https://ria.ru/20231130/vybory-1912985292.html

Памфилова пригласила ЦИК Белоруссии наблюдать за выборами президента России

Памфилова пригласила ЦИК Белоруссии наблюдать за выборами президента России - РИА Новости, 30.11.2023

Памфилова пригласила ЦИК Белоруссии наблюдать за выборами президента России

Глава ЦИК России Элла Памфилова пригласила ЦИК Белоруссии принять участие в наблюдении за выборами президента РФ, которые запланированы на март 2024 года,... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T18:07

2023-11-30T18:07

2023-11-30T18:07

политика

россия

белоруссия

элла памфилова

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя - РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова пригласила ЦИК Белоруссии принять участие в наблюдении за выборами президента РФ, которые запланированы на март 2024 года, говорится в сообщении Telegram-канала Центризбиркома России. "В России в ближайшее время будут назначены выборы президента Российской Федерации, которые состоятся в марте 2024 года. Конечно, мы направим в ваш адрес официальное приглашение, но уже сейчас я могу сказать, что мы с радостью примем вашу делегацию и надеемся на ваше участие в миссии наблюдения", - приводит слова Памфиловой пресс-служба ЦИК. Также она добавила, что ЦИК РФ на постоянной основе участвует в миссиях наблюдения на выборах в России и Белоруссии, в других странах. По ее словам, этот бесценный опыт позволяет постоянно совершенствовать различные механизмы и процедуры избирательного процесса, делать его более открытым и доступным для граждан. Ранее прошла встреча представителей ЦИК России во главе с председателем комиссии Эллой Памфиловой и делегации от Белоруссии во главе с председателем ЦИК Белоруссии Игорем Карпенко в Санкт-Петербурге в рамках научно-практической конференции, посвященной 30-летию избирательной системы. В свою очередь белорусские коллеги пригласили наблюдателей от ЦИК России наблюдать да парламентскими выборами в республике, которые пройдут в феврале 2024 года.

https://radiosputnik.ru/20231114/vybory-1909338603.html

https://ria.ru/20231101/deg-1906764127.html

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политика, россия, белоруссия, элла памфилова