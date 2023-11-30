https://ria.ru/20231130/spetsoperatsiya-1913042154.html

"Переходим в оборону". В Раде признали провал украинского контрнаступления

"Переходим в оборону". В Раде признали провал украинского контрнаступления - РИА Новости, 30.11.2023

"Переходим в оборону". В Раде признали провал украинского контрнаступления

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, комментируя совещание Владимира Зеленского о фортификации и намерении выстроить усиленную линию обороны по всей... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T23:42

2023-11-30T23:42

2023-11-30T23:42

специальная военная операция на украине

россия

украина

владимир зеленский

киев

алексей гончаренко

вооруженные силы украины

верховная рада украины

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, комментируя совещание Владимира Зеленского о фортификации и намерении выстроить усиленную линию обороны по всей границе с Россией и Беларуссией, заявил, что это означает, что украинская армия находится фактически в тупиковой ситуации на фронте, при которой вынуждена переходит в оборону, о контрнаступлении речи больше не идет. "Сегодня Зеленский заявил о начале фортификационных работ не только на востоке, но и на севере страны. Что это значит? Это означает, что мы переходим в оборону", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале. Он также признал, что военно-промышленный комплекс РФ развивается "безумными темпами". По его словам, в нынешней ситуации ресурсы решают все, он также считает, что "следующий ход будет от России". Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный и весь генералитет ВСУ должны понести наказание за то, что не имеют плана продолжения боевых действий и за провал контрнаступления. Она также заявила, что главком ВСУ не представил никакого плана действий на следующий год. По ее словам, "такое руководство должно уйти". Украинский парламентарий и член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, комментируя критику командования ВСУ со стороны Безуглой, заявил, что ее пребывание в Раде представляет угрозу национальной безопасности Украины. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ. Издание Economist со ссылкой на высокопоставленного чиновника в правительстве Украины на днях писало, что конфликт между Владимиром Зеленским и главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным был "предсказуем" и вызван неудачей украинского контрнаступления этим летом.

https://ria.ru/20231106/zelenskiy-1907609456.html

https://ria.ru/20231130/putin-1912999885.html

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