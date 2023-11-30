https://ria.ru/20231130/ukraina-1912981475.html

"От Одессы до Харькова". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине

"От Одессы до Харькова". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине - РИА Новости, 30.11.2023

"От Одессы до Харькова". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине

Российские войска при необходимости могут освободить еще больше городов на Украине, включая Харьков и Одессу, заявил бывший советник главы Пентагона полковник... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T17:54

2023-11-30T17:54

2023-11-30T18:10

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Российские войска при необходимости могут освободить еще больше городов на Украине, включая Харьков и Одессу, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Думаю, что русские удержат те земли, которые сейчас под их контролем, и они могут также завладеть территориями от Одессы до Харькова", — отметил он.ВСУ терпят поражение, тогда как российские военные перехватили инициативу и могут продолжить продвижение на запад, допустил полковник."Они получат все, что захотят, нравится нам это или нет", — подчеркнул Макгрегор.Украина нуждается не в поставках оружия и боеприпасов, а в урегулировании конфликта, чтобы положить конец катастрофе в стране, резюмировал экс-советник.Украинские войска уже шестой месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. В начале октября президент России Владимир Путин заявил, что армия противника за время контрнаступления потеряла более 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1,9 тысячи бронемашин. Кроме того, по словам главы Минобороны Сергея Шойгу, только за ноябрь потери ВСУ составили более 13,7 тысячи человек.

https://ria.ru/20231130/ukraina-1912929534.html

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