Рейтинг@Mail.ru
Пользователи пожаловались на сбои в работе Telegram - РИА Новости, 30.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:34 30.11.2023 (обновлено: 20:52 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/telegram-1913020334.html
Пользователи пожаловались на сбои в работе Telegram
Пользователи пожаловались на сбои в работе Telegram - РИА Новости, 30.11.2023
Пользователи пожаловались на сбои в работе Telegram
Пользователи Telegram жалуются на сбои в работе мессенджера, их количество в России превысило 2,1 тысячи, следует из данных сервиса "Сбой.рф". РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T20:34
2023-11-30T20:52
технологии
telegram
москва
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151874/69/1518746972_0:0:1301:731_1920x0_80_0_0_57a5e210a5224b8934f330ef08b2959b.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Пользователи Telegram жалуются на сбои в работе мессенджера, их количество в России превысило 2,1 тысячи, следует из данных сервиса "Сбой.рф".Наибольшее количество сбоев зафиксировано в Москве - 36% от общего числа, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае - 13%, а также в Ставропольском крае и Воронежской области.В свою очередь сервис Downradar фиксирует более 8,7 тысячи жалоб на работу мессенджера в России, на Украине и в Белоруссии. Так, по данным на 20:45 по мск, большинство сбоев приходится на Москву, Санкт-Петербург, Ижевск, Киев, Минск, Новосибирск, Казань, Энгельс и Севастополь.Отмечается, что у 64% пользователей произошел общий сбой, у 14% не загружаются чаты, а у 12% - само приложение.
https://ria.ru/20231121/shtraf-1910899660.html
москва
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151874/69/1518746972_162:0:1137:731_1920x0_80_0_0_5142fb68756af188ef0f2ab62c230fb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, telegram, москва, санкт-петербург
Технологии, Telegram, Москва, Санкт-Петербург
Пользователи пожаловались на сбои в работе Telegram

Сбой.рф: пользователи жалуются на работу Telegram, число сбоев превысило 2 тыс

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Пользователи Telegram жалуются на сбои в работе мессенджера, их количество в России превысило 2,1 тысячи, следует из данных сервиса "Сбой.рф".
Наибольшее количество сбоев зафиксировано в Москве - 36% от общего числа, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае - 13%, а также в Ставропольском крае и Воронежской области.
В свою очередь сервис Downradar фиксирует более 8,7 тысячи жалоб на работу мессенджера в России, на Украине и в Белоруссии. Так, по данным на 20:45 по мск, большинство сбоев приходится на Москву, Санкт-Петербург, Ижевск, Киев, Минск, Новосибирск, Казань, Энгельс и Севастополь.
Отмечается, что у 64% пользователей произошел общий сбой, у 14% не загружаются чаты, а у 12% - само приложение.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
Суд оштрафовал Telegram за неудаление фейков о российской армии
21 ноября, 19:03
 
ТехнологииTelegramМоскваСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала