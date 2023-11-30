https://ria.ru/20231130/ukraina-1912924938.html

Глава ЕК призвала продолжать поддержку Украины, несмотря на ее неудачи

Глава ЕК призвала продолжать поддержку Украины, несмотря на ее неудачи - РИА Новости, 30.11.2023

Глава ЕК призвала продолжать поддержку Украины, несмотря на ее неудачи

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что неудачи Украины на поле боя "не повод прекращать поддержку Киева, а, напротив, повод ее нарастить". РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T15:03

2023-11-30T15:03

2023-11-30T15:03

специальная военная операция на украине

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урсула фон дер ляйен

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евросоюз

ситуация в днр и лнр

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БРЮССЕЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что неудачи Украины на поле боя "не повод прекращать поддержку Киева, а, напротив, повод ее нарастить". "Да, ситуация на поле боя очень непростая, но это не повод прекращать поддержку, это, напротив, повод ее усиливать", - сказала она, выступая на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства. Она также заявила, что в 2024 году ЕС будет способен производить миллион боеприпасов ежегодно. Глава Еврокомиссии также указала на необходимость для стран ЕС наращивать оборону и готовиться "к любым сценариям от традиционных до гибридных". Фон дер Ляйен анонсировала, что в начале следующего года представит предложение Стратегии ЕС в области оборонной промышленности, которая сконцентрируется на стратегическом планировании, эффективных правилах в отрасли, наращивании потенциала товаров и технологий двойного назначения и мобилизации государственных и частных инвестиций в отрасль. Ранее глава ЕК обещала представить такую стратегию уже в этом году. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20231130/ukraina-1912863812.html

https://ria.ru/20231125/gazeta_zeit-1911736604.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, ситуация в днр и лнр