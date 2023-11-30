"От Одессы до Харькова". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине
Макгрегор: Россия может взять под контроль территории от Одессы до Харькова
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРСЗО БМ-21 "Град" гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации
РСЗО БМ-21 "Град" гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Российские войска при необходимости могут освободить еще больше городов на Украине, включая Харьков и Одессу, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
"Думаю, что русские удержат те земли, которые сейчас под их контролем, и они могут также завладеть территориями от Одессы до Харькова", — отметил он.
ВСУ терпят поражение, тогда как российские военные перехватили инициативу и могут продолжить продвижение на запад, допустил полковник.
"Они получат все, что захотят, нравится нам это или нет", — подчеркнул Макгрегор.
Украина нуждается не в поставках оружия и боеприпасов, а в урегулировании конфликта, чтобы положить конец катастрофе в стране, резюмировал экс-советник.
Украинские войска уже шестой месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. В начале октября президент России Владимир Путин заявил, что армия противника за время контрнаступления потеряла более 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1,9 тысячи бронемашин. Кроме того, по словам главы Минобороны Сергея Шойгу, только за ноябрь потери ВСУ составили более 13,7 тысячи человек.