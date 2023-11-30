https://ria.ru/20231130/trevoga-1913041847.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 30.11.2023

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T23:38

2023-11-30T23:38

2023-11-30T23:38

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, первым сигнал тревоги прозвучал в Николаевской области в 22.40 мск. В 22.45 тревогу объявили в Кировоградской области и на подконтрольной ВСУ части Херсонской области. В Одесской области тревога прозвучала в 23.07, в 23.22 тревога распространилась на подконтрольную Киеву часть Запорожской области. Ранее в четверг воздушная тревога была объявлена в ряде областей, спустя время ее отменили. Украинское издание "Страна.ua" сообщало о взрывах в городах Кривой Рог Днепропетровской области и Николаеве. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20231130/pobeda-1912744516.html

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