфилова
Памфилова пригласила ЦИК Белоруссии наблюдать за выборами президента России
Памфилова пригласила ЦИК Белоруссии наблюдать за выборами президента в 2024 году
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя - РИА Новости.
Глава ЦИК России Элла Памфилова пригласила ЦИК Белоруссии принять участие в наблюдении за выборами президента РФ, которые запланированы на март 2024 года, говорится в сообщении Telegram-канала
Центризбиркома России.
"В России в ближайшее время будут назначены выборы президента Российской Федерации, которые состоятся в марте 2024 года. Конечно, мы направим в ваш адрес официальное приглашение, но уже сейчас я могу сказать, что мы с радостью примем вашу делегацию и надеемся на ваше участие в миссии наблюдения", - приводит слова Памфиловой пресс-служба ЦИК.
Путин утвердил уточняющие поправки к закону о выборах президента РФ
Также она добавила, что ЦИК РФ на постоянной основе участвует в миссиях наблюдения на выборах в России и Белоруссии, в других странах. По ее словам, этот бесценный опыт позволяет постоянно совершенствовать различные механизмы и процедуры избирательного процесса, делать его более открытым и доступным для граждан.
Ранее прошла встреча представителей ЦИК России во главе с председателем комиссии Эллой Памфиловой и делегации от Белоруссии во главе с председателем ЦИК Белоруссии Игорем Карпенко в Санкт-Петербурге
в рамках научно-практической конференции, посвященной 30-летию избирательной системы.
В свою очередь белорусские коллеги пригласили наблюдателей от ЦИК России наблюдать да парламентскими выборами в республике, которые пройдут в феврале 2024 года.
Минцифры заявило о готовности к проведению ДЭГ на выборах президента