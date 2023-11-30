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Во Франции раскритиковали премьера за курение вейпа в парламенте - РИА Новости, 30.11.2023
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16:07 30.11.2023 (обновлено: 16:09 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/veyp-1912944872.html
Во Франции раскритиковали премьера за курение вейпа в парламенте
Во Франции раскритиковали премьера за курение вейпа в парламенте - РИА Новости, 30.11.2023
Во Франции раскритиковали премьера за курение вейпа в парламенте
Французские депутаты указали премьер-министру Элизабет Борн, курившей вейп в зале заседаний парламента, на ее "полнейшее презрение" к коллегам и незаконность ее РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T16:07
2023-11-30T16:09
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ПАРИЖ, 30 ноя - РИА Новости. Французские депутаты указали премьер-министру Элизабет Борн, курившей вейп в зале заседаний парламента, на ее "полнейшее презрение" к коллегам и незаконность ее действий. В ходе заседания в нижней палате французского парламента депутат от левой партии "Непокорившаяся Франция" Каролин Фиа обратилась к премьер-министру, которая курила вейп прямо в зале заседаний Нацсобрания. "Здесь мы творим законы. И мы не выше закона. Дымить в зале заседаний, когда к вам обращаются, это полнейшее презрение", - заявила депутат. Трансляция заседания велась на официальном сайте госоргана. С 2007 года во Франции введен запрет на курение в общественных местах, и Бурбонский дворец, где проходят заседания Нацсобрания – не исключение, указала политик. Она напомнила, что министр здравоохранения Орельян Руссо во вторник объявил об ужесточении мер по борьбе с курением. В частности, будет введён запрет на курение на пляжах, в парках, лесах и территориях вблизи общественных мест. Цена пачки сигарет будет постепенно увеличена с 11 до 13 евро. Борн уже не в первый раз подвергается критике за курение на заседаниях парламента. В июне она столкнулась с критикой оппозиции из-за того, что курила вейп прямо на заседании Нацсобрания, несмотря на действующий на это запрет. Фотографию курящей Борн на заседании нижней палаты парламента опубликовал в Twitter один из депутатов левой партии "Непокорившаяся Франция" (LFI). Премьера и ранее замечали курящей в государственных учреждениях. В 2021 году ее, занимавшую тогда должность министра труда, запечатлел депутат-республиканец в момент, когда она курила, пока политик задавал ей вопрос. Согласно французскому законодательству, курение в общественных местах запрещено и карается штрафом до 150 евро. Исключение составляют лишь заведения, открытые для широкой публики, однако национальное собрание закрыто для посетителей, и, таким образом, Борн не имеет права там курить, уточняли СМИ.
https://ria.ru/20231124/veypy-1911617933.html
https://ria.ru/20231127/veyp-1912082586.html
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в мире, франция, элизабет борн, twitter
В мире, Франция, Элизабет Борн, Twitter
Во Франции раскритиковали премьера за курение вейпа в парламенте

Во Франции раскритиковали премьера за курение во время заседания парламента

© AP Photo / Ludovic MarinЭлизабет Борн
Элизабет Борн - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© AP Photo / Ludovic Marin
Элизабет Борн
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 30 ноя - РИА Новости. Французские депутаты указали премьер-министру Элизабет Борн, курившей вейп в зале заседаний парламента, на ее "полнейшее презрение" к коллегам и незаконность ее действий.
В ходе заседания в нижней палате французского парламента депутат от левой партии "Непокорившаяся Франция" Каролин Фиа обратилась к премьер-министру, которая курила вейп прямо в зале заседаний Нацсобрания.
«
"Здесь мы творим законы. И мы не выше закона. Дымить в зале заседаний, когда к вам обращаются, это полнейшее презрение", - заявила депутат. Трансляция заседания велась на официальном сайте госоргана. С 2007 года во Франции введен запрет на курение в общественных местах, и Бурбонский дворец, где проходят заседания Нацсобрания – не исключение, указала политик.
Она напомнила, что министр здравоохранения Орельян Руссо во вторник объявил об ужесточении мер по борьбе с курением. В частности, будет введён запрет на курение на пляжах, в парках, лесах и территориях вблизи общественных мест. Цена пачки сигарет будет постепенно увеличена с 11 до 13 евро.
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Борн уже не в первый раз подвергается критике за курение на заседаниях парламента. В июне она столкнулась с критикой оппозиции из-за того, что курила вейп прямо на заседании Нацсобрания, несмотря на действующий на это запрет. Фотографию курящей Борн на заседании нижней палаты парламента опубликовал в Twitter один из депутатов левой партии "Непокорившаяся Франция" (LFI). Премьера и ранее замечали курящей в государственных учреждениях. В 2021 году ее, занимавшую тогда должность министра труда, запечатлел депутат-республиканец в момент, когда она курила, пока политик задавал ей вопрос.
Согласно французскому законодательству, курение в общественных местах запрещено и карается штрафом до 150 евро. Исключение составляют лишь заведения, открытые для широкой публики, однако национальное собрание закрыто для посетителей, и, таким образом, Борн не имеет права там курить, уточняли СМИ.
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