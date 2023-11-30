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"Переходим в оборону". В Раде признали провал украинского контрнаступления - РИА Новости, 30.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:42 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/spetsoperatsiya-1913042154.html
"Переходим в оборону". В Раде признали провал украинского контрнаступления
"Переходим в оборону". В Раде признали провал украинского контрнаступления - РИА Новости, 30.11.2023
"Переходим в оборону". В Раде признали провал украинского контрнаступления
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, комментируя совещание Владимира Зеленского о фортификации и намерении выстроить усиленную линию обороны по всей... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T23:42
2023-11-30T23:42
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир зеленский
киев
алексей гончаренко
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, комментируя совещание Владимира Зеленского о фортификации и намерении выстроить усиленную линию обороны по всей границе с Россией и Беларуссией, заявил, что это означает, что украинская армия находится фактически в тупиковой ситуации на фронте, при которой вынуждена переходит в оборону, о контрнаступлении речи больше не идет. "Сегодня Зеленский заявил о начале фортификационных работ не только на востоке, но и на севере страны. Что это значит? Это означает, что мы переходим в оборону", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале. Он также признал, что военно-промышленный комплекс РФ развивается "безумными темпами". По его словам, в нынешней ситуации ресурсы решают все, он также считает, что "следующий ход будет от России". Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный и весь генералитет ВСУ должны понести наказание за то, что не имеют плана продолжения боевых действий и за провал контрнаступления. Она также заявила, что главком ВСУ не представил никакого плана действий на следующий год. По ее словам, "такое руководство должно уйти". Украинский парламентарий и член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, комментируя критику командования ВСУ со стороны Безуглой, заявил, что ее пребывание в Раде представляет угрозу национальной безопасности Украины. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ. Издание Economist со ссылкой на высокопоставленного чиновника в правительстве Украины на днях писало, что конфликт между Владимиром Зеленским и главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным был "предсказуем" и вызван неудачей украинского контрнаступления этим летом.
https://ria.ru/20231106/zelenskiy-1907609456.html
https://ria.ru/20231130/putin-1912999885.html
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россия, украина, владимир зеленский, киев, алексей гончаренко, вооруженные силы украины, верховная рада украины, валерий залужный, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Киев, Алексей Гончаренко, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Валерий Залужный, В мире
"Переходим в оборону". В Раде признали провал украинского контрнаступления

Депутат Рады Гончаренко: украинские войска перешли в оборону

© AP Photo / LIBKOSТранспортировка раненного украинского военного
Транспортировка раненного украинского военного - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© AP Photo / LIBKOS
Транспортировка раненного украинского военного. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, комментируя совещание Владимира Зеленского о фортификации и намерении выстроить усиленную линию обороны по всей границе с Россией и Беларуссией, заявил, что это означает, что украинская армия находится фактически в тупиковой ситуации на фронте, при которой вынуждена переходит в оборону, о контрнаступлении речи больше не идет.
"Сегодня Зеленский заявил о начале фортификационных работ не только на востоке, но и на севере страны. Что это значит? Это означает, что мы переходим в оборону", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
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6 ноября, 08:00
Он также признал, что военно-промышленный комплекс РФ развивается "безумными темпами". По его словам, в нынешней ситуации ресурсы решают все, он также считает, что "следующий ход будет от России".
Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный и весь генералитет ВСУ должны понести наказание за то, что не имеют плана продолжения боевых действий и за провал контрнаступления. Она также заявила, что главком ВСУ не представил никакого плана действий на следующий год. По ее словам, "такое руководство должно уйти". Украинский парламентарий и член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, комментируя критику командования ВСУ со стороны Безуглой, заявил, что ее пребывание в Раде представляет угрозу национальной безопасности Украины.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
Издание Economist со ссылкой на высокопоставленного чиновника в правительстве Украины на днях писало, что конфликт между Владимиром Зеленским и главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным был "предсказуем" и вызван неудачей украинского контрнаступления этим летом.
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Вчера, 18:54
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийКиевАлексей ГончаренкоВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныВалерий ЗалужныйВ мире
 
 
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