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"От Одессы до Харькова". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине - РИА Новости, 30.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:54 30.11.2023 (обновлено: 18:10 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/ukraina-1912981475.html
"От Одессы до Харькова". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине
"От Одессы до Харькова". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине - РИА Новости, 30.11.2023
"От Одессы до Харькова". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине
Российские войска при необходимости могут освободить еще больше городов на Украине, включая Харьков и Одессу, заявил бывший советник главы Пентагона полковник... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T17:54
2023-11-30T18:10
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
россия
украина
владимир путин
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Российские войска при необходимости могут освободить еще больше городов на Украине, включая Харьков и Одессу, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Думаю, что русские удержат те земли, которые сейчас под их контролем, и они могут также завладеть территориями от Одессы до Харькова", — отметил он.ВСУ терпят поражение, тогда как российские военные перехватили инициативу и могут продолжить продвижение на запад, допустил полковник."Они получат все, что захотят, нравится нам это или нет", — подчеркнул Макгрегор.Украина нуждается не в поставках оружия и боеприпасов, а в урегулировании конфликта, чтобы положить конец катастрофе в стране, резюмировал экс-советник.Украинские войска уже шестой месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. В начале октября президент России Владимир Путин заявил, что армия противника за время контрнаступления потеряла более 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1,9 тысячи бронемашин. Кроме того, по словам главы Минобороны Сергея Шойгу, только за ноябрь потери ВСУ составили более 13,7 тысячи человек.
https://ria.ru/20231130/ukraina-1912929534.html
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в мире, одесса, россия, украина, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато, министерство обороны сша, харьков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Россия, Украина, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, НАТО, Министерство обороны США, Харьков
"От Одессы до Харькова". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине

Макгрегор: Россия может взять под контроль территории от Одессы до Харькова

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРСЗО БМ-21 "Град" гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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РСЗО БМ-21 "Град" гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Российские войска при необходимости могут освободить еще больше городов на Украине, включая Харьков и Одессу, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
"Думаю, что русские удержат те земли, которые сейчас под их контролем, и они могут также завладеть территориями от Одессы до Харькова", — отметил он.
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ВСУ терпят поражение, тогда как российские военные перехватили инициативу и могут продолжить продвижение на запад, допустил полковник.
"Они получат все, что захотят, нравится нам это или нет", — подчеркнул Макгрегор.
Украина нуждается не в поставках оружия и боеприпасов, а в урегулировании конфликта, чтобы положить конец катастрофе в стране, резюмировал экс-советник.
Украинские войска уже шестой месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. В начале октября президент России Владимир Путин заявил, что армия противника за время контрнаступления потеряла более 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1,9 тысячи бронемашин. Кроме того, по словам главы Минобороны Сергея Шойгу, только за ноябрь потери ВСУ составили более 13,7 тысячи человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаРоссияУкраинаВладимир ПутинСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныНАТОМинистерство обороны СШАХарьков
 
 
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