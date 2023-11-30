https://ria.ru/20231130/telegram-1913020334.html

Пользователи пожаловались на сбои в работе Telegram

Пользователи пожаловались на сбои в работе Telegram - РИА Новости, 30.11.2023

Пользователи пожаловались на сбои в работе Telegram

Пользователи Telegram жалуются на сбои в работе мессенджера, их количество в России превысило 2,1 тысячи, следует из данных сервиса "Сбой.рф". РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T20:34

2023-11-30T20:34

2023-11-30T20:52

технологии

telegram

москва

санкт-петербург

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Пользователи Telegram жалуются на сбои в работе мессенджера, их количество в России превысило 2,1 тысячи, следует из данных сервиса "Сбой.рф".Наибольшее количество сбоев зафиксировано в Москве - 36% от общего числа, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае - 13%, а также в Ставропольском крае и Воронежской области.В свою очередь сервис Downradar фиксирует более 8,7 тысячи жалоб на работу мессенджера в России, на Украине и в Белоруссии. Так, по данным на 20:45 по мск, большинство сбоев приходится на Москву, Санкт-Петербург, Ижевск, Киев, Минск, Новосибирск, Казань, Энгельс и Севастополь.Отмечается, что у 64% пользователей произошел общий сбой, у 14% не загружаются чаты, а у 12% - само приложение.

https://ria.ru/20231121/shtraf-1910899660.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, telegram, москва, санкт-петербург