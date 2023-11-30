https://ria.ru/20231130/telegram-1913020334.html
Пользователи пожаловались на сбои в работе Telegram
Пользователи пожаловались на сбои в работе Telegram - РИА Новости, 30.11.2023
Пользователи пожаловались на сбои в работе Telegram
Пользователи Telegram жалуются на сбои в работе мессенджера, их количество в России превысило 2,1 тысячи, следует из данных сервиса "Сбой.рф". РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T20:34
2023-11-30T20:34
2023-11-30T20:52
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Пользователи Telegram жалуются на сбои в работе мессенджера, их количество в России превысило 2,1 тысячи, следует из данных сервиса "Сбой.рф".Наибольшее количество сбоев зафиксировано в Москве - 36% от общего числа, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае - 13%, а также в Ставропольском крае и Воронежской области.В свою очередь сервис Downradar фиксирует более 8,7 тысячи жалоб на работу мессенджера в России, на Украине и в Белоруссии. Так, по данным на 20:45 по мск, большинство сбоев приходится на Москву, Санкт-Петербург, Ижевск, Киев, Минск, Новосибирск, Казань, Энгельс и Севастополь.Отмечается, что у 64% пользователей произошел общий сбой, у 14% не загружаются чаты, а у 12% - само приложение.
https://ria.ru/20231121/shtraf-1910899660.html
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технологии, telegram, москва, санкт-петербург
Технологии, Telegram, Москва, Санкт-Петербург
Пользователи пожаловались на сбои в работе Telegram
Сбой.рф: пользователи жалуются на работу Telegram, число сбоев превысило 2 тыс